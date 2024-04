Termómetro

0°C: Aunque las encuestas parecen congeladas, estas semanas, ahora sí subió la temperatura de las campañas. Ya se están publicando las encuestas levantadas después del primer debate presidencial y los resultados siguen siendo los mismos. Claudia Sheinbaum sigue con una cómoda ventaja de alrededor de 25 puntos frente a Xóchitl Gálvez. De la observación de las tendencias desde septiembre de 2023 a mediados de abril, Sheinbaum se llevaría el 50-55% de los votos y Gálvez estaría topada al 30-35 por ciento.

20°C: Hay problemas en el paraíso. Claudia salió bien librada del debate, pero en Morena se encargaron de que no saliera sin raspones. Trascendidos y columnas en varios medios de comunicación, basadas en supuestas fuentes de Palacio, hablaron sobre una molestia de AMLO con Sheinbaum por no defender a su gobierno de las preguntas de la ciudadanía y los ataques de Xóchitl. En efecto, el Presidente criticó, en una de sus mañaneras, que las preguntas en el debate planteaban una narrativa adversa a su administración.

Sobre si el Presidente está o no molesto con Claudia, o si mucho o poco, se puede especular, pero estos mensajes no los está mandando él. El mensaje viene de quienes siguen en el cuarto de máquinas del obradorato, y es fuerte y es claro: que ella no se olvide –cuando llegue– de compartir prosperidad. Es fuego amigo que el Presidente no encendió, pero que permitió, aunque luego lo descalificó. Pero también una chispa que contribuye a avivar las especulaciones sobre si el mando residirá en Palacio o en Palenque.

40°C: Hablando de obradoristas, el papelón de Martí Batres en la Ciudad de México. Su gestión de la crisis y la atención gubernamental por el caso del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez le quita la sonrisa hasta al propio Máynez. Quienes la están pagando son los ciudadanos que no saben cuál es el contaminante, cómo llegó al agua y los riesgos sanitarios. El Gobierno de la CDMX y la alcaldía Benito Juárez dan explicaciones distintas y la atención a la ciudadanía está descoordinada, porque hay una campaña electoral en curso. Este domingo se llevará a cabo el segundo debate entre Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivski. Uno de los temas: EL AGUA.

60°C: En la Ciudad de México, el segundo padrón electoral más grande del país, la elección está competida. En Jalisco, MC se perfila hasta el momento para quedarse con la gubernatura del tercer padrón electoral más grande. En Veracruz, el cuarto estado con más electores, Rocío Nahle, exsecretaria de Energía y candidata del oficialismo para la gubernatura no ha logrado deslindarse de las acusaciones de corrupción y el PAN, PRI y PRD de la mano de Yunes, pueden competir en la elección. En Guanajuato, el sexto padrón electoral más grande, el PAN lleva la ventaja. Si hay una esperanza para el Frente de ganar posiciones de poder está en lo local.

105°C: Esta semana se filtró un acuerdo por medio del cual Norma Piña procedió a dar trámite a una denuncia anónima en contra del exministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, y algunos colaboradores por actos en contra de la independencia del Poder Judicial, abuso de poder, extorsión y corrupción. De ser ciertas, estamos hablando de un Poder Judicial corrompido durante la administración de AMLO. En respuesta, Zaldívar y Morena presentaron una demanda de juicio político contra la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.

El conflicto entre Poderes que se ha extendido durante toda la administración de López Obrador, ya subió de tono. Además, en el Congreso, el senador Ricardo Monreal se fue a la carga contra el Poder Judicial al que señaló de ser una dictadura en toga que impide al Congreso de la Unión legislar. El Senado aprobó que los jueces no puedan dictar suspensiones sobre leyes generales cuando afecte el interés social o contravenga disposiciones de orden público, el asunto ahora está en Diputados. Los Poderes están enfrentados. Al final del sexenio todos se señalan de dictadores: dictadura de la toga y dictadura de la mayoría.