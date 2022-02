Palo para auditores tramposos del hangar presidencial

Finalmente el Tribunal Superior de Justicia Administrativa hizo justicia en la persecución que pretendía contra servidores públicos que revisaron los trabajos del hangar presidencial —obra que contrató el gobierno de Enrique Peña Nieto para guardar el avión que hoy no sale ni en rifa—, pero la Auditoría Superior de la Federación, que encabeza David Colmenares no resuelve los expedientes de responsabilidad resarcitoria de un proceso que reclamó desde 2019.

Llama la atención la lentitud de la ASF en resolver la responsabilidad resarcitoria; no obstante, que ya está plenamente demostrado que los exservidores públicos (con cargos de subdirector de Ingeniería y gerente de Ingeniería Civil, sujetos de los procedimientos administrativos) no tienen responsabilidad alguna, pues se demostró que ni la Ley de Obras Públicas ni su Reglamento, ni ninguna otra disposición normativa, les reconocen expresamente las facultades motivo de las observaciones que arbitrariamente —y violando flagrantemente la ley— realizaron los auditores, a pesar de que en todo momento se demostró la correcta y legal participación de los funcionarios señalados… pero, para variar, los auditores sólo hicieron oídos sordos, obedeciendo a muy particulares y obscuros intereses.

De hecho, de manera simultánea, en 2018 el Órgano Interno de Control en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entonces a cargo de Jorge Alejandro Trujillo Velázquez, y el jefe de auditorías, Luciano Pablo Chávez Guadarrama, emitió resoluciones infundadas por los mismos hechos con total abuso y arbitrariedad que obligó a dichos servidores públicos a presentar demandas de nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Tanta razón tuvieron los funcionarios inculpados, que el TFJA que preside Rafael Anzures, hizo justicia y anuló las sanciones administrativas y, en su caso, condenando al OIC del AICM a restituir en sus puestos al personal afectado. No obstante el veredicto, Trujillo Velázquez, Chávez Guadarrama y sus subalternos, intentan engañar a las actuales autoridades mintiendo respecto a las facultades que la ley les otorga como Órgano Interno de Control..., pues lo que pretenden es evitar que se descubran sus intereses en las obras realizadas en el AICM, hoy a cargo de Carlos Morán.

Svarch construye… imagen personal. No es por andar de intrigoso, pero el nuevo jefe de la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios está más metido en construir una imagen que en resolver problemas reales. Ciertamente que heredó el desorden que dejó José Alonso Novelo que acumuló casi 40 mil procedimientos sin resolver. Mas la llegada de Alejandro Svarch no cambió mucho las cosas: en la industria farmacéutica, de cuidado personal y alimenticia, nos dicen que son casi 30 mil trámites atorados entre registros sanitarios, protocolos, permisos de importación y autorizaciones. Organizaciones como Narices Rojas se quejan de que en realidad no hay avances para reiniciar la producción nacional de oncológicos que hace 3 años se detuvo por orden del subsecretario Hugo López-Gatell. Pero Svarch aparece en múltiples foros y eventos (incluido el de reactivación económica de la Secretaría de Economía de Tatiana Clouthier) como “gran constructor de soluciones”. ¿No será más bien que se construye una imagen para que, el año que viene, lo contraten en alguna institución internacional?

Exigen asamblea en FISILU. Pues los representantes de un grupo de accionistas de la empresa FISILU, comandada por Héctor Fernando Sepúlveda Reyes Retana, con importantes inversiones en el fondo Mountain Nazca, solicitaron la celebración de una Asamblea de Accionistas. Esto, porque no se ha llevado a cabo ninguna asamblea desde 2016. La asamblea debió celebrarse el pasado 3 de febrero, pero no aparece convocatoria en el Sistema de Publicaciones de la Secretaría de Economía. ¿Qué no le quieren informar a los accionistas?