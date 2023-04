Nueva Mexicana tendrá aviones B-737

Ya se empiezan a tomar las decisiones clave de lo que será la nueva aerolínea paraestatal —a partir de la marca adquirida en 816 millones de pesos— Mexicana de Aviación: en la secretaría de la Defensa, a cargo de Luis Cresencio Sandoval, los encargados del proyecto ya se decantaron por aparatos de la serie Boing 737, la estadounidense que preside David Calhoun, dejando atrás lo que fueron los aparatos Airbus 320 que la aerolínea tuvo hasta agosto de 2010 cuando dejó de volar en su último episodio como empresa privada.

Hasta el momento se mantiene el cronograma de acciones para que en diciembre próximo inicie operaciones la nueva aerolínea que ahora dirige el general Sergio Montaño Méndez, y tendrá por base dos aeropuertos: el Felipe Ángeles, ubicado en el Estado de México, y el de Tulum, Quintana Roo, cuya ejecución también está a cargo de Sedena y por el equipo del general Gustavo Vallejo.

La flota estará formada por 10 aparatos de la familia B-737, debido a la eficiencia y flexibilidad de configuración que tienen dichos equipos que serán obtenidos a través de arrendamiento (se trata del esquema más razonable para ese tipo de activos), pero no serán incorporados todos de un sólo golpe. La entrada en operación de los mismos depende del diseño de rutas que cubrirá Mexicana (a la que jocosamente se le conoce también como Belinda Airways, es decir Bienestar Líneas Aéreas), a fin de “calar la demanda” y comparar el desempeño comercial real con las estimaciones hechas en los estudios de mercado, con lo cual se maximiza el ingreso por vuelo y se evitan gastos excesivos en arrendamientos.

Siendo recursos fiscales los que irán a fondear el proyecto, es bueno saber que hay un esfuerzo de eficiencia comercial para lograr márgenes aceptables de rentabilidad y ampliar la conectividad aérea del país.

Industriales en el Senado. A partir de la semana pasada y hasta el 20 de abril estará en el Senado de la República una exhibición fotográfica, promovida por el senador poblano Alejandro Armenta, quien de manera gráfica expone el alcance y potencial de la industria mexicana que, agrupada en la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), que encabeza José Abugaber, son el eje sobre el cual es posible la relocalización de inversiones de Asia en América. El esfuerzo del presidente de la comisión de Enlace Legislativo de la Concamin, Carlos Garza Galán, logra en 68 imágenes mostrar la relevancia de industrias clave en México como el chocolate, maíz, cemento, acero, textil, calzado, joyas, minería, tecnología, barcos y autopartes y que generan el 40% del Producto Interno Bruto del país, al tiempo que han mostrado una gran capacidad de adaptación en entornos competitivos. Si no la ha ido a ver, no se la pierda.

City Towers solventa acusaciones y quejas. El Grupo de Administración y Promoción Inmobiliaria (GAP), que dirige Dionisio González, se enfocó en atender las quejas que motivaron el sainete en torno al desarrollo City Towers Coyoacán: la firma invierte 12 millones de pesos en mejorar y remozar los 13 mil metros de áreas comunes que eran motivo de quejas de algunos residentes que incluso llevaron su inconformidad ante la Fiscalía de Justicia de la CDMX. De hecho, en la fiscalía de Ernestina Godoy se acreditó que no hubo engaño en cuanto a los acabados de los 784 departamentos del conjunto. Y más relevante: se acreditó ante la autoridad es que no hubo “sobre densidad constructiva”, o sea, que no se construyeron “departamentos de más” como argumentó un grupo minoritario de vecinos, pues se comprobó que la superficie de “los departamentos en exceso” en realidad correspondía a los 24 locales comerciales y gasolinera adjuntos. Pasado el jaleo, lo relevante para los vecinos es recuperar el plusvalor de su propiedad, y GAP los está apoyando en ello.

Nahle se decanta por Claudia. El sábado pasado fue especialmente simbólico en Veracruz, donde la precampaña de Claudia Sheinbaum en Coatzacoalcos y Minatitlán tuvo el abierto respaldo del gobernador Cuitláhuac García y de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que, como es sabido, aspira a ser la candidata de Morena para gobernar la entidad. En el posicionamiento y fichas y “corcholatas”, el secretario de Gobernación Adán Augusto López literalmente “levantó la mano” al diputado Sergio Gutiérrez para buscar la misma nominación que busca Nahle.

Maemar no cumple. ¿Tiene cuentas por cobrar con la empresa tuxpeña Maemar, de Miguel Elizalde? Tome una silla para sentarse y hágase a la idea de que no le van a pagar. Así es el estilo de casa. Vaya quemada para la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, que encabeza Francisco Solares.

Ya le contaré más.