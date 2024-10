La rebatinga de cargos en Pemex

Es sabido que la principal empresa pública hace agua al borde del naufragio, que en el último salvamento lanzado por Andrés Manuel López Obrador se aplazó el pago de impuestos y derechos (entre ellos el Derecho Único Compartido) para con ello Petróleos Mexicanos pudiera saldar 60 mil millones de pesos que en octubre debía pagar a sus acreedores financieros y no caer en un terrorífico default; también que su nuevo director Víctor Rodríguez Padilla nombró a su primera línea de directores corporativos…, pero a un lado y hacia abajo del organigrama, el jaloneo de cobija está más recio que una noche de invierno en un colchón individual con múltiples invitados.

Junto con los que llegan con el nuevo director, destacan los que no se van y siguen ahí, ya sea desde la administración de Octavio Romero o Emilio Lozoya y que tendrán las palancas de velocidades, los frenos y los engranes para que alguna decisión se apresure, se retrase, que emerjan o se hundan.

Así que a continuación les comparto un primer corte de los nombramientos que aún por confirmar llegan a Pemex y de los que permanecerán incluso más allá de lo que indicaría el sentido común.

Debajo del nuevo director general se mantienen por ahora el jefe de la Unidad Interna de Control Institucional, Tomás Ibarra Guerra; en paralelo la Auditoría Interna sigue a cargo de Francisco Javier Vega. Ya es sabido cómo “se cambió baraja” en las direcciones corporativas de Planeación (con la llegada de Jorge Alberto Aguilar), en Jurídico (Rosa Bello Pérez), finanzas (Juan Carlos Carpio) y en la “rifa del tigre” en la dirección de administración (Marcela Villegas).

Lo interesante es lo que sigue en el organigrama sin cambios notables: se mantiene Rogelio Hernández en Fertilizantes, y Emiliano González en Logística.

Por debajo de Néstor Jiménez, director de la estratégica subsidiaria de Exploración y Producción (PEP), hasta el momento sólo hay 3 cambios relevantes: Saul Bautista como subdirector de la coordinación operativa y comercial; Julio Pérez en la subdirección de Exploración; y Federico Chow en la subdirección de perforación y mantenimiento de pozos.

Y hay un cuarto movimiento, instruido por la nueva directora corporativa de administración (que al parecer “agarró barrio” en la Central de Abastos y por ello la precisión del cambio) para proyectar a Ximena Jacinta García como subdirectora de abastecimientos de todas las subsidiarias de la petrolera.

Nos dicen que habrás más cambios en Pemex, y ello definirá mucho de la correlación de fuerzas entre los diversos grupos en pugna, pero, lo más importante, revelará sí la empresa tiene salvación o una dura y costosa agonía y con ello el impacto en las finanzas nacionales.

Agencia Nacional de Ferrocarriles. Todo indica que en breve se verán reestructuraciones funcionales importantes en la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transporte, a cargo de Jesús Esteva. Entre los proyectos de infraestructura mas conocidos por ahora está el de desarrollar ferrocarriles de transporte de pasajeros, lo cual es mucho más complejo que “subir” ese tipo de convoyes a las vías y estaciones donde viajan los trenes cargueros. Para tener un enfoque exclusivamente enfocado a esos proyectos se espera que la formación de la Agencia Nacional de Ferrocarriles, que estaría a cargo de Andrés Lajous, a un nivel de subsecretaría de Estado… e incluso como entidad descentralizada dado el tamaño del reto que esos proyectos significan, empezando por el entorno de seguridad.

Con ese cambio, el que fuera secretario de movilidad capitalino con Claudia Sheinbaum tomaría las funciones de la actual Agencia Reguladora de Transporte Ferroviaria y ampliaría el espectro de sus funciones. Ya les cuento.

Nearshoring: trabajan en reunión del 15 de octubre. El Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Francisco Cervantes está preparando a toda maquina junto con Altagracia Gómez -representante ante el sector privado de la presidenta en funciones- las exposiciones que se efectuarán la semana próxima, el 15 de octubre, en el Diálogo de Alto Nivel con los directivos de las 50 multinacionales más relevantes de Estados Unidos que tendrá Sheinbaum Pardo y el secretario de Economía Marcelo Ebrard.

Se trata, pues del estreno —bastante complejo y sobre el cual existe una gran cantidad de expectativas positivas— del Consejo Asesor Empresarial para el Nearshoring.

Mucho de la nueva relación en el marco del T-MEC se empezará a definir en tal encuentro. Se les desea el mayor de los éxitos.

Se aceleran en Gobernación. Un tema que no se le puede escapar a la nueva secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez es la queja de los trabajadores de la Unidad de Política Interior y Análisis de Información, los cuales señalan que la nueva responsable de esa área, Isamara González, en compañía del director general, Arturo Arce Vargas, y su asistente Ricardo Ventura, reunieron a todos los que ahí laboran el pasado 3 de octubre para pedirles su renuncia… so pena que de no hacerlo enfrentarían litigios jurídicos, actas administrativas o serían cesados de manera fulminante.

Los quejosos expresan su descontento por lo que sería la violación de sus elementales derechos laborales. Ojo.