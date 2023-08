HIR va por otros 2mmdp en hipotecas

En un mercado de desarrollo habitacional que crece a cuentagotas, que enfrenta presión de precios en materiales de construcción y elevadas tasas de interés, HIR Casa, que encabezan Eduardo Guzmán y Daniel González, es un hito por su alta calidad de activos inmobiliarios que obtienen el mayor reconocimiento de las calificadoras de valores, como Fitch Rating, que, desde febrero pasado, subió la calificación a “AAFC2+(mex)” por su gestión como administrador primario de hipotecas, con una perspectiva “estable”.

El mercado hipotecario nacional padece la caída de financiamiento gubernamental en vivienda de interés social y, ligeramente, en financiamiento privado, pero en este segundo rubro es visible el crecimiento de crédito a vivienda residencial, residencial plus y media: de 2019 a 2022, la participación de los segmentos altos en los créditos para vivienda nueva creció de 43.7% a 49.8%. Y en ese rango destaca la compañía de autofinanciamiento inmobiliario que lanza proyectos apetitosos para el público inversionista.

Por ejemplo, amarró, en junio, un crédito sindicado por 2 mil millones de pesos, el cual, junto con los mil 500 millones colocados en la Bolsa Mexicana de Valores hace un par de semanas, suman tres mil 500 millones en lo que va del año para asignar hipotecas a familias mexicanas.

Tal crédito fue liderado por BBVA, de Eduardo Osuna; también cuenta con la participación de Banco del Bajío, BanCoppel, Monex, Ve por Más, Bank of China México, CIBanco y Banco Sabadell. Y es que la alta calidad del activo se fundamenta en las hipotecas originadas y administradas por HIR Casa; por eso, la emisión fue a 6.5 años y calificada como “AAA” por HR Ratings, que dirige Pedro Latapí, y PCR Verum, de Ignacio Núñez.

Desde su primer crédito, en 2015, HIR Casa ha obtenido financiamiento por más de 11 mil millones de pesos, con lo que ha financiado a más de 17 mil familias por un monto superior a 36 mil millones de pesos.

Y como la actividad es rentable, la firma estima que será capaz de originar alrededor de dos mil millones de pesos de nuevas hipotecas para este 2023, impulsada por su producto FLEX, que lanzó este año.

Vaya, Fitch, que aquí dirige Carlos Fiorillo, reconoció “un gobierno corporativo desarrollado y supervisado dentro de un marco de gestión de riesgos sólido, que incluye la implementación oportuna de controles (…) Mejoraron su gestión de riesgos al eliminar procesos manuales e institucionalizar procesos como los comités de crédito digitales. Asimismo, utilizan análisis de datos para mejorar su control documental y la toma de decisiones mediante la inclusión de modelos inteligentes que analizan el comportamiento de los clientes y las métricas históricas”.

Por algo, HIR Casa es HIR Casa.

Canacintra, acuerdo con Sader. La actividad de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, encabezada por Esperanza Ortega, fortalece su enfoque en la pequeña y mediana empresa agropecuaria; para ello, se ratificó a finales de la semana pasada el convenio de cooperación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, al mando de Víctor Villalobos, para intensificar los trabajos en torno a sanidad e inocuidad alimenticia y esquemas de financiamiento, haciendo énfasis en las microempresas vinculadas al sector primario.

Parte esencial del acuerdo es la participación de Sagarpa y Canacintra, el próximo 30 de noviembre, en la Feria Agroindustrial, un espacio fundamental para impulsar alianzas y sinergias entre productores, especialistas, industria y autoridades, donde además se efectuarán talleres de capacitación sobre financiamiento y créditos, normatividad orientada a los procesos de calidad e inocuidad y en materia de sanidad.

De hecho, en el acuerdo mencionado, el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Francisco Javier Calderón, ofreció al equipo de Canacintra —entre ellos, el presidente del sector agroindustrial del organismo, Sergio Sosa— revisar el estatus de las plantas productoras de carne de ave adscritas a la cámara con el fin de que los técnicos de inocuidad los acompañen y orienten para que cumplan, en el corto y mediano plazo, con los requerimientos que establece la certificación Tipo Inspección Federal (TIF)…, y así potenciar sus ventas en México y en los mercados internacionales.

Y bueno, de esta manera, “el club de los dolidos y amorcito corazón” se queda nuevamente con un tapón de boca tamaño mazorca.

Delfina “ancla” a su gabinete. Que la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, conforma su gabinete con una premisa: que los integrantes de Morena que se sumen se tendrán que comprometer a mantenerse dentro de la administración y no “chapulinear” hacia candidaturas electorales para 2024; es decir, anclarse como funcionarios estatales todo un sexenio y no corretear diputaciones o senadurías federales. Pero, para el Partido Verde no aplicaría la fórmula –entidad que aportó los votos para ganar sobre la aliancista Alejandra del Moral–, por lo que aun recibiendo dos secretarías estatales (medio ambiente, agua y/o trabajo), su líder estatal, José Couttolenc, podría lanzarse en 2024. A ver qué pasa.