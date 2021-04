Televisa-Univision globaliza en español

No, no es fusión. Se trata de una nueva empresa formada entre Televisa que preside Emilio Azcárraga y Univision que encabeza Wade Davis, donde lo más valioso son los contenidos producidos y la capacidad de producción (casi 300 mil horas conjuntas de producción anual) que permite formar la empresa de medios más grande del mundo para contenidos para 600 millones de hispanoparlantes, que dirigirá Alfonso de Angoitia, incluye a socios expertos en el nuevo terreno financiero y en el área de alta innovación tecnológica.

En el terreno de la competencia que aceleró la pandemia de Covid-19 en cuanto al desarrollo de contenidos streaming y su transmisión sobre servicios de Internet Over The Top (OTT), la respuesta de Televisa fue elevar a una asociación internacional su biblioteca de contenidos audiovisuales y su producción anual de casi 87 mil horas de programación. Sólo por sus contenidos ya desarrollados, obtuvo 4,800 millones de dólares (de los cuales 3 mil millones de dólares son pago en efectivo) y toma 45% de una sociedad que se sube a las grandes ligas de contenidos on line.

Vaya, tanto Netflix, de Reed Hastings, y Prime, de Jeff Bezos, tendrán un competidor en la segunda lengua más importante del mundo, español, que hablan más de 600 millones de personas y que hasta ahora han sido atendidos de manera insuficiente, a pesar de la riqueza de historias, producción y mercadeo existente entre los hispanoparlantes

La oportunidad es tan evidente que se suma a la nueva empresa en calidad de socios Google, que dirige Sundar Pichai, como experto global en desarrollo e innovación digital, y SoftBank, líder en servicios financieros Fintech, y de Raine Group, que impulsa la innovación de eventos de entretenimiento masivo como solución ante la pandemia.

Televisa ya vendía contenidos y tenía posicionados contenidos en más de 70 países, algunos doblados al mandarín, francés, entre otros idiomas. Pero ahora va a lo grande: con el acuerdo eleva de 36% a 45% su participación en Univision. Con los 3 mil millones de dólares que recibe de pago en efectivo su deuda y fortalecerá su negocio de telecomunicaciones, entre otros.

De hecho, Televisa mantiene la propiedad sobre sus concesiones en México como las señales de televisión abierta, así como sus negocios en izzi, SKY, Bestel, así como en casinos, el Estadio Azteca y el Club América.

El idioma en español tiene ahora el ve-hículo para llegar a todo mundo.

Moreno, que le echen al toro. El candidato del PRI para Guerrero, Mario Moreno, no se hace cuentas alegres y prevé que el TRIFE dará reversa al dictamen del INE para cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio. O sea Moreno espera contender con el candidato de Morena… y ganar. Su expectativa se apoya en buena medida en su trayectoria política (6 competiciones electorales ganadas) y de servicios públicos que llegó como secretario del bienestar en aquella entidad; y que por su capacidad de negociación se ha logrado allegar a cada vez más número de líderes e integrantes de Morena que se vieron desencantados en la elección de candidatos locales. Nos dice que su fortaleza está en su trabajo político “en tierra” independientemente de lo que dictamine el tribunal electoral, pues está seguro que la inclusión en las decisiones políticas es el camino para construir estructuras de gobernabilidad y desarrollo. Ya les platicaré.

Los libros que viene. Y fuentes de la SEP a cargo de Delfina Gómez nos confían que las modificaciones -con una nueva tendencia ideológica- de los libros de texto gratuito que coordina Marx Arriaga, serán entregada para su impresión en las próximas dos semanas, para agregarse a los libros de texto que ya están impresos. En términos de manufactura, la preocupación está en que dichas modificaciones llegarán “a la carrera” a los impresores contratados a fin de que se entreguen textos en agosto entrante. Claro, lo que digan esos libros (en especial los de historia) será motivo de otra laaaarga discusión.