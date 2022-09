Voto por voto … ¿y las vacunas Covid?

Tal vez, luego de hacer el ridículo en el pleno de la Organización Panamericana de la Salud al pedir un recuento de voto por voto en las votaciones para encontrar candidatos a dirigir esa entidad, el subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell, se dé un tiempo para saber por qué el Instituto de Salud del Bienestar no incorporó en su presupuesto bienales la compra de vacunas de Covid-19 de nueva generación…, o que le expliquen por qué no quedó registrada debidamente en la estructura de la demanda que espera realizar el instituto a cargo de Juan Ferrer.

Vaya, en la estructura de demanda elaborado por el Insabi se considera comprar 40 millones de piezas de vacunas entre 2023 y 2024, cantidad equivalente al consumo promedio anual regular o sea sin considerar una pandemia que fue pésimamente gestionada en México.

El presupuesto armado por el Insabi contempla 215 mil millones de pesos para la compra de medicamentos, material médico e insumos de salud, además de vacunas. En este último aspecto, tanto por la contingencia sanitaria del 2020 como por las pifias cometidas en las compras consolidadas, se deterioró la continuidad y cobertura en la aplicación del cuadro básico de vacunación, lo cual es más acentuado en regiones que presuntamente son del más alto interés del actual directo.

La publicación de Animal Político refiere que “De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Ensanut Continua 2021, en la región Península, la cobertura de vacunación con esquema completo de seis vacunas en niños de un año es del 6.5%. En la región Pacífico Sur ese porcentaje es de 11.7%. En tanto para la población de 24 meses de vida esos porcentajes son de 19.8 y 20%, respectivamente”, refiere sobre las vacunas para evitar el regreso de en enfermedades que fueron superadas el siglo pasado.

Si el Insabi y la Secretaría de Salud, que supuestamente encabeza Jorge Alcocer, no han podido siquiera aplicar el cuadro básico o hexavalentes de manera homogénea y consistente, tal vez ni siquiera nos debería extrañar que no se considere comprar para aplicación pública la nueva generación de vacunas anti-Covid. ¿O será que finalmente el Gobierno mexicano acepte que los particulares las puedan comprar por su cuenta?

Guati Rojo, empresario. Pues hay cejas levantadas en los pasillos de la Concamin, que lidera José Abugaber, después de que se supiera que el exdirector general de Normas Alfonso Guati Rojo, bajo el auspicio de Alejandro Malagón, comercializaron un curso sobre normas. Ello no tendría mayor problema, si no fuera porque el curso fue impartido por funcionarios actuales de la Secretaría de Economía, cercanos a Guati Rojo. Pero no es el único caso de posible conflicto de interés: Jesús Cantú, jefe de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, trae negocios que empatan con su desempeño como funcionario público. Aguas.

PACIC 2.0.Algo que no pueden pasar de largo los secretarios encargados de elaborar el nuevo Paquete Contra la Inflación y la Carestía, Rogelio Ramírez de la O y Adán Augusto López, son los márgenes de comercialización que toman las cadenas comerciales, desde los afiliados a la ANTAD, que encabeza Vicente Yáñez, Walmart, a cargo de Guilherme Lourerio, y hasta comercializadores menores: el más reciente estudio del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas que dirige Juan Carlos Anaya demuestra que el margen de ganancia bruta, desde la empacadora hasta el súper es de 30% promedio en bistec al igual que en el huevo. Pero, aguas, en la CDMX, el precio de medio mayoreo de plátano de 6.10 pesos por kilo de plátano termina a 18.60 pesos en los precios al consumidor.