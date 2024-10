Santiago y el caso de Elon Musk

Una de las últimas incursiones epistolares fuera de los canales diplomáticos que realizó el embajador Ken Salazar a instancias del Gobierno federal fue hacia el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), hoy de Santiago Nieto Castillo; la misiva solicitaba ponerlo al tanto de la disputa de marca con que SpaceX de Elon Musk pretende apropiarse en México de la marca Starlink que, como se ha demostrado en todas las instancias de revisión del instituto y en la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual (SEPI), le pertenece desde 2015 al empresario zacatecano Jesús Aguirre Campos a través de su consorcio StarGroup.

Al parecer el embajador estadounidense buscaba conocer detalles de un litigio alargado inexplicablemente por el hecho de que desde hace casi una década StarGoup obtuvo el registro 1588979 para Starlink, dado su giro empresarial con el que transacciona más de 240 estaciones de radio y 4 estaciones de televisión e Internet en México. Aunque el tono de la misiva —se cuenta— fue amable, se realizó sin intermediación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hoy a cargo de Juan Ramón de la Fuente.

Es probable que el embajador buscara pormenores de por qué el presunto abogado de Musk para el caso en México, el litigante corporativista José Juan Méndez Cortés se quejó del IMPI y luego demandó a la empresa mexicana en tribunales… pero que no ha podido acreditar su calidad de representante legal, pues exhibió en ambas instancias una carta poder sobre la que refiere que el 24 de enero de 2011 se le concedió a Bret Johnson (director de finanzas de SpaceX) la facultad de delegar poderes y por la cual le sería autorizado a solicitar el registro de marcas como la de Starlink (sin que entonces existiera ese negocio para Musk), pero sin fecha de la expedición de dicho poder cuando se apersonó para solicitar el registro de marca el 9 de abril de 2018.

Algo totalmente irregular y violatorio del artículo 181 de la Ley de Propiedad Industrial.

Que el nuevo gobierno mexicano haya enviado una firme señal a la embajada estadounidense de mantener una relación fluida a través de los canales diplomáticos conducentes, también es un mandato para que los asuntos económicos se procesen a través de la Cancillería.

El intento de SpaceX de apropiarse indebidamente de una marca de StarGrop es seguramente el asunto más relevante que hoy por hoy tiene el IMPI… y que atraviesa transversalmente la relación México-Estados Unidos, misma que mañana martes tendrá muy importante actualización con la primera sesión de dudas y respuestas que Claudia Sheinbaum y su gabinete tendrá con los directivos de las 50 corporaciones más relevantes de aquel país en el Club de Industriales y con las presencia de los integrantes del CCE, que preside Francisco Cervantes.

Nieto Castillo —exencargado de la UIF— seguramente averigua los entresijos y a fondo del conflicto; se sabe que ha ratificado a importantes funcionarios del IMPI, entre quienes está Mayra Ramos, directora divisional de marcas. Como nuevo director tal vez quiera saber por qué no se rechazó desde un principio la solicitud del presunto representante de Musk para la marca Starlink cuando estaba comprobado que en México era propiedad de Aguirre Campos… y por qué se le dio al presunto abogado de SpaceX la oportunidad de acreditar por segunda vez su interés jurídico (procesalmente sólo se puede hacer una vez) y por qué sigue sin poder acreditarlo.

Engordan cartera con diabetes. Entre los datos con los que seguramente ya topó el nuevo director de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, fue con los sobreprecios con que entre julio y agosto pasado el instituto adquirió tres medicamentos básicos para el tratamiento de Diabetes Mellitus. Las estimaciones muestran sobreprecios respecto a precios de licitación pública de 380% promedio para dapagliflozina en tabletas, insulina lispro protamina y sitagliptina/metformina.

Como se ha comentado en este espacio, las compras regionales, bajo el argumento de “compras de urgencia”, son autorizadas por la dirección de operación y evaluación a cargo de Javier Guerrero en acuerdo con las delegaciones del instituto.

También se conocen los nombres de los proveedores que más encarecen medicamentos vitales para millones de enfermos: la regiomontana Mius Medical aumentó 606% el precio de venta de dapagliflozina, colocándola en 1791.75 pesos la caja cuando en licitación se adquirió en 253.68 pesos. Entre los reyes de la Insulina están Disamed que se fue 292% arriba del precio de 266.33 pesos por pieza 1,045 pesos así como la tapatía Welness Hospitalario que se “papeó” con 252% arriba. Y casos que rayan en el exceso: Comercializadora Ftica Hipermedic con 577% de aumento respecto a los 110.80 pesos por envase de sitagliptina y/o metformina, para colocarla en 750 pesos.

La lista es larga de aquellos proveedores que no le pierden. Ya le cuento.

Los desplumados del PRI. No, no fue de ahora. Habían perdido lustre desde hace lustros, forjando con escándalos, abusos y soberbia la debacle del Partido Revolucionario Institucional… y que poco o nada se les vio hacer durante todo un sexenio y menos en la pasada campaña electoral a favor de la Alianza Va por México. Pero tras la derrota de junio pasado, quisieron tumbar al secretario general Alejandro Moreno. No lo lograron pese a todo el ruido que levantaron, ni desacreditar al campechano como el único líder partidista de oposición que mantuvo filas cerradas contra la perjudicial Reforma Judicial.

Dijeron que se van cuando ya está en marcha su proceso de expulsión de PRI; tras su intento de asonada Enrique Ochoa y Dulce María Sauri no tendrán posibilidad de candidatura alguna para las elecciones intermedias del 2027.