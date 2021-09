Televisa: bye bye Ocesa

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague: ayer Televisa, que encabeza Emilio Azcárraga, confirmó que pactó continuar la venta del 40% de sus acciones en OCESA Entretenimiento a Live Nation Entertainment, que dirige Michael Rapino, tras un año de negociaciones. Y en el marco de ese acuerdo, la firma que dirige Alejandro Soberón venderá el 11% de sus acciones para que el nuevo socio tenga la sartén por el mango con el 51% total.

Para Televisa la operación está valuada en 5,206 millones de pesos y es parte de la estrategia corporativa diseñada desde 2018 para desincorporar negocios no estratégicos como radio y entretenimiento en vivo. Pero la transacción se complicó en mayo de 2020, pues los directivos de Live Nation andaban con ganas de echarse para atrás dado el cierre generalizado de actividades económicas y de exhibición y eventos masivos por motivo del Covid-19…, pero también porque la Cofece, en aquel entonces encabezada por Alejandra Palacios, se tardó 8 meses en analizar sí la transacción procedería o no.

Pero a fin de evitar que la transacción abortara, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia establecieron un pacto de caballeros con Live Nation para abrir un periodo de negociación y escucha…, pero sin perder los derechos contractuales establecidos al inicio de la operación. Y el pacto de caballeros funcionó al punto que va viento en popa la venta del control de OCESA a Nation Live.

Obvio, primero habrá que esperar las autorizaciones de las autoridades regulatorias que participan del caso. Pero especialmente relevante es que Televisa se mantiene firme en la decisión de la desincorporación de actividades que le desvíen de sus actividades vitales.

El nudo “oaxaco” Álvarez Puga. La orden de aprehensión contra Víctor Álvarez Puga va más allá del mundo del espectáculo e involucra una vasta red de contactos empresariales y políticos vivos y actuales. La indagatoria de la UIF de Santiago Nieto (y que dio pie a la orden judicial), cuyo centro es el llamado “Padre de las Factureras”, Sergio Castro López, que a su vez mantiene una relación muy cercana con Luis Eduardo Álvarez Puga. Como socios, Castro López y Víctor Álvarez Puga estarían en el centro de la trama de operaciones irregulares y usos abusivos de recursos de la Cooperativa La Cruz Azul durante la dirección de Billy Álvarez, conforme a las indagatorias oficiales. La trama se extiende hasta Oaxaca, debido a que el fiscal estatal, el abogado Arturo Peim-bert, presuntamente mantuvo vínculos de negocios con Castro López. La madeja se empieza a desmadejar.

Concanaco, el affaire vivo. Ya es conocido el reprobatorio resultado de la auditoría que la ASF de David Colmenares hizo sobre el uso de 294 millones de pesos que la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo para comprar tabletas y capacitación a sus agremiados durante la presidencia de Enrique Solana. Ante ello, el exdirector del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), Enrique Jacob, expuso a este columnista el oficio con que el secretario Ildefonso Guajardo aprobó la canalización de dichos recursos y se pone a disposición de los auditores para hacer la compulsa correspondiente. Lo que sí está feo es que la ASF muestra cuando menos 25 procedimientos irregulares con que la Concanaco Servytur dispuso de recursos públicos sin contar con la autorización del Inadem, un acto ilegal que además engrosó con la contratación de proveedores fantasma. Ello, nos dicen, explicaría por qué el patrimonio de la Confederación se redujo año con año durante la actual gestión de José Manuel López Campos y su tesorero Héctor Tejeda…, pues las prácticas indebidas se habrían extendido a estas fechas. ¿Será?

Costeña, Rica, Santa Clara, por Tula. A la callada, sin aspavientos, diversas empresas y personas se solidarizan con los damnificados de las inundaciones en Tula, Hidalgo. La Costeña de Federico López Oteli y Corporación Rica de Antonio Guillén (embotellador de Coca-Cola) son ejemplo de fortaleza a favor de las mejores causas: la Costeña envió el pasado fin de semana tráileres con alimentos para los afectados; en tanto que Rica envió 60 mil litros de agua y 10 mil kits sanitarios de la mano de Coca-Cola que aquí representa Roberto Mercadé. Y que al auxilio también entró FEMSA que lleva José Antonio El Diablo Fernández con donación miles de litros de Leche Santa Clara. Gracias, a todas y todos, de verdad gracias.