ZACATECAS

Se decantan los grupos

Definidos los bandos, con las recientes declinaciones y adhesiones, y a menos de una semana de la jornada electoral, el abanderado morenista David Monreal presume ventaja en la contienda. Esta semana se comprometió a llevar a la Guardia Nacional a los 52 municipios del estado y a crear una nueva política pública para los deportistas zacatecanos. Claudia Anaya, aspirante de PAN-PRI-PRD, recordó la necesidad de implementar acciones para revertir el cambio climático, con el apoyo a las tecnologías eólica y solar.

SINALOA

¿Carro completo?

El académico Rubén Rocha, candidato de Morena, a quien varias encuestas ponen adelante, acudió a varios municipios para cerrar su campaña y ahí vislumbró “carro completo” el 6 de junio. También se comprometió a apoyar con más recursos a la ciencia y la tecnología. Y la que causó confusión, nos cuentan, fue la aspirante de RSP, Yolanda Cabrera, quien en pleno debate pidió a la ciudadanía respaldar a Mario Zamora, abanderado de PRI-PAN-PRD, aunque no declinó a su candidatura en favor del senador con licencia.

TLAXCALA

Contra viento y marea

El equipo de la candidata guinda, Lorena Cuéllar, denunció que el Gobierno del estado le ha negado el uso de espacios públicos para sus actos proselitistas. No obstante, se cuenta que esto no ha frenado la campaña de la especialista en educación especial, quien ofreció seguridad y oportunidades para todos. Su contrincante del PRI-PAN-PRD, Anabell Ávalos, recibió el espaldarazo de Ildefonso Guajardo, secretario de Economía con Enrique Peña, quien ofreció trabajar con ella en una agenda “productiva e innovadora” para el estado.

GUERRERO

Seguridad para candidatos

Nos cuentan que el gobernador Héctor Astudillo tomó en serio la seguridad de los candidatos y dispuso de elementos policiacos para su protección. Ahí, la aspirante guinda, Evelyn Salgado, auguró que Morena arrasará y, a propósito de sus singulares cierres de actos de campaña, intentó capitalizar las críticas con una frase: “Cantar no es delito; robar, sí”. Mario Moreno, del PRI-PRD, cierra fuerte con la declinación en su favor de la panista Irma Garzón. Señaló que no se gobierna con improvisación y que el rival a vencer es Félix Salgado.

Evelyn Salgado, en uno de sus cierres de campaña al lado de Félix Salgado. Foto: Cuartoscuro

CHIHUAHUA

Listo el tablero en el ajedrez político

En la última recta de la contienda, partidos de nueva creación y otros con décadas de historia decidieron tirar la toalla y sumarse a los candidatos que ven con posibilidades de ganar. La abanderada de PAN-PRD, Maru Campos, quien esta semana se comprometió a resolver los problemas de Ciudad Juárez, sumó a tres aspirantes: PRI, RSP y FxM, mientras que el morenista Juan Carlos Loera recibió el apoyo de la dirigencia de FxM. Y muchos se preguntan sobre estos partidos declinantes: ¿Tendrán cara para buscar el voto ciudadano?

NUEVO LEÓN

Guerra de cierres masivos

Confiado en que el voto millennial le dará el triunfo, el emecista Samuel García realizó este domingo un acto masivo en la Arena Monterrey, con la música de Pato Machete, Jonaz y Genitallica. Y sin música se quedó su contraparte del PRI-PRD, Adrián de la Garza, quien canceló su cierre de campaña el sábado en la misma arena. Quien cambió de sede para su acto de mañana es la morenista Clara Luz Flores; argumentó que hay muchos que quieren ver al grupo Intocable, por lo que buscó un estadio más grande que el de beisbol: el Universitario.

COLIMA

A Alito no le dan las sumas

Nos cuentan que quien ve que los números no alcanzan y por eso busca convencer a los adversarios de sumarse en una gran coalición contra Morena es el líder priista Alito Moreno. Esta semana acudió a apoyar a la abanderada de la coalición que formó con PAN y PRD, Mely Romero, quien dijo que la lucha es entre los que recortan presupuestos y quienes buscan defender al estado. En el bando opuesto, la aspirante guinda, Indira Vizcaíno, refuerza su cierre de campaña bajo sus premisas de gobierno honesto, transparente y cercano a la gente.

CAMPECHE

Cierran filas con los niños

Por fin los candidatos al Gobierno se pusieron de acuerdo en algo: suscribir un pacto por la infancia, ya que el problema para los niños es grave en cuanto a condiciones de pobreza, salud y educación. Eliseo Fernández, abanderado de MC, dijo a este diario que, si triunfa, deberá dar un paso atrás para hacer el trabajo que no hicieron gobiernos anteriores. Layda Sansores, de Morena, reafirmó su compromiso con las mujeres, la seguridad y el impulso a la economía, y Christian Castro, de PRI-PAN-PRD, prometió “inyectar fortaleza” al campo.

