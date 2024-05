Radioespectro, nadie lo quiere…, pero lo ofrecen

No hay operador privado de comunicaciones móviles que quiera las bandas PCS y AWS que devolvió a la Federación la dupla AT&T-Movistar; vaya ni aunque la regulación de competencia económica se lo permitiera, América Móvil, que dirige Daniel Hajj, está interesado en más frecuencias para sus servicios 5G y 4G como lo expuso recién ante analistas bursátiles. Incluso la balandronada de la Red Compartida, que encabeza Carlos Lerma, de comprar más espectro quedó en eso, en una “volada” clásica de fin de sexenio para aparentar que todo va requetebien.

Así que llama poderosamente la atención que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de Javier Juárez, cambió de opinión y decidió iniciar la consulta pública de las bases de una nueva subasta de espectro cuando no hay apetito de compra y es que tras varias reuniones con la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, el regulador de las telecomunicaciones prefirió omitir las recomendaciones que le había hecho al gobierno obradorista sobre los altos costos del espectro y contribuir con la recaudación antes de que termine este sexenio.

Pero sin demanda en estos momentos, una licitación de las bandas 2.5Ghz y 3.5Mhz suena a vendimia de suéteres, jorongos, bufandas y calcetines pachones en medio de los actuales calores.

Empero, el IFT pretende volver a licitar las bandas de PCS y AWS que fueron devueltas por Telefónica Movistar y AT&T porque les costaban unos cinco mil millones de pesos y no obtenían ingresos suficientes para saldar el costo. También se pretende subastar las frecuencias ofertadas en 2021 y quedaron desiertas, pero ahora con un esquema de bloques de menor tamaño, en cachitos, pues,

La pregunta obvia: ¿Para quién se licita? Telefónica Movistar, de Camilo Aya, es un operador móvil virtual y ya no usa espectro; AT&T de Mónica Aspe regresó frecuencias argumentando que no comprarán espectro hasta que bajen los costos a estándares internacionales mientras que por su oferta mentirosa de servicios recibe una monumental paliza del operador dominante en la venta de datos… y Telcel, ya sabemos que no requiere mayor capacidad en México.

Altán Redes lleva varios meses fintando que quiere adquirir espectro para poder ofrecer servicios de quinta generación cuando no tiene “donde caerse muerto” luego del monumental rescate gubernamental por 63 mil millones de pesos.

Vaya, comprar esas frecuencias le significarían a Altán Redes desembolsar en el primer año unos mil 813 millones de pesos por el pago inicial de la licitación y los derechos anuales (927.3 millones y 885.5 millones, respectivamente); pero con ingresos brutos estimados en 5 mil 560 millones de pesos anuales -y netos que no llegan a los 700 millones de pesos anuales- esa compra le representarían el 32.6% de sus ingresos brutos y no le dejaría ni para pagar propinas.

No parece haber sustancia, pues para una licitación y menos para entregar más radioespectro a una empresa gubernamental sumergida en déficit operativo y financiero.

Pero AT&T no canta mal las rancheras.

Salud: salta la liebre. Otra vez la sorpresa le brinca a Andrés Manuel López Obrador con Alejandro Calderón Alipi. La venta al instituto que reemplazó al Insabi con sobreprecio de 100% en eritropoyetina (que sirve para evitar y tratar la anemia), así como de metotrexato pese a las alertas sanitarias contra ese tratamiento para cáncer, echa por tierra de nueva cuenta el tinglado de la crítica que en este sexenio se hizo contra fabricantes y distribuidores de medicamentos.

Vaya, a laboratorios y sistemas logísticos los acusaron de “sacar diezmo” de 10% en las compras. Pero se mejoró el truco este sexenio: la eritropoyetina, casi 1.5 millones de dosis, fue adquirida en 999 pesos a las empresas Biosistemas y Seguridad Privada y CVS Pharma… que, a su vez, adquieren en 499 pesos la dosis a Technomed. Con un beneficio por puro intermediarismo de 750 millones de pesos.

El metotrexato es otro foco rojo: el 29 de abril pasado la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios a cargo de Alejandro Svarch emitió una alerta para inmovilizar y suspender, de manera preventiva, el uso y administración de ese producto en solución inyectable de 500 miligramos…, pero este de todos modos se vendió alegremente.

Ale Rojo, atentado y fortaleza. A casi veinte días de que concluyan las elecciones, la violencia contra candidatos de oposición continúa como le sucedió a la candidata de la alianza Vamos por la CDXM, Ale Rojo de la Vega, por la Alcaldía Cuauhtémoc: al salir de un evento de la colonia Peralvillo el pasado sábado por la noche, fue atacada a balazos a bordo de su camioneta. Afortunadamente salió ilesa, pero hasta este momento se desconocen los autores materiales e intelectuales de tan ruin acción. E igual de ruin fueron las versiones de “autoatentado” propaladas por los voceros oficiosos del régimen.

Ya el domingo, en conferencia de prensa conjunta con Santiago Taboada que como, candidato opositor compite por el gobierno capitalino, la también activista anticipó que “ni con estas acciones la harán callar y seguirá luchando para recuperar la paz en Cuauhtémoc”, apuntó la mujer que figura como activo clave de la Alianza Va por la CDMX para obtener un triunfo histórico en la capital

Ahora falta ver que hará la Fiscalía y el gobierno capitalino para esclarecer los hechos o le dará carpetazo.