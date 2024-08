Ayudar a salvar Desperate Literature, es contribuir al rescate de una de las causas más importantes de la cultura moderna.

El premio para narraciones cortas de la Literatura desesperada, en su nombre original Desperate Literature Prize for Short Fiction en su convocatoria 2024 ha emitido el fallo en el cual da a conocer el nombre de sus ganadores. Este premio es uno de los más provocadores e interesantes en lengua inglesa porque contiene una perspectiva global e incluyente de sus participantes ya que en ella pueden enviar sus trabajos autores que dominen la escritura en inglés, o bien, quienes sean traducidos para efectos de participar.

Los ganadores de la edición 2024 son Sukie Wilson con Living the nigth country; Amanda Hildebrandt con la obra No safe place y Richie Jones con Nuggy Spins the Lemons quien ganó la residencia Studio Faire. El premio Desperate Literature Prize for Short Fiction incluye la publicación de once historias de los participantes seleccionados y en conjunto, constituyen un muestrario de lo que se está produciendo a nivel literario. Yo tuve la oportunidad de conocer la edición de 2020 en París, en la librería Shakespeare and Company, la edición que adquirí tiene la maravillosa numeración de autor 227 sobre un tiraje de 300 y no miento, si confieso sentirme contrariado por no haber leído antes alguno de estos libros porque la literatura que reúne es poderosa, profunda y de una elevada calidad literaria.

Situada en Madrid, España, el corazón de la Literatura Desesperada es su librería internacional, eje que sirve para un movimiento cultural y literario cuyo sitio oficial desperateliterature.com promueve su campaña Help Save Desperate Literature, “Ayuda a salvar Literatura Desesperada”. En esta leyenda se lee We´re being kicked out of our space and need your help “nos están expulsando de nuestro espacio y necesitamos ayuda”. La solicitud de ayuda y de solidaridad puede darse a través de donaciones de quienes puedan sumarse a fortalecer un proyecto que a todas luces es noble, trascendente y vital para el panorama cultural y que es el soporte del Premio Internacional Literatura Desperada que brinda residencias y publicaciones con la Fundación Groot y la Fundación Civitella Ranieri.

En su sitio oficial desesperateliterature.com se pueden leer los testimonios de quienes han participado en su concurso como el de la finalista en 2003 Naomi Wood: El Premio de Literatura Desesperada se destaca por lo mucho que se esfuerzan por todos sus finalistas, mucho después de que se realiza la selección. Eventos internacionales, oportunidades de conferencias, publicación con otros medios: es asombroso cómo una pequeña librería puede conectarnos con tanta gente del mundo del libro.

En su misma página desperateliterature.com define su convocatoria de la siguiente manera: El objetivo de Desperate Literature Short Fiction Prize es celebrar lo mejor del nuevo cuento corto y dar a los ganadores la mayor visibilidad posible a sus escritos. Por eso, nos hemos asociado con catorce instituciones literarias y artísticas diferentes, no solo para ofrecer premios en efectivo y retiros de escritura, sino también para garantizar que todos nuestros finalistas tengan la oportunidad de ser publicados en múltiples revistas impresas y en línea(…) Pero para que ello se fortalezca, es importante sumarnos todos al llamado que realizan sus creadores en esta campaña “Ayuda a salvar Literatura Desesperada”