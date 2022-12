SICT y los Sheriffs de la FAA, en México

La semana pasada arribaron a México los inspectores de la Federal Aviation Administration (FAA), que encabeza Billy Nolen, y este lunes se reunieron en la décima sesión de asistencia técnica con los mandos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para revisar si la autoridad aeronáutica mexicana está en condiciones de solicitar la auditoría que le devuelva la Categoría 1 tras casi dos años de degradación, siendo sin lugar altamente relevante el compromiso expresado por Jorge Nuño Lara: “Tenemos prisa por recuperar la Categoría 1, pero más prisa tenemos por recuperarla correctamente” .

La décima visita técnica de la FAA culmina el jueves próximo y revisará cerca de 300 respuestas de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) a fin de preparar la próxima visita de Technical Review— que se realizaría hacia el 12 de enero— para considerar, a partir de ahí, establecer la fecha para auditar a la agencia de Miguel Enrique Vallín una vez aplicado el Plan de Acción Correctiva enfocado a solucionar 39 fallas detectadas en la autoridad aeronáutica mexicana.

Lo relevante es que esa corrección tiene expectativa positiva, pues pese a las limitaciones técnicas a las que la AFAC quedó sometida tras el hackeo de sus computadoras, sus técnicos han mostrado creciente capacidad para detectar y procesar documentos para ofrecer respuestas puntuales.

La organización, pues es notable. El apoyo del titular de la SICT y del subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, ha resultado estratégico para ejecutar el Plan de Acción Correctivo al interior de la institución, promover ante el Poder Legislativo los cambios requeridos para la estructura legal de la AFAC (como que tenga incorporada la Dirección de Medicina Aérea), así como la búsqueda urgente de mayores recursos presupuestales a la AFAC para capacitación, entrenamiento y apertura de las plazas que por motivos del “austericidio” suprimió el anterior (i) responsable de la entidad, Carlos Rodríguez Munguía. Y de paso, por supuesto, solicitar recursos adicionales a la SHCP, de Rogelio Ramírez de la O, para elevar el estándar de operación segura en los Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, a cargo de Ricardo Torres Muela.

Pruebas del Maya, en julio. No, no fue “en octubre” cuando rodaron los primeros equipos adquiridos para el Tren Maya como dijo Andrés Manuel López Obrador a principios de este año, sino será hacia julio de 2023…, y será en calidad de prueba en los tramos que estén debidamente construidos con seguridad estructural. A mediados del 2023 ya estarán armados (en Ciudad Sahagún) 13 de los 24 trenes tipo X’Trapolis que Fonatur adquirió en 1,200 millones de dólares. Entonces se harán las pruebas. Pero primero, sin lugar a dudas, se tendrán que resolver complejos y serios problemas técnicos — como puentes y pilotes— y de abastecimiento de materiales —como el balasto— para cuando menos tener listos tres de los 5 tramos que se le encomendaron terminar a Javier May.

AME con Abraham y Adalberto. Y la semana pasada la Asociación Mexicana de Energía eligió nuevo presidente y vicepresidente, siendo designados Abraham Zamora al frente de la organización y Adalberto García en la vicepresidencia para el periodo 2022-2024; es decir, en el último tramo del actual Gobierno que no se ha caracterizado por su empatía hacia la inversión privada en ese ramo, pero que tiene encima las presiones ambientales de la COP27 y de los socios del T-MEC para generar mercados competitivos de energía limpia. Por ello es de vital importancia el arribo de un experto que ya fue presidente en otra Cámara de la Industria —Canaero— para lograr una interlocución más efectiva con las autoridades y reguladores del sector eléctrico en México considerando que la AME concentra a los generadores que tienen el 81% de la capacidad instalada privada en el país.

Pepe Sánchez en el IMPI. Si todo marcha sin cambio, este viernes 16 de diciembre, José Sánchez tomará protesta ante Raquel Buenrostro como nuevo director del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual en lugar de Alfredo Rendón. Su tarea no será sencilla, pero como mostró como director del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y en la articulación de políticas en la SICT, cuenta con capacidad y disciplina para desarrollar tareas complejas en el corto plazo.