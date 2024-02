Migración, Fentanilo, Pro-publica

México está en el centro de las campañas en EUA. Biden anunció —a la Trump— que, si el Congreso aprueba el acuerdo sobre el financiamiento para Ucrania y la protección de la frontera, cerraría la frontera con México hoy mismo. A pocos días, ProPublica y DW publicaron artículos incriminando a AMLO con el Cártel de Sinaloa, elevando la presión electoral sobre México.

La crisis migratoria, la epidemia de fentanilo y los artículos de ProPublica y DW, revelan problemas complejos que son reformulados, aprovechando los miedos y prejuicios de la gente, para convertirlos en causas y propuestas de campaña.

Migración: Los republicanos argumentan que los migrantes arrebatan los empleos y disminuyen los salarios de los trabajadores estadounidenses. Esther Duflo y Abhijt Banerjee, en Good Economics for Hard Times, no encuentran evidencia de eso y, por el contrario, muestran que los migrantes incrementan la oferta de trabajo, pero hacen lo propio con la demanda al consumir en las comunidades en las que viven. Contrario a lo que quieren hacer creer los republicanos, una persona no decide migrar para hacerse rico, sino que lo hace para huir de situaciones críticas que los obligan a salir de sus casas y buscar un lugar seguro en donde vivir. En la retórica republicana la migración es una invasión que diluye la cultura estadounidense, que incrementa la delincuencia y disminuye el ingreso de sus residentes y no un problema de pobreza, inseguridad y violencia continental o, por lo menos, de escasez de vivienda y servicios públicos.

Fentanilo: Algunos republicanos proponen abordar el problema del fentanilo como un tema de seguridad nacional, buscando “eliminar” la oferta y no como un problema de salud pública. Entre sus propuestas está declarar a los cárteles mexicanos como terroristas y justificar una intervención militar en su contra en territorio mexicano. Si no se contempla la eliminación del tráfico de armas hacia México y se reduce la demanda por fentanilo, esta estrategia en contra de nuestra soberanía, únicamente incrementaría la letalidad de la violencia de los carteles y no impediría que otras organizaciones en México o la región sustituyan las operaciones de los cárteles eliminados. Por supuesto, tampoco controlaría la epidemia de fentanilo. Aun así, estas propuestas son exitosas porque identifican a México como un enemigo, logrando popularizarse en una parte del electorado.

Señalamientos: ProPublica y DW han publicado artículos basados en investigaciones de la DEA, argumentando que el Cártel de Sinaloa financió la campaña electoral de AMLO en 2006. Un escándalo gravísimo. A pesar de que la revelación podría haber generado una crisis en otros países, en México, AMLO desestimó las acusaciones como falsas, atribuyéndolas a una campaña en su contra por parte del Gobierno estadounidense. Las repercusiones legales y políticas están por verse, pero estos artículos serán utilizados en las campañas estadounidenses para señalar la complicidad del Gobierno mexicano con la crisis migratoria y del fentanilo, popularizando soluciones fáciles con repercusiones catastróficas.