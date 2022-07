México se desangra por la herida de las madres buscadoras

“Lamento ese bodrio para mentirle a la sociedad y no se los voy a permitir… Entiendan, yo hago el trabajo de todos ustedes juntos”…

Así respondió Ceci Flores Armenta al comunicado que lanzó esta semana la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, sobre las Madres Buscadoras de Sonora, el colectivo que esta mujer fundó cuando se convirtió en una madre buscadora más.

El 30 de octubre de 2015, su hijo Alejandro fue secuestrado en Los Mochis, Sinaloa; su hijo Marco Antonio fue “levantado” el 04 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora, junto a Jesús Adrián, su hijo menor, que fue el único que fue devuelto con vida. A los otros dos los siguen buscando.

Las Madres Buscadoras de Sonora bloquearon esta semana las afueras de la Secretaría de Gobernación, denunciando engaños y falta de acción por parte de las autoridades. Al día siguiente platiqué con Ceci Flores, quien, sin dar tregua a su ira, señaló con el dedo a quienes considera sus actuales victimarios:

“Solamente Adán Augusto nos puede resolver la problemática que tenemos, ya que Encinas no trabaja. Encinas Miente. No cumple lo que promete. Nos ha prometido muchas cosas y de las cosas que prometió no las ha cumplido y no contesta los mensajes, los deja en visto, nos ignora completamente”.

“Karla Quintana solamente queda en palabras y papel, igual que Encinas. ¡Mienten!, no cumple lo que promete, no le da la cara a la gente, tiene preferencias como otros comisionados, es muy apática con la situación ya que no se toma la molestia siquiera para enfrentar lo que se comprometió”… me dijo furiosa.

Ceci Flores fue incorporada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en julio de 2021, pero ella lo abandona cada que puede, no confía y sale a seguir buscando, a pesar de las amenazas que recibe.

La líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Patricia Flores Armenta, en una foto de archivo. Foto: Especial

“Y es lo que tengo que hacer porque por parte de ellos no veo ningún avance. Mis hijos tienen el derecho de ser buscados y yo tengo que ejercer ese derecho”.

Ceci asegura estar sola y sin protección en su búsqueda, contrario a lo que aseguró la Secretaría de Gobernación en su comunicado. Pero ella no sólo los desmiente, asegura temerles y sentirse amenazada por ellos:

“Le tengo más miedo a las autoridades que a los cárteles, porque yo no le debo nada a los cárteles, le debo a las autoridades, porque es a ellos a los que la gente ridiculiza cuando nosotras hacemos un hallazgo grande de cuerpos… La gente les dice, ¿y por qué ustedes no encuentran y las madres buscadoras sí encuentran ?”… me dijo desafiante, antes de lanzar un dardo directo al Titular de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, José Luis González Olivarría:

“Yo puse una denuncia en contra de él, porque él tiene información que está manipulando para su beneficio propio y él no debe de estar en esa comisión trabajando”.

“…Siempre ha tenido problemas conmigo porque yo soy de las personas que no me quedo callada ni que me dejo. Yo digo lo que siento y no me gustan las falsedades… Esa persona que le gusta que le paguen con besos y abrazos no ha conseguido nada conmigo y por eso a mí no me puede ver”.

Colgando con Ceci, dediqué esa mañana a buscar la respuesta de la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas de México, Karla Quintana. Y respondió, pero no tuve suerte para que lo hiciera públicamente…

También busqué al comisionado local de Sonora. En su caso la negativa llegó rápido por mensaje de WhatsApp: “el Comisionado tiene una reunión mañana y no puede darnos entrevista”.

Al subsecretario Alejandro Encinas me he cansado de buscarlo desde que asumió la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, para distintos temas. Nunca he tenido suerte. Ha sido claro: No quiere trato directo con los medios.

Desde 2019 y con sus propios recursos, las Madres Buscadoras de Sonora han localizado más de 400 cuerpos en fosas clandestinas y han encontrado a más de 130 personas con vida, que han sido devueltas a sus familias en diferentes estados del país.

Hoy dicen que el secretario Adán Augusto López, es su última esperanza, que esperan al menos ser incluidas en su nutrida agenda, que hoy suma actividades de precampaña en busca de la presidencia de la República…

Mientras el país se escurre por los agujeros del queso gruyere en el que las fosas clandestinas han convertido a este México que por ahí se desangra, entre los lamentos de las madres buscadoras, cuyos mensajes quedan en “leído” y tan olvidados como sus hijos…