Y ahora, panel T-MEC por prácticas comerciales

La pregunta necesaria a muchos funcionarios del actual Gobierno es “¿y así quieren que haya nearshoring de verdad?”. Vaya, en los círculos comerciales y diplomáticos de Washington suena la queja que una de las empresas icónicas de Estados Unidos, Ford Motor, que encabeza Jim Farley, hizo al más alto nivel del Gobierno de Joe Biden por el presunto quebrantamiento de las normas de prácticas comerciales en el lado mexicano en lo referente a las reglas para evitar la doble tributación…, lo que se suma una serie de otras quejas con lo que la USTR afina un panel de controversia en la revisión del tratado comercial con México y Canadá en 2024.

Es un hecho que nuestro país será llevado a un panel de energía el año próximo por petición de la oficina de Katherine Tai. La administración de Andrés Manuel López Obrador ha bloqueado tanto la importación de hidrocarburos como la entrada en operación de centrales de generación de electricidad limpia. Ese pleito ya se da por un hecho, como en el caso del maíz transgénico.

Pero el pleito que ha venido creciendo e impacta en el corazón de los proyectos de relocalización de inversión en México está relacionado con el tratamiento fiscal a proveedores globales de la industria automotriz (con énfasis con la compañía que aquí dirige Luz Elena del Castillo) que operan bajo el programa IMMEX. Ese programa ha sido fundamental para el empuje de la exportación manufacturera de la cual México es un líder mundial, pues permite la importación temporal de insumos y componentes que una vez incorporados a las exportaciones reciben el beneficio de la devolución del IVA, del impuesto general de importación y según el caso, de cuotas compensatorias.

Hasta donde se sabe, la Secretaría de Economía, de Raquel Buenrostro, no actualizó en tiempo el IMMEX de proveedores Ford, por lo que el SAT, a cargo de Antonio Martínez Dagnino, no les hace la correspondiente devolución de impuestos de importaciones temporales…, lo cual impacta en los planes de negocios de una compañía clave en la exportación de autos armados en México.

El asunto, empero, no se acaba en Ford. Se sabe que los certificados IMMEX se renovaban en años pasados a un ritmo de 40 por semana…, y ahora en 2023 van 7 en 11 meses. Esto, reduciendo el flujo de las exportadoras manufactureras, pero aumentando la recaudación fiscal así sea por retención más allá de lo contemplado en las reglas del T-MEC que se revisarán en pleno proceso electoral de México y EU.

Esto explica porque la IED entre enero y septiembre del 2023 respecto a 2022 la reinversión directa de capitales creció 59% (aumentando líneas y turnos de producción), pero la nueva inversión, la esperada por el nearshoring, cayó 81.6%.

No le prestan a La Europea. El alcance de las promociones de El Buen Fin por parte de la cadena de vinos y licores La Europea se vio corto ante los descuentos y promociones que en ese mismo segmento hicieron cadenas de supermercados como La Comer y Soriana así como por tiendas departamentales como Liverpool. Y ello puede ser un vaticinio de lo que ello puede representar en la proximidad de las fiestas decembrinas, pues el modelo La Europea Selecta aún no arroja los resultados esperados por el equipo de José Ramón Ruiz Caso tras una considerable inversión…, y con el peso de deudas con proveedores que rayan los 400 millones de pesos. Quizá ésa sea la razón por la cual en instituciones bancarias —como el BBVA— prefieren no canalizarle créditos por unos 120 millones de pesos para brincar el Guadalupe-Reyes.

Liverpool vendió barato. La Farmaciototota Don Andrés se rayó con la compra que hizo del terreno que ocupara en Huehuetoca: pagó el equivalente a 3,291 metros cuadrados a Liverpool ya acondicionado con dos bodegas y calles interiores de concreto, en un lugar donde terrenos acondicionados pueden costar hasta 15 mil pesos el metro cuadrado. El racional para ese precio por parte de la cadena a cargo de Graciano Guichard parece de índole estratégica: monetizar un activo y mover su centro logístico hacia Jilotepec y evitar que Mercado Libre, que dirige David Geisen, y el mismo Amazon, a cargo de David Miller, avanzaran con mayores predios para distribuir productos que compiten directamente a los de la marca “Liverpool es parte de tu vida”.