Taboada: sin utopías, concluir la reconstrucción

Una de las grandes promesas de la administración de Morena en la Ciudad de México no se cumplió: a 7 años de los terremotos de 2017, hay casi una treintena de predios donde antes existían edificios de departamentos y no inician los trabajos de reconstrucción; no obstante, los recursos presupuestales asignados para ello, unos 1,560 millones de pesos, sólo en 2023. La oferta que hizo Santiago Taboada a los empresarios capitalinos de la construcción es que, de ganar las elecciones de junio, el tema será prioritario y resuelto en sus primeros 100 días como jefe de Gobierno.

Conforme a los propios dichos del director del Instituto de Vivienda capitalino, Anselmo Peña, hace un año había más de 3,500 viviendas sin ser reparadas pese a la promesa oficial de hacerlo en el actual sexenio. Vaya, incluso el partido oficial, en voz de su hoy dirigente Mario Delgado, aseguró que aportarían parte de sus prerrogativas electorales para lograr la reconstrucción. Y nada.

Los dimes y diretes, las acciones de dilación y presunta falta de recursos serán superados si se concreta la transición del Gobierno capitalino, aseguró Taboada al gremio de constructores que encabeza en la capital Luis Méndez.

Y con ello, una oferta clave para los constructores: generar certidumbre para los desarrolladores inmobiliarios, convertidos actualmente en los “villanos de la película” por la administración morenista, aunque sea la administración, actualmente a cargo de Martí Batres, la que concede los tan criticados permisos de construcción.

La creación de condiciones de certidumbre jurídica, comentó el candidato de la Coalición Va X la Ciudad de México, deberá ir junto con estímulos al desarrollo de espacios habitacionales y comerciales con enfoque sustentable para el aprovechamiento de agua, generación de energía limpia y movilidad.

Vaya, las reuniones del candidato aliancista con el sector privado de la CDMX han resultado en un interesante ejercicio de inclusión política donde, más allá del brazo duro electoral tras vencer en el primer debate a la candidata oficial Clara Brugada, se detalla lo que sería un programa de gobierno: con los empresarios textileros se ofreció relanzar el proyecto “La Capital de la Moda” y de impulsar la formalización del comercio y hacer del turismo urbano una de las grandes ofertas de la capital —y un eje de desarrollo incluyente—como se delineó ante las cámaras de comercio local que encabeza Jesús Rodríguez.

Hay tiro en la capital.

Ortega y Gasset: Xoco vs. Mítikah. La historia del pueblo de San Sebastián Xoco ante el crecimiento urbano sin planeación fue llevado a un reportaje de alta manufactura de los periodistas Jennifer González y Alejandro Melgoza, y publicado por N+Focus. La historia Ciudad sin agua, un pueblo contra el gigante de concreto versa con precisión sobre la lucha de los habitantes de ese pueblo originario —colindante a Coyoacán— frente al gigantesco desarrollo de Mítikah para recuperar su derecho al agua. La pieza periodística mereció el premio José Ortega y Gasset 2023 por su profundidad y alcance en torno a uno de los problemas más acuciantes en la capital.

Manzanillo, más complicaciones. El cierre parcial de operaciones en el puerto de Manzanillo sigue afectando la carga que llega y sale desde el puerto más importante del país. Al margen de las disputas y falta de competencia que existen entre las empresas que ejecutan la operación de contenedores en el muelle, existe detrás un problema añejo: la falta de experiencia, favoritismo y poco conocimiento en materia de comercio exterior por parte de varios funcionarios que, a pesar de la llegada del almirante Mario Gasque Peña, siguen manejando el día a día de la administración portuaria.

Quizás el tema más grave es que, pese a una resolución con medidas cautelares por parte de la juez mercantil de Colima, Gabriela Chávez, que protege a las compañías de bloqueos y manejo de carga, parece que Marcos Paul Mendoza —gerente de operaciones de la Asipona de Manzanillo— y a Domingo Sánchez Salinas —asesor de la dirección general— están dispuestos a agravar el conflicto en los siguientes días.

Vaya, en la Secretaría de la Marina hay preocupación de que se está incumpliendo la ley de puertos, reglamentos, contratos, reglas de operación y las medidas cautelares de un juez.

Calica, ganan los ultras. Cada día aumenta la probabilidad de que la Semarnat que lleva María Luisa Albores declare las 2 mil hectáreas de Sac-Tun, Calica, como área natural protegida. Y aun cuando en el equipo cercano de Andrés Manuel López Obrador hay opiniones divididas de las consecuencias que esto ocasionaría en la relación con Estados Unidos, “los ultras” de la 4T parece que ganarán esta partida.

Hay dos razones para así considerarlo: 1) Apoderarse de la concesión de la terminal privada de Punta Venado para, posteriormente, ponerla a disposición de empresas dedicadas a cruceros, ferris y embarcaciones turísticas que tendrían un acceso directo al tramo 5 del Tren Maya. 2) Eventualmente usar los terrenos para del proyecto ecoturístico que fue revelado en los hackeos de los “Guacamaya Leak”.

Veremos si estas conjeturas se materializan.