Gerontocrisis

Cinema Paradiso (1988), es un clásico del cine internacional que retrata de manera emotiva, en una de sus tramas, la amistad entre un niño y un adulto. Se trata por una parte de un niño sin padre y obsesionado con el cine, Toto, y el cácaro del cine de su pueblo, Alfredo. Una vez que ambos personajes se toman estima, la sala de proyección del cine se incendia con Alfredo adentro. Toto, lo salva, pero Alfredo termina ciego.

A partir de entonces, Toto, ya más grande, se convierte en el nuevo cácaro del Cinema Paradiso y en los ojos de Alfredo, éste a cambio,escucha y aconseja a Toto en el amor y en la vida. El último consejo del viejo a su amigo, es que se fuera, que hiciera su vida, que amara lo que hiciera y que no volviera. La película retrata un relevo generacional y el respaldo que se dan, unas a otras, las generaciones.

En algunas comunidades, la relación entre jóvenes y mayores no es precisamente de amistad, sino de cariño y de respeto. Los más viejos son más escuchados, por su experiencia, incluso tienen la autoridad y el bastón de mando. En Estados Unidos el presidente tiene 79 años y el expresidente 76; en Brasil, Bolsonaro tiene 67 años y Lula 76 y, en México, nuestro Presidente tiene 68 años. Uno podría pensar que se debe a que las sociedades siguen valorando la experiencia y la sabiduría, pero su éxito se debe a años de trabajo.

Como en muchas cosas, la vida se traduce a la política, y viceversa. La vida de estos adultos mayores, se replica en distintas profesiones. No en todas, pero en muchas empresas y oficinas de Gobierno toma bastantes años alcanzar posiciones directivas y de liderazgo. Quizás más tiempo del necesario. También es una realidad, que años de trabajo no siempre han redituado en esas posiciones. Es más, en muchas ocasiones, no han alcanzado para tener un ingreso suficiente y mucho menos una pensión digna.

Ése es el costo de la desigualdad y la pobreza, de la insuficiencia de un Estado que no ha garantizado el bienestar de su población, y que ha dejado a sus viejos desprotegidos. Ese costo se traslada a los jóvenes. El costo de la vida, la falta de ahorro para el futuro, la crisis de la seguridad social, provocan que las personas tengan que trabajar más tiempo que el que la economía formal puede soportar. Por lo tanto, cientos de miles de jóvenes se quedan fuera de la economía formal y se refugian, si bien les va, en la economía informal, en el sueño americano, si no es que caen en la trampa de la economía criminal.

Una de las razones por las cuales México es un país violento es por una cuestión demográfica y una económica: somos todavía un país de jóvenes con energía, con fuerza física y mental, pero sin empleo, sin oportunidades y sin una certeza sobre el futuro. El resultado es una crisis humanitaria en donde el país tiene una fuerza laboral, como nunca en su historia, con un mercado laboral que no puede incorporarlos y un mercado ilegal de tráfico de drogas, de extorsiones, del crimen, que requiere condición física, energía y soltería.

Por lo tanto, cabe esperar que la violencia en México se reducirá conforme incremente la edad de su población y se reduzcan las tasas de natalidad, pero al tiempo, la situación de los viejos de nuestro presente será un jardín de rosas comparada con los del futuro. Mientras que los viejos del presente tienen derecho a una pensión y, en muchos casos, tienen seguridad social; los viejos del futuro dependerán de sus Afores y sus ahorros personales, el IMSS será una anécdota y el costo de la vida no hará más que encarecerse.

No conformes con esta situación y una perspectiva del futuro sombría, algunos legisladores parecen decididos a no ver lo evidente. Actualmente, se discute en comisiones del Senado de la República una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo, para forzar a patrones con empresas con más de diez empleados, a que el 20% de su fuerza laboral sea conformada por adultos mayores. Aún cuando en la última modificación el dictamen propone que 5% de la fuerza laboral de empresas sea con más de veinte empleados, esta medida no hará más que rigidizar el mercado laboral e impedir que más jóvenes encuentren cabida en el mismo, exacerbando los efectos nocivos, con los que ya convivimos.