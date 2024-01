Proyecto Económico: De la Madrid vs. De La Fuente

Los dos proyectos económicos de nación que se disputan en 2024 son estructuralmente divergentes; tendrán aspectos en común como la continuidad constitucional de los programas sociales para ayudar a la población más pobre, pero difieren profundamente sobre las estrategias y el papel del sector público para reducir de raíz la pobreza y la mediocridad económica. Es ahí donde se enfrentan los equipos de expertos coordinados por Enrique de la Madrid, de lado de Xóchitl Gálvez, y el equipo de expertos coordinados por Juan Ramón De la Fuente, de lado de Claudia Sheinbaum.

Por el lado de la candidata de Morena-PVEM-PT, De la Fuente ha integrado a sus filas al exsubgobernador de Banxico, Gerardo Esquive; a la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier; al excoordinador de asesores de Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, y cuenta con aportaciones de la actual secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, quien fuera una muy efectiva jefa del Servicio de Administración Tributaria. También se habla de que el empresario Alfonso Romo ha congregado personalidades empresariales para apoyar el llamado segundo piso de la 4T.

De lado de la candidata del PAN-PRI-PRD, el equipo en materia económica se ha diversificado en tópicos coordinados por el exsecretario de Turismo, De la Madrid, en mancuerna con el exsecretario general de la OCDE, José Ángel Gurría; el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo; el exdirector del IMSS, Germán Martínez, y el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Para el equipo de De la Fuente, hay un fuerte problema en cuanto elaborar una creíble propuesta de perfil socialdemócrata y moderado ante un discurso radicalizado en asuntos de equilibrio de poderes (como la elección popular de ministros y jueces) y la reducción de las instituciones autónomas, asuntos que son parte de la gobernanza que requieren la confianza de empresarios, inversionistas y emprendedores.

Para el equipo de De la Madrid, el problema es diferente, pues como oposición eso facilita la crítica a las evidentes fallas y omisiones de la actual administración…, pero enfrenta, a su vez, la dificultad de que sus propuestas pueden ser tildadas de “neoliberales”, que no dieron resultado en el pasado y son semillero de corrupción.

Vaya, en un asunto tan sensible y relevante como el uso de energías limpias, donde el discurso de Sheinbaum contradice la actual política de Gobierno (nacional-estatista) sin que haya certeza que, de ganar la Presidencia, implementará una política abierta a la inversión privada y promoción de energías renovables, como también reiteró su equipo en noviembre y diciembre pasado al reunirse con el empresariado de la Asociación Mexicana de Energía (AME), que encabeza Abraham Zamora. Tras la reunión con The American Society of Mexico, que dirige Larry Rubin, nos dicen que igual percepción quedó entre los empresarios estadounidenses ansiosos de concretar sus planes de nearshoring.

Los integrantes de la AME se vieron en octubre del 2023 con el equipo de Gálvez y esta semana con la responsable de la materia, Rosanety Barrio. Para los aliancistas no hay contradicción entre el propósito liberal y ambientalista en materia energética, pues se trata de un elemento natural de una agenda opositora a la actual política pública.

Pero lo óptimo para el país sería que las posturas económicas tendieran a converger para, ya pasada la calentura electoral, tender puentes y acuerdos sólidos…, aunque, de momento, sólo se perciben diferencias estructurales, de fondo.

Monopolio plaquero y seguridad. En algunos estados, las placas vehiculares se han convertido en un verdadero problema de seguridad. El conflicto involucraría a una serie de empresas, supuestamente, vinculadas entre sí, que proveen de estos bienes a los gobiernos estatales. Entre las señaladas están Placas y Señalamientos Mexicanos…, la cual ganó un contrato, pero debido a la mala calidad, el Gobierno contratante se vio obligado a iniciar un programa gratuito de reposición de placas: resultó que la pintura se desgastaba en menos de tres años, tiempo que estipula la NOM-001-SCT-2-2016 para que la coloración no se desgaste. El tema llegó desde el año pasado a los escritorios de Andrea Marván, en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y de Antonio Martínez Dagnino, en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ellos serán los encargados de revisar el caso.

Rizzani y la dovela caída. Había cinco niños a bordo de una camioneta de la que milagrosamente bajaron minutos antes de que fuera aplastada por una dovela que cayó en el tramo de la CDMX del Tren Interurbano México-Toluca.

Dato: desde el cuarto trimestre del 2022, la empresa italiana Rizzani de Eccher, que dice conducir Giovanni Cerchiarini, es una de las 10 empresas que el Gobierno capitalino contrató para edificar el tramo de dicho tren interurbano, luego de cancelarse en mutuo acuerdo el contrato de obra con la firma CAABSA, de los hermanos Amodio. Rizzani subcontrató a la grúa que volcó pero que no mató a nadie; tiene contrato con ICA, de Guadalupe Phillips.