MICHOACÁN

Entre inseguridad y disputas

Sólo uno de los siete candidatos a la gubernatura presentó su declaración 3de3 (patrimonial, de intereses y fiscal): Carlos Herrera, de PAN-PRI-PRD, quien este fin de semana suspendió su gira programada por Tierra Caliente debido a la ola de hechos violentos en el estado, que incluyen el secuestro del candidato del PVEM a alcalde de Uruapan, Omar Plancarte. En lo suyo, el candidato guinda, Alfredo Ramírez, presentó su plan de gobierno y remarcó que Michoacán no puede estar aislado de la Federación, y menos por disputas políticas.

NAYARIT

Seis años... ¿suficientes?

Nos dicen que quien ha hecho eco en la ciudadanía es el abanderado morenista Miguel Ángel Navarro, quien es mencionado como puntero en las encuestas; esta semana ofreció que en seis años logrará transformar a la entidad basado en cinco ejes: seguridad, disminución de la pobreza, bienestar social, crecimiento económico y combate a la corrupción. En la casa de enfrente, Gloria Núñez, abanderada del PAN-PRI-PRD, daba el último jalón a su campaña, al recibir el jueves la visita y apoyo del líder nacional tricolor Alejandro Moreno.

BAJA CALIFORNIA SUR

La altura para gobernar

En el último debate entre candidatos, Francisco Pelayo, abanderado del PAN-PRI-PRD a la gubernatura, planteó reforzar la seguridad y mejorar los tiempos de atención a las víctimas. También aprovechó el escaparate para lanzar un buscapiés a su adversario guinda Víctor Manuel Castro, al señalar que éste “no está a la altura para gobernar”, puesto que cae en “politiquería barata” y “se mete con niños y mujeres”. El morenista, quien esta semana recibió el bastón de mando de comunidades indígenas, prefirió esquivar el misil.

SONORA

Muestra Durazo el músculo

Con músculo, el morenista Alfonso Durazo cerró campaña en Nacozari, Cananea y Agua Prieta, donde puso el acento en orientar los recursos del impuesto minero a obras para las comunidades; prometió hacer de Nogales el rostro fronterizo de la 4T, con la construcción de un periférico. Su oponente Ernesto Gándara, de la alianza PRI-PAN-PRD, se comprometió a llevar más infraestructura a la región de la sierra y evitar que las comunidades sigan en “abandono”. Además, celebró el apoyo que le dio la senadora Lilly Téllez.

QUERÉTARO

Kuri convence a empresarios

Quien se ganó a los empresarios es el candidato del PAN, Mauricio Kuri, pues han visto viables sus propuestas de recuperación económica. Advirtió que Acción Nacional se va a llevar el carro completo, debido al apoyo que tiene de la ciudadanía. La morenista Celia Maya denunció agresiones en contra de su equipo, ya que en un evento masivo, dijo, llegaron personas a golpear a sus compañeros; la abanderada priista Abigail Arredondo se dedicó a continuar con sus promesas, como obra pública, turismo y digitalizar trámites burocráticos.

SAN LUIS POTOSÍ

A votar sin miedo

Ricardo Gallardo, del PT-PVEM, no asistió al último debate de los candidatos a gobernador y ya se enfoca en sus cierres de campaña; su último mensaje en la semana fue salir a votar sin miedo. A Octavio Pedroza, del PAN-PRI-PRD, le dejaron amenazas en su casa de campaña para que se retire de la contienda, lo cual descartó de manera rotunda. Mónica Rangel, abanderada guinda, realizó un evento con globos aerostáticos, el cual fue promocionado a través de sus redes, aunque no tuvo convocatoria, ya que no muchas personas asistieron.

BAJA CALIFORNIA

“Guerra civil” tricolor

A Lupita Jones, del PRI-PAN-PRD, se le volteó un grupo de militantes del PRI, que se fue a apoyar al candidato de RSP, Jorge Hank. Esto enfureció incluso al líder nacional tricolor, quien dijo que no hay más candidata que la ex Miss Universo. Hank Rhon estuvo calladito, pendiente de la “guerra civil” priista, pues hasta el dirigente tricolor en el estado le dio su apoyo. Mientras tanto, la morenista Marina del Pilar Ávila solicitó a la ciudadanía defender el proyecto de la 4T y sumó el respaldo del aspirante de FxM, Jorge Ojeda.