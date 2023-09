Definiciones de los partidos

Comienza poco a poco a haber más definición en el sistema de partidos sobre las candidaturas presidenciales; vale recordar permanentemente que dos de los tres bloques que competirán decidieron hacer campaña fuera de la ley.

En el primero, el de los partidos tradicionales, PRI y PAN, llegaron hasta el final con dos aspirantes, las senadoras Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez; de último momento, Paredes aceleró, y generó cierre de filas. El proceso arrojó un resultado eficaz, ya que lograron sacar como candidata a Xóchitl Gálvez sin grandes desbandadas ni rompimientos significativos, las encuestas de Reforma y la de El País / W Radio le otorgaron un resultado mayoritario 57-58 % a Gálvez; sin embargo, no fue eficiente, debido a que los viejos partidos no lograron o no quisieron completar su procedimiento por voto para nombrar a su candidata.

Esto último también “operó” como mecanismo de seguridad para las dirigencias del PRI y PAN; ya que cualquier elección por los votos dota de mayor legitimidad a un aspirante. Pone de manifiesto que las organizaciones de la sociedad civil cargan con partidos mal evaluados y que tampoco les van a soltar mucho, aunque en esa interna les ganaron ¡haiga sido como haiga sido! Dirían por ahí.

Como lo comenté antes, por la forma en que se cuentan los votos en nuestro sistema, las coaliciones tienden a sobrerrepresentar al partido que pone el candidato; esto operará en favor del PAN, ya que Gálvez está más identificada con dicho partido, el PRI no tendrá candidato, y esto lo pone en una situación de subrrepresentación, esto ya se observa en la encuesta de Lorena Becerra, del 19% que representa como marca partido el PRI, sólo le traslada la mitad 8-9% a la candidata panista en opinión efectiva. Este efecto ha sucedido en las 23 elecciones anteriores en que fueron derrotados, cuando el PRI pone el candidato, el PAN se desfonda y a la inversa. El detalle está en que la candidatura del PRI y del PAN, independientemente de quien sea, tiene 2 años encuestando sobre 30% en vivienda, lo anterior debido a que la lógica sobre la que se ha construido la coalición PRI y PAN es semiparlamentarista.

Lo anterior representa, ya con los careos de candidatos, el crecimiento de Movimiento Ciudadano, que encuesta como marca partido 3-4%, pero que ya con la figura de Samuel García como candidato paraguas, se va a 12-14% en vivienda. Esto está generando ya de entrada una realineación del sistema de partidos, donde de saque la estrategia de Movimiento Ciudadano de no adelantar los tiempos le está llevando a obtener más preferencias que el PRI, en la suma partido + candidato que es como se procesan las candidaturas en nuestro sistema presidencialista y en toda Latinoamérica. Estos datos se repiten en las encuestas públicas de Reforma, Enkoll/ W Radio/ El País y en las encuestas privadas de Movimiento Ciudadano.

En lo anterior hay un detalle relevante, Samuel no es el candidato primera opción de Movimiento Ciudadano, ése es Colosio, que sitúa las preferencias en tercios y coloca a los naranjas en segunda fuerza política. En el camino sinuoso que vive el partido, se encuentra la transformación del conflicto que se ha desatado en Jalisco, producto de “rutas incompatibles” que generaron el distanciamiento de Alfaro, pero no de todo su equipo. Esa dinámica hiperlocal, se puede gestionar si se deciden por un proyecto de unidad entre los actores locales para lo que ya han creado una mesa de diálogo, y aunque luce complicado, el mismo ruido le quisieron meter a Movimiento Ciudadano en Nuevo León 2021, eso les dio la oportunidad de probarse internamente, finalmente lo resolvieron y le ganaron al PRI y al PAN que le ofrecían la candidatura del Frente a Colosio en aquellos momentos. No se sabe en qué concluirá, pero Movimiento Ciudadano está entrando en su etapa adulta y como en los partidos grandes, muchas disputas se desarrollan frente a la opinión pública. Habrá que ver si los liderazgos naranjas logran gestionar el conflicto y aprovechar las condiciones de oportunidad política que se les presentan hoy, que no se sabe si se repetirán en el futuro.

Por último, Morena, donde las coordenadas han cambiado en las últimas dos semanas, en una coyuntura que genera suspicacias; Ebrard ha dejado de encuestar en el segundo lugar entre los militantes morenistas; algunas casas demoscópicas, están reportando que Adán Augusto, ha comenzado a ocupar ese lugar en lo interno. El ánimo se ha caldeado entre los equipos de Ebrard y Sheinbaum que sigue primera en las encuestas públicas, aquí la lógica común nos dice que la exjefa de Gobierno sería la candidata; el tema es que, si nos guiamos por 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, la encuesta definitiva será la que decidirá el Presidente en su despacho, y ésa tiene una lógica distinta, es la única que vale al día de hoy en Morena, y la que finalmente, no tiene margen de error.