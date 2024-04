Taboada a la capital

La contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se está cerrando y aproximándose a un empate técnico en las encuestas. Clara Brugada, la candidata de Morena, PT y PVEM sigue estando en primer lugar, pero sólo por 5 puntos de diferencia frente a Santiago Taboada, candidato del PAN, PRI y PRD. De ganar, Taboada podría terminar con más de dos décadas de gobiernos de izquierda en la capital.

Es interesante. Taboada, me parece, no tiene el peso político que tenía, por ejemplo, Santiago Creel, quien compitió y perdió contra López Obrador en el 2000, ni la trayectoria de Beatriz Paredes cuando compitió en 2012 y perdió frente a Miguel Ángel Mancera. Es más, Santiago Taboada proviene de una lista de políticos que conforman un grupo importante dentro del PAN liderado por Jorge Romero, exdelegado de la Benito Juárez, relacionado con escándalos de corrupción inmobiliaria.

Con esto quiero decir que Taboada no era un candidato natural para competirle la ciudad a la izquierda, ahora representada por Morena. Incluso, antes de que Xóchitl alcanzara la candidatura presidencial que tanto trabajo le ha costado levantar, era quien figuraba como candidata de la alianza PAN, PRI y PRD para la CDMX. En ese escenario, Xóchitl parecía una apuesta más segura que Taboada. Sin embargo, ya con el primer debate presidencial y los dos debates locales, Taboada ha demostrado ser un candidato competente y con confianza, y quizás hasta con un mejor desempeño que Xóchitl.

No obstante, su buen desempeño como candidato, no explica en su totalidad el buen momento que está viviendo en las encuestas. Un elemento por considerar es que Morena tuvo la oportunidad de nombrar a Omar García Harfuch, exsecretario de seguridad de Sheinbaum, que atraía tanto a votantes de Morena como a clases medias. Él era la apuesta segura, pero en su lugar decidieron colocar, por un escepticismo y recelo del morenismo duro, a Clara Brugada, quien, a pesar de su trayectoria popular, no ha levantado lo suficiente.

Junto a esa decisión, que considero un error producto del exceso de confianza, están los errores que ha cometido el gobierno de Martí Batres que han provocado no sólo rechazo, sino enojo de una parte de la población como en el caso del agua de la Benito Juárez. Por último, Taboada también se ha visto beneficiado de una tendencia que viene experimentando la Ciudad de México desde 2021 y es el desencanto de las clases medias de la ciudad con los gobiernos de Morena, que han resultado en que la oposición gobierne prácticamente la mitad de la ciudad y que ahora esta tendencia empieza a replicarse en estas elecciones.

A diferencia de la elección presidencial, en la Ciudad de México hay tiro y parece que el PAN está cerca de arrebatarle a Morena y a Claudia Sheinbaum la capital. De conseguirlo será augurio de que este efecto se replicará en otros estados gobernados por Morena.