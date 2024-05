Infraestructura, la grandeza olvidada

Este sexenio se caracteriza, entre otras cosas, por la menor inversión pública en infraestructura y por hacer a un lado las asociaciones del Gobierno federal con empresas para compartir riesgos y beneficios; en la visión de Andrés Manuel López Obrador, tales asociaciones (incluyendo concesiones) son el reducto de la “corrupción neoliberal” y del “saqueo a los bienes de la nación”; el resultado de haber llevado esa visión a políticas públicas exige hoy inversiones de 650 mil millones de dólares en los próximos 8 años para que México logre aprovechar adecuadamente la relocalización de cadenas de producción globales.

Hoy, la falta de inversión en generación y transmisión eléctrica por parte de la CFE de Manuel Bartlett (al no utilizar los instrumentos que la ley le permite) coloca al país en una muy frágil circunstancia para mantener la operación industrial ya existente y no se diga para sostener el suministro para el arribo del nearshoring. La compra en 6 mil millones de dólares (con sobreprecio técnico estimado de 40%) de 11 plantas de generación de Iberdrola, que comanda Ignacio Sánchez, se presumió como un “rescate a la soberanía energética”…, pero no atajó en un ápice la pérdida de la exigua reserva técnica para evitar los apagones.

Denuncian a Torruco por declaración patrimonial. A diferencia de la predica presidencial que romantiza la pobreza, varios integrantes del primer círculo de gobierno suelen ser personas notablemente adineradas cuya riqueza, en varios casos, proviene de actividades lícitas y esfuerzo personal, así como de herencia familiar; siendo el caso, no se entiende la razón de las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués que fueron expuestas por los legisladores panistas María Elena Pérez-Jaén y Santiago Torreblanca.

Las inconsistencias se concentran en propiedades que van y vienen en las declaraciones patrimoniales desde que es titular de Turismo federal cuyo sólo pago de impuestos prediales superan los ingresos declarados. Destacan una residencia de 800 metros cuadrados de construcción con acabados de lujo, casa club, alberca y amenidades dentro del complejo residencial River Rock Ranch en San Antonio, Texas, pero también, una empresa no declarada denominada Our Deere Home cuyo domicilio es la misma residencia y sin quedar claro cuál es su objeto social.

Debido a que las omisiones y/o falseamiento de información en declaración patrimonial de funcionarios públicos es un delito punible, los diputados de oposición presentaron denuncia ante la Secretaría de la Función Pública de Roberto Salcedo, ante la FGR, de Alejandro Gertz, y la UIF, de Pablo Gómez, para que se investiguen cuentas y activos.

Bajo el régimen de la 4T siempre queda la sensación que ese tipo de denuncias caen en vacío. Los albiazules, empero, acotan que de no ser atendida por la justicia administrativa, interpondrán juicio de amparo para que la autoridad sea obligada a indagar.

Por cierto, y no es poca cosa, denuncian que Miguel Torruco Garza (el joven) se “chamaqueó” al gobierno mexicano al registrar a su favor nombre, marca e imagen de la Comisión Nacional de Boxeo, Conabox, en 2019.

Del Moral también quería ser senadora. No, Alejandro Moreno sólo fue pretexto para la abdicación de Alejandra del Moral; en la negociación para la candidatura por el gobierno del Estado de México, la directiva del Partido Revolucionario Institucional planeó que una de dos, al gobierno mexiquense en 2022 o al senado en 2024. Aceptó competir por la gubernatura, y la senaduría enfiló a quien aspiró a esa candidatura, la hoy diputada Ana Lilia Herrera.

Del Moral tuvo un gran respaldo social y sus votos quedaron cerca de la hoy gobernadora Delfina Gómez; el PRI le ofreció una diputación plurinominal este 2024… y no la aceptó. Ayer se sumó a las filas del oficialismo.

Desfalcan sindicato de ESSA. Vaya escándalo que se genera en la recién nacionalizada Exportadora de Sal, S.A., donde los líderes sindicales, encabezados por Luis Martín Pérez Murrieta, son señalados de un desfalco de 40 millones de pesos a sus agremiados. Ya les cuento.