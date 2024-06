El nuevo arcoíris político de México

Han pasado 13 días de la jornada electoral más grande en la historia de México y sigue generando resaca en algunos sectores. Además de las impugnaciones, denuncias de fraude y otros escándalos, dejó huellas positivas en el camino hacia la igualdad, específicamente para la comunidad de la diversidad sexual.

Miles de personas se manifiestan en la marcha por el orgullo LGBT+, en Monterrey. Foto: Cuartoscuro

Hasta el 30 de mayo se contabilizaban al menos 1,212 candidaturas LGBTTIQ+, de las 43 mil 430 candidaturas federales y locales en todo el país. Eso representó el 2.79% de todas las candidaturas a comicios electorales de este 2024.

Hubo 52 personas no binarias compitiendo por un cargo oficial en 12 entidades y a nivel nacional. La mayoría fueron en Aguascalientes, curiosamente el mismo estado en el que en noviembre pasado fue asesinado le magistrade Ociel Baena.

Las cifras son dignas de destacar, porque se consiguieron, en muchos casos, gracias a la aplicación de las llamadas “cuotas arcoíris”, implementadas por las autoridades electorales desde las elecciones intermedias de 2021, para garantizar la representación de la diversidad sexual.

En aquellos comicios, obtuvo la victoria Adolfo Cerqueda Rebollo como alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl, convirtiéndose en el primer alcalde abiertamente homosexual, mismo que el pasado 2 de junio obtuvo la reelección, además de haber sido el más votado, con más de 290 mil votos, que equivale al 51.66 % de la votación total de ese municipio.

Con ello, Cerqueda Rebollo se convirtió en el candidato más votado en la historia de Ciudad Nezahualcóyotl y el segundo en el Estado de México, el más poblado del país.

Por otro lado, Juan Pablo Delgado, de Movimiento Ciudadano, compitió por segunda ocasión para presidente municipal de León Guanajuato, y aunque no ganó, sí consiguió aumentar su dotación en un 350%, pasando de 18,733 votos en 2021, a 65,824 en 2024.

Representa otro caso de un aspirante abiertamente gay, que ha cobrado una fuerza notable con su proyecto político.

“Por lo menos los partidos han percibido estos datos. Cómo 5 millones de personas pueden definir una elección presidencial, congresos, definen el rumbo de un país. En ese sentido, observamos cómo por primera vez en la historia de nuestro país, las tres personas candidatas a la presidencia de la República, se han pronunciado abiertamente sobre nuestros derechos y a favor, eso nunca había pasado”, destacó el activista Iván Tagle, director de la Organización Yaaj México.

Dicha organización hoy representa uno de los motores más poderosos en función de la visibilidad de la diversidad sexual en México, la defensa de sus derechos y el impulso de leyes que detengan la discriminación.

Yaaj —que significa “amor”— nació del sufrimiento de un grupo de jóvenes sobrevivientes de los “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual”, las mal llamadas “Terapias de Conversión”.

Comenzó con 5 jóvenes valientes que con sus historias y denuncias, fueron recorriendo todo tipo de foros con un mensaje, que en 15 años de trabajo incansable, ha ido sumando voluntades en las más diversas trincheras, políticas, académicas, diplomáticas y en los medios de comunicación.

Muchas puertas permanecieron cerradas para ellos durante años, pero las fueron derribando, hasta que en 2017obtuvieron su primera gran victoria, con la prohibición en la Ciudad de México de las “terapias de conversión” o ECOSIG.

Y esta semana, finalmente se vio cristalizado el sueño de miles en México, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación, la prohibición total de las “Terapias de Conversión” todo el territorio nacional.

Yaaj México ha conseguido, como ninguna otra organización —sin minimizar los demás grandes esfuerzos— incidir en los espacios políticos de México, consiguiendo en el Congreso la presentación de iniciativas vitales en la agenda de la diversidad, apoyados y representados por actores aliados y muy destacados en la legislatura que está por terminar.

Las Diputadas Salma Luévano, María Fernanda Félix y el Dip. Temístocles Villanueva Ramos en la Ciudad de México, sólo por mencionar algunos de los que consiguieron en varias ocasiones, el voto favorable de los legisladores, incluso entre los más conservadores.

Yaaj México, en 15 años de historia se ha convertido en la voz potente y representación de millones de personas, y el paso firme con el que avanzan hacia el reconocimiento pleno de su derecho a vivir libres de cualquier tipo de discriminación.

El movimiento impulsado por Yaaj México y representado ya por miles de jóvenes a lo largo y ancho del país, indudablemente influyó en la jornada del pasado 2 de junio, para que la igualdad fuera parte del proceso electoral en todos sus ángulos.

Como bien reza su slogan, “Lo que no se nombra, no existe”, y en el nuevo panorama social y político de México, la diversidad no sólo se nombra, se defiende en el Congreso y se votó en las urnas.