El ineficaz —y electoral— gasto asistencial

Hace casi tres años el entonces nominado secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el también nominado subsecretario, Gerardo Esquivel, exponían en diversos foros que el Gobierno entrante haría una profunda reingeniería del gasto público con enfoque social para empujar el mercado interno desde “la base de la pirámide” y lograr así que el PIB creciera 4% o 5% anual; ninguno de los dos está en tales cargos, pero se ha ejecutado en programas sociales el equivalente a 3.3% del PIB sin que ello amortiguara la pobreza…, pero que se usan cual propaganda electoral.

No se puede negar que las ayudas a personas de la tercera edad, a madres solteras, jóvenes sin trabajo y/o escuela, o a estudiantes de nivel medio superior pudiesen servir para paliar sus carencias. Pero no existe una metodología exacta que mida la eficacia en esos cuatro programas en los que se estima se aplicaron casi 760 mil millones de pesos de 2019 y 2021. La medición que sí existe es la de “pobreza laboral” medida por Coneval, a cargo de José Nabor, que elevó a 39.4% el porcentaje de trabajadores cuyo ingreso no alcanza para adquirir la canasta básica.

Tampoco se puede negar que la pandemia determinó el cierre y quiebra de empresas (sobre todo Pymes) y que, sin apoyos fiscales, las que reabrieron lo hicieron con menos personal y/o con ingresos reducidos. Inegi, dirigido por Julio Santaella, determinó que la Masa Salarial cayera 3.8% en el primer trimestre de 2021. El mismo instituto señala que sólo 3.8% de las unidades productivas recibió algún respaldo oficial.

En tanto, los programas sociales, a través de la Secretaría del Bienestar a cargo de Javier May, se han convertido en términos económicos, en una suerte de “gasto vacío”, pues se decanta hacia la economía informal, no se refleja en la mejora general ni en un estímulo medible para el PIB. Pero además generan (no de ahora, sino desde siempre) una dependencia de los beneficiarios hacia las “ayudas” “becas” y “despensas” que, como se ha visto claramente en este proceso electoral, se usan como medio para obtener votos y lealtades… especialmente para el partido que lidera Mario Delgado.

Coloquialmente se puede decir que la 4T reparte pescado, pero no enseña a pescar.

Mérida, mejorando rumbo. En la elección del 2018, Jorge Carlos Ramírez Marín tuvo en términos numéricos más votos para senador que votos para gobernador obtuvo Mauricio Vila. El actual gobernador ha resultado en un exitoso mandatario estatal que moderniza Yucatán y logrado una fructífera relación con el Gobierno federal pese a sus diferencias políticas. El senador Ramírez Marín, en tanto, ha sostenido una agenda plural e incluyente, también en abierto diálogo con todas las fuerzas políticas, ha llevado los temas de las comunidades, pueblos y ciudades a la Cámara alta y ahora se apresta a cerrar la competencia por la alcaldía de Mérida con un proyecto claro y sin medias tintas: urge salvar los mantos freáticos para garantizar el abasto de agua, evitar la degradación ambiental, resolver el manejo de basura, impulsar energías limpias y alumbrado público, amén de mejorar la movilidad con un tren urbano coordinado con los servicios públicos de transporte existentes.

