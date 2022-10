Alito, retrato más completo

Cada día se va sabiendo un poco más sobre la forma en que la 4T se anotó el mayor de los puntos de los últimos tiempos: la reforma militar, y, nos comentan, es también más nítido el rol de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, en esa acción. Fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el que dio otra pincelada: “el dirigente nacional del PRI nos hizo el planteamiento de que había una diputada del PRI, Yolanda de la Torre, que por cierto, ahora es presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango, que tenía o quería presentar una iniciativa de ley”, dijo ayer en referencia a la ampliación del apoyo de las Fuerzas Armadas en seguridad hasta 2028: “Ellos ofrecieron construir junto con la fracción mayoritaria de Morena, la mayoría legislativa que se requería…”, aclaró. Hoy, nos recuerdan, el líder priista reclama a gritos restablecer la alianza opositora. Uf.

Gutiérrez Müller se anota un punto

Con la novedad de que tuvo un efecto rápido y relevante la voz de Beatriz Gutiérrez Müller, quien el jueves reclamó a Ralph Lauren el apropiamiento de diseños textiles de Saltillo y de Contla para elaborar y vender prendas de alto costo, sin ningún tipo de resarcimiento a las comunidades mexicanas que los crearon. La firma de ropa respondió ayer que desconocía la razón por la cual seguían a la venta prendas que había ordenado retirar. Y que ha emprendido un programa de crédito y colaboración cuando desarrolle algún producto con motivos tradicionales de diseño indígena. La esposa del Presidente se congratuló con la respuesta y hasta invitó a la marca a conocer el trabajo de los artesanos.

“Dejen de ofrecer dinero”

Con la novedad de que diferentes instituciones y actores relevantes de la materia electoral siguen sumando voces para señalar que no es necesaria en estos momentos una reforma electoral. Así es, la iniciativa que contra reloj buscan configurar Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, simplemente no está teniendo respaldo entre quienes debiera tenerlo. Ayer fue el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, quien planteó que más que modificar la ley, los actores políticos en procesos electorales debieran abstenerse de ofrecer dádivas. “¿Necesitamos cambiar la ley para eso? No. ¡Necesitamos que dejen de ofrecer dinero, que el voto sea libre!”. Ahí el dato.

Del Moral con exgobernadores

No pasó un día de que fue designada como coordinadora de la defensa del Estado de México por parte de la dirigencia estatal del PRI —lo cual la pone en la antesala de ser candidata a la gubernatura mexiquense— que Alejandra del Moral en empezar a mandar mensajes relevantes al priismo local y a quienes serán sus rivales. Ayer, la exsecretaria de Desarrollo Social subió a las redes una foto del encuentro que sostuvo con los exgobernadores de la entidad, sobra decir que todos ellos priistas: César Camacho, Emilio Chuayffet, Eruviel Ávila, Alfredo Baranda y Arturo Montiel. La señal, nos comentan, es de cierre de filas, y aunque para algunos pudiera ser simbólica, para los que saben, representa un mensaje que la acción política en torno a la candidatura está en marcha.

Contra matrimonios infantiles

Una buena noticia para la niñez guerrerense la de que el Congreso local aprobó reformas en el Código Penal que imponen penas de hasta 20 años de prisión a quienes promuevan matrimonios forzados. Apenas ayer en estas páginas, con base en datos de organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a estos temas, dábamos cuenta de un aumento de casos en el país. Por lo pronto, en Guerrero se toman medidas relevantes contra este problema, que tenía su más cuestionable materialización en la venta de niñas. Nos recuerdan, por cierto, que la iniciativa avalada ayer por mayoría fue enviada por la gobernadora del estado, Evelyn Salgado.

La puja por Citibanamex

Con la decisión de Banorte, un relevante operador financiero de la actualidad, de no continuar en la puja por Citibanamex, anunciada ayer, suman ya tres los consorcios que siguen ese camino. Los otros dos son el español Santander, y el mexicano Banco Azteca. Por lo pronto, siguen adentro, con la idea de hacerse del negocio, Inbursa, de Carlos Slim; Grupo México, de Germán Larrea, y Grupo Financiero Mifel, que encabeza Daniel Becker. Nos recuerdan que Citibanamex cuenta con más de mil 200 sucursales. Tras la decisión de Banorte, se aproximan etapas en las que los aún interesados tendrían que entregar ya sus ofertas vinculantes, con base en lo cual se determinará al ganador. Pendientes.