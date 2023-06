ISSSTE: conflicto de Interés con la madre

Las compras discrecionales, acomodadas a manera, ya sea por asignación directa o licitaciones trampeadas, con unas de las especialidades cada vez más comunes desde la Dirección de Administración del Instituto de Salud y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de Almendra Ortiz; pero esa especialidad ha dado un paso más allá donde un presunto conflicto de interés se forjó con en la relación de madre e hijos, con la asignación en directo que Heriberta Flores Hernández, subdirectora de Normativa de Administración y Finanzas, hizo por casi 100 millones de pesos en medicamentos a laboratorios Apotex y AstraZeneca, donde los gerentes de ventas son dos de sus hijos.

La administración de Pedro Zenteno ha atajado buena parte de esas compras “a modo”; sin embargo, las redes de influencias logran colar jugadas como la documentada en el oficio DNAyF/SI/JSS/1012/2023, donde se invita a tres empresas para adjudicación el suministro de 15 claves médicas como antibióticos (eritromicina), tratamiento para enfermedades de transmisión sexual (tinidazol), de nutrición infantil (aminoácidos cristalinos), de control diabético (insulina glulisina), para tratar migrañas (ergotamina), laxantes vía rectal (glicerol supositorios) y el famoso Amlodipino, que reduce la presión arterial.

Todas ellas, medicamentos que el ahora finado Instituto Nacional de Salud del Bienestar –de Juan Ferrer– no pudo comprar en licitación a finales del 2022 y que, por tanto, fueron solicitados “en cortito” por la administración del ISSSTE el 10 de enero del 2023.

Quizá el contralor federal no se dio cuenta del eventual conflicto de interés en que incurrió doña Heriberta Flores, pero se lo contamos en breve: resulta que Edgar Puebla Flores es el gerente de Ventas a Gobierno de la canadiense Apotex, que comanda Jack Kay; en tanto que Francisco Javier Puebla Flores también es el gerente para el Mercado del sector público de AstraZeneca, que encabeza Pascal Soriot. Al parecer nadie avisó a dos secretarios de Estado que Doña Heriberta adjudicó (y quién sabe a qué precios) pingües contratos a las empresas donde sus muchachos se encargan de la venta a Gobierno.

Toluca, a Casiopea. Pues existe la versión que Aeropuertos y Servicios Auxiliares venderá sus acciones en el Aeropuerto Internacional de Toluca al consorcio formado por la Secretaría de Marina, al mando del almirante Rafael Ojeda, Casiopea, que coordina el vicealmirante en retiro Erick Mario Barrera Villalobos.

Se dice que la decisión oficial se hará pública antes de que finalice julio para que el aeropuerto a cargo de Hugo Alberto Delgado esté bajo la tutela y operación de la Semar, como ya lo es el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México, dirigido por el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño. Ello dejaría fuera de la puja al consorcio A Toda Madre (ATM) formado por Mota Engil, que representa Joao Parreiro.

AIFA, carreteras seguras. Como le adelanté en este espacio, ayer se firmó el convenio de colaboración y coordinación entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que dirige el general Isidoro Pastor Román, con la Guardia Nacional, a cargo de David Córdoba, y las autoridades de seguridad del Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México.

Lo anterior, con la finalidad de establecer una zona segura para usuarios, pasajeros y todo el transporte de carga terrestre, que proviene y se dirige al AIFA en los tramos de la Carretera México-Pachuca, Arco Norte, Circuito Exterior Mexiquense y el camino libre Tonanitla.

Una medida de esta naturaleza es fundamental para el desarrollo de todo un polígono de servicios, logística y manufactura que se busca en la región que atiende el Felipe Ángeles.

Notaría 44, réplica de Gutiérrez Robles. La notaria Liliana Gutiérrez Robles reclama su derecho de réplica sobre lo aquí escrito en torno a ella y su relación con el caso de la empresa IMA Especialistas en Electrificación Ferroviaria (IMAEEF). Aquí su espacio:

“En relación con la nota Fonatur y May se van en diciembre, publicada en el periódico La Razón, le solicito aclare lo siguiente:

a) La que esto suscribe nunca ha tejido alianzas con la señora Elizabeth Escamilla Gerónimo para desplazar a diversas personas de IMAEEF. Por el contrario, he ejercido la función notarial, dando fe de la revocación de poderes otorgada por medio de representantes legales del IMAEEF con facultades suficientes para tal efecto. Por este servicio profesional, que no alianza, IMAEEF, y no la señora Escamilla, ha pagado los honorarios correspondientes.

b) La que esto suscribe nunca ayudó a la señora Escamilla al registro de asambleas ficticias de IMAEEF ante la Secretaría de Economía. Lo anterior es así ya que, al protocolizar las asambleas, los notarios carecen de facultades para verificar si las asambleas se verifican o no conforme a los lineamientos de la Ley General de Sociedades Mercantiles”.