Historias de amor

En febrero celebramos el amor. Ese sentimiento tan profundo que literalmente mueve al mundo dando significado a nuestras acciones; el amor en general, a la pareja, a nuestros hijos, padres, familias o el amor al prójimo. No se podrían establecer vínculos sin nuestra capacidad de sentir algo por el otro; y siendo la literatura el reflejo del mundo, el amor no puede escapar a sus tramas.

La literatura romántica ha quedado relegada a la literatura juvenil o a la dirigida a un público femenino. Sin embargo, casi todas las historia llevan implícito este sentimiento. Siempre hay un conflicto amoroso, un hilo que establece vínculos entre los protagonistas, no importa el género literario en que se narre.

Pero para todos aquellos románticos de corazón, en febrero se celebra al ser amado, al amigo o a esa persona importante y más que regalar flores o chocolates, obsequiemos algo que perdure, que se quede en la memoria del otro para siempre, regalemos historias, regalemos libros.

Una ola de autoras románticas, enfocadas más al adulto joven, han encontrado un lugar en toda una generación que busca libros bien escritos con tramas con las que se puedan identificar.

Alice Kellen, una escritora española, nos regala una gran historia de amor en la dilogía Todo lo que nunca fuimos y Todo lo que fuimos juntos, donde Leah y Axel encuentran el amor en las playas de Australia. Ella es una adolescente que ha perdido a sus padres en un accidente de coche. Su hermano Oliver, quien se ha quedado con su tutela, debe aceptar un trabajo en Sídney. Leah se queda al cuidado de Axel, el mejor amigo de su hermano y de quien ha estado enamorada desde niña. El problema es que Ella ya no quiere sentir, ha perdido la alegría por la vida y ahora es un ser vulnerable. La vida nos puede cambiar en un instante.

En la segunda parte de la entrega, Leah ha cumplido sus sueños y en el momento en que se define su carrera, Axel no puede dejarla sola. El tiempo y la distancia no han destruido los vínculos que los unen, teniendo que definir si lo que sienten es algo verdadero por lo que vale la pena luchar.

La historia de Leah y Axel es una historia de pérdida y de cómo encontrar un motivo para seguir adelante, así como la importancia de los vínculos con aquellos que nos aman para poder sobrevivir en los momentos más oscuros.

La norteamericana Colleen Hoover sabe cómo conectar con el adulto joven y no tan joven, retratando los conflictos a los que se enfrentan las relaciones modernas. Quebrar patrones y establecer relaciones sanas son el tema central de Romper el círculo. En la vida nada es blanco o negro. Cuando Lily conoce a Ryle, ella piensa que ha encontrado el amor. Él parece el hombre perfecto, un neurocirujano con un futuro brillante. Pero la vida de Lily no siempre fue fácil. La relación con un padre violento y una madre pasiva la obligó a abandonar su hogar y mudarse a Boston. En esta nueva etapa de su vida, Lily deberá enfrentarse a sus fantasmas y romper patrones familiares que le son dañinos. “Lo que determina el carácter de una persona no son los errores que comete, sino cómo aprovecha esos errores para transformarlos en lecciones en vez de excusas.”

Taylor Jenkins Reid también apuesta en el tema del amor. En Los dos amores de mi vida. La autora aborda la vida de Emma, quien a sus 31 años sabe lo que es perder al amor de su vida cuando su marido muere en un accidente. Unos años después. Ella ha logrado reconstruirse y amar de nuevo. Pronto se casará con Sam. Pero el destino le devuelve a Jesse, a quien todos habían dado por muerto. Ahora deberá elegir entre las dos personas que ama, y es que “al quererlos a los dos, ya no está segura de nada, y esa misma inseguridad puede llevarla a perderlos a ambos”.

Al final, no importa qué tipo de amor nos haga soñar, vivir la fuerza de un sentimiento que viene a revolverlo todo siempre será una apuesta segura. Celebremos este mes regalando una buena historia de amor.