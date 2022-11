Platanito, show de un México dramático

El viernes de la próxima semana se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, cuyo llamado urgente es hacer conciencia de una problemática global, que en 2020 se llevó alrededor de 47 mil mujeres y niñas, asesinadas por su pareja u otros miembros de su familia y donde México resulta dolorosamente ejemplar.

Para dimensionar, imaginemos un concierto en el Foro Sol, con lleno total. 26 mil personas reunidas. Ahora imaginemos a todos esos asistentes muertos…

Ese es casi el saldo de los feminicidios en nuestro país desde 2015, cuando comenzó el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y desde entonces la cifra sólo ha ido en ascenso.

Entre 2015 y 2021 fueron asesinadas 24,230 mujeres en México, de las cuales sólo 5 mil 718 casos fueron investigados como feminicidio.

El año pasado, asesinaron a 4 mil 002 mujeres en la República Mexicana (Inegi), siendo la primera vez en 31 años que se rebasa el sangriento “techo” de los 4 mil asesinatos en contra de mujeres, y este 2022 pinta para consumarse como uno de los más violentos contra nosotras.

Por eso no es divertido ningún chiste sobre la violencia de género, como lo hizo esta semana el comediante Sergio Verduzco, alias “Platanito”, insertando en su “comedia” el caso del feminicidio de Debanhi Escobar, uno de los más mediáticos de los casi 25 mil oficialmente registrados.

Mujeres hacen una procesión en las calles de Cuernavaca, con una manta que tiene bordados los rostros de 48 víctimas de feminicidio, el mes pasado. Foto: Cuartoscuro

Y le salió con tanta naturalidad, que en realidad ahí está la gran tragedia mexicana, fue el espejo de una sociedad tan acostumbrada a ver muertes violentas de sus mujeres, muchas quedando en total impunidad, que hacer chistes de ello es “natural” y hay quien todavía se ríe de nuestro gran drama.

No entienden que la muerte violenta de una mujer, no sólo acaba con una vida, sino con la de toda una familia, un núcleo de la sociedad completo que se convierte en víctima colateral del feminicidio y eso no es chistoso.

“No se vale que sigan desapareciendo mujeres y no se vale este tipo de personajes que sigan lucrando con el dolor ajeno… De nada sirve que la sociedad esté buscando justicia cuando ellos hacen que una parte de la sociedad se ría. Hay un límite”…

Dijo un lastimado Mario Escobar, padre de Debanhi, cuando se viralizó el video del payaso conocido por sus “bromas incómodas”, que ahora incluyó el caso de su hija, muerta apenas en abril pasado, que ha tenido que enfrentar dos autopsias y aún ningún responsable directamente señalado.

El feminicidio en México, lejos de ser un chiste, es nuestro gran drama porque las víctimas de este delito han aumentado 138% en los últimos siete años (Impunidad Cero); porque de las 10 mujeres que cada día matan en nuestro país, sólo 25% de los casos son tipificados como feminicidios y muy pocos logran resoluciones condenatorias. No es una broma la injusticia.

Ariadna Fernanda López, encontrada en una carretera de Morelos, no sólo fue víctima de feminicidio sino de las omisiones de una autoridad que sólo la revictimizó; Lidia Gabriela, cuyo miedo a ser secuestrada, la orilló a arrojarse de un taxi en movimiento a alta velocidad y perdió la vida; Mónica Citlalli Díaz, madre de una niña de 11 años, encontrada sin vida 6 días después de su desaparición; María del Carmen Vázquez, asesinada en Abasolo, Guanajuato…Todos estos, feminicidios que ocurrieron este mismo mes.

La última, María del Carmen, era además integrante del colectivo Personas Desaparecidas en Pénjamo, y ya van 5 madres buscadoras víctimas de feminicidio en México en este 2022.

17 mil 743 casos se han documentado de enero a septiembre, de presuntos delitos de violación, mil 431 víctimas (femeninas) de corrupción de menores en el mismo periodo; también más de 66 mil casos de lesiones (dolosas y culposas), 206 mil 900 delitos contra la familia, 497 casos de trata y más de 4 mil casos de violencia de género…

Es la realidad actual en nuestro país. Y sí, son hechos que todo el mundo debe conocer para comprender la magnitud de la violencia contra las mujeres en México, el profundo dolor social que representa, por miles de familias, y por lo que una broma al respecto, es casi un delito más…