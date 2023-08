Morena, encuestas y conflicto de interés

Mañana, cuando inicie el sorteo para contratar las encuestadoras que indicarán numéricamente quién de las “tres corcholatas” abanderará a Morena en la elección presidencial de 2024, se abrirá el primer gran momento de riesgo para ese partido político, pues tanto desde la trinchera del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández como del excanciller Marcelo Ebrard se advierte el riesgo de “números cuchareados” que arrojarían encuestadoras propuestas por otra de las corcholatas, para quien han trabajado.

Esto significa que el posible riesgo de conflicto de interés en las encuestadoras está ya bajo el escrutinio de las diversas fracciones del partido en el Gobierno. Y es que, a juzgar por lo sucedido en el Estado de México, algunas fungieron como aparatos de propaganda…, pues marcaban 20 puntos de diferencia entre las contendientes, la cual finalmente fue de 8 puntos.

Aunque el profesionalismo de algunas de esas empresas no está en duda, se ha mencionado a Buendía y Márquez, Mitofsky, TResearch, Covarrubias, MetricsMx, Campaigns&Elections, Rubrum, Votia y Berum…, y no se diga De Las Heras Demotecnia, que lleva Mario Garza, la cual, junto con la consultora Huristica de Iván Silva, empujaron la percepción de que ya hay una corcholata ganadora, pese a que otros aspirantes, como es el caso de Adán Augusto López que, por su capacidad de movilización y discurso, crecieron a lo largo de unos meses. Y ante la posibilidad de fragmentación de Morena en el proceso de selección de candidato o candidata presidencial, es el extitular de Gobernación quien resultará necesario para mantener la unidad de su partido en los meses próximos.

Seguros: BBVA vs. Buenrostro. Hoy, el pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que encabeza Guillermo Valls, resolverá a fondo el juicio que BBVA, que dirige aquí Eduardo Osuna, presentó contra el Sistema de Administración Tributaria en los tiempos de Raquel Buenrostro por modificar los criterios con que el organismo fiscal de la Federación empezó a cobrar el Impuesto al Valor Agregado en la aplicación de pólizas de seguros. En el juicio contencioso administrativo 100/21-ERF-01-6/567/22-PL-04-04, el magistrado ponente Carlos Chaurand expondrá si es válido que se deduzca el IVA al momento de ejercer una póliza…, procedimiento que fue suprimido por el SAT al rechazar el “pago en especie” (una hospitalización, resarcimiento o reparación del activo asegurado) y que significaba una doble tributación por parte de los asegurados que recibían su cobro de seguro pero con IVA descontado. Con esa medida, el equipo de Buenrostro habría buscado cobrar IVA retroactivo por unos 30 mil millones de pesos a las aseguradoras. Veremos qué pasa a medio día.

Baños, por el drenaje. Varios presidentes municipales de Hidalgo ya no piensan en su reelección en 2024, sino cómo pelarse lo más rápido y sanitariamente posible…, como es el caso de Sergio Baños, edil de Pachuca. Su mala administración e incremento notable (pero no inexplicable) de su patrimonio, le ha propiciado una carpeta de investigación por violencia familiar equiparada. La víctima habría sido agredida físicamente por Baños Rubio, luego de que ella se negara a continuar una relación de pareja. Baños posteó en su cuenta de red social X que eran falsas las acusaciones. En vía de mientras, la mujer ya cuenta con medidas de protección. Y como sigue la mata dando, esta semana fue aprehendido el alcalde de Tula, Manuel Hernández Badillo, acusado del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades agravado en la asignación directa de contratos por más de 66 millones de pesos en la trama conocida como “Estafa Siniestra” ante la cual el exgobernador Omar Fayad no tuvo otra más que hacerse a un ladito y renunciar al PRI.

Baños también siguió el acto de expiación ante el Gobierno de Julio Menchaca y renunció al PRI…, pero ello no engaña a Santiago Nieto, encargado de despacho de la Procuraduría estatal, quien ya trae entre ceja y ceja al munícipe de la Bella Airosa.

MaxAcero, una década. Si desarrollar una empresa en México es complicado, más aún cuando se trata de una empresa de la industria pesada. Por ello, es especialmente relevante que MaxAcero Monterrey llegue a su primera década de trabajos forjando y comercializando desde perfiles, vigas, lámina y losas de acero, todo ello para la innovadora industria de la construcción. La firma integrante del Grupo Torices, que encabeza Christopher Torices, apuesta a ser el proveedor estratégico, confiable y eficiente para los desarrolladores de infraestructura comercial, habitacional e industrial.