NUEVO LEÓN

Y se encendió la campaña

La contienda se calentó por el bloqueo a Clara Luz Flores en su intento de acercar ayuda a los afectados por el incendio en la Sierra de Santiago. La candidata de Morena presentó a especialistas en seguridad, medio ambiente, ciencia, movilidad, economía y educación que la acompañarían en su gobierno. Mientras, el panista Fernando Larrazábal promete hacer que la entidad sea una tierra oportunidades, y Samuel García, de MC, dijo que espera no terminar como John F. Kennedy, quesque porque va a “sacar a la vieja política”

Clara Luz Flores respaldó el arranque de campaña de candidatos a alcaldías y diputaciones locales. Foto: Especial

SAN LUIS POTOSÍ



El Pollo sorpresa

Quien irrumpió con una campaña activa, con producción y nutridos mítines, es Ricardo Gallardo, El Pollo, abanderado del PVEM a la gubernatura, de quien incluso se dice que los números se están inclinando a su favor. Y mientras el abanderado verde gana terreno, Mónica Rangel sigue sin crear identidad morenista tras cuestionamientos internos, por lo que continúa sin hacer el acto de campaña de unidad. Octavio Pedroza, del PRI-PAN-PRD, ha optado más por los acercamientos vecinales que por grandes concentraciones.

El candidato del PVEM, Ricardo Gallardo, acudió el sábado a la comunidad de San Pedro Huitzquilico. Plantea vivir sin miedo y con mayor calidad de vida en la regiones potosinas. Foto: Especial

CHIHUAHUA

Campos, en el terreno

En la contienda caracterizada por el ruido de la Fiscalía local en contra de Maru Campos —ya registrada por la coalición PAN-PRD— la exalcaldesa de Chihuahua optó por mostrarse más en el terreno de campaña, donde ya se mide con la priista Graciela Ortiz, nueva protagonista en la competencia después de presentar su registro ante el IEE; mientras, el candidato de Morena, Juan Carlos Loera, llegó a su registro ante el Instituto Electoral, luego de rendir sendas protestas el sábado como candidato del Panal y del PT.

Maru Campos atiende un negocio de burritos en Ciudad Juárez, la semana pasada. Foto: Especial

GUERRERO

Fair play en la campaña

En las que hasta ahora son las campañas más activas, con nutridas concentraciones convocadas por los candidatos, Félix Salgado Macedonio y Mario Moreno Arcos, no han existido ataques; hasta ahora prevalece la exposición de propuestas. El morenista promete clínicas de hemodiálisis, rehabilitar carreteras, corredores gastronómicos…, y el aliancista plantea más participación de mujeres en el gobierno, apoyos al campo, programas de salud y educación. Ruth Zavaleta, de MC, utiliza las redes para acercarse al electorado.

Mario Moreno Arcos se reunió ayer en presentó ayer en Copanatoyac, con las estructuras del PRI y PRD para presentar sus propuestas. Foto: Especial

BAJA CALIFORNIA

Tres días de registros

Marina del Pilar Ávila registró ayer su candidatura por la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PVEM) a la gubernatura; sin embargo, se dice que ningún líder nacional de esas fuerzas políticas la acompañó en el trámite ante el Instituto Electoral de BC. Lupita Jones, abanderada de la alianza Va por Baja California, se registró el sábado; se dice que no le gustó la tramitología ante el órgano electoral y que no leyó una sola línea durante su intervención. Se prevé que la carta del PES, Jorge Hank Rhon, se registre este lunes.

Marina del Pilar Ávila, se registró ayer como candidata de Morena, PT y PVEM y PT a la gubernatura en Baja California. Foto: Especial

SONORA

Ofertas de Durazo y Gándara

Alfonso Durazo, quien sumó liderazgos en Cajeme, plantea que, con austeridad, Sonora tendrá el presupuesto social más grande de su historia; el morenista cuestionó que el Congreso tenga una dieta de mil millones de pesos y ofreció un gobierno que dé lugar a los olvidados. El aliancista Ernesto Gándara se reunió con el sector abarrotero, a quien aseguró que es momento de darle a la tiendita de la esquina el valor que tiene. Ricardo Bours (MC) recorrió la central de abastos de Hermosillo para escuchar a los locatarios.

Ernesto Gándara, en una caravana que se realizó el viernes en Navojoa, luego de una concentración en Guaymas. Foto: Especial

Alfonso Durazo promete que las clínicas veterinarias gratuitas serán una realidad en Sonora. Foto: Especial

TLAXCALA

Ávalos, anotada

Anabell Ávalos se registró como candidata a la gubernatura por la alianza Va por Tlaxcala. Arropada por dirigentes del PRI, PAN y PRD, dijo que apoyará programas federales, como Jóvenes Construyendo el Futuro. Lorena Cuéllar se encontró con líderes empresariales de Canacintra, del Clúster Automotriz Zona Centro, Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, entre otros. La abanderada de Morena se pronunció por una verdadera alianza entre empresarios y autoridades.

Anabell Ávalos aseguró que es una mujer de resultados y aspira que Tlaxcala siga creciendo. Foto: Especial

ZACATECAS

Propuestas en redes

Cada vez más cerca del arranque de campañas, los aspirantes comienzan a perfilar en redes sociales temas que, se dice, podrían impulsar durante la batalla política rumbo al 6 de junio. David Monreal, de Morena, propone que en la entidad se impulse la tecnificación, logística e innovación agrícola; mientras, Claudia Anaya, de la alianza Va por Zacatecas, afirma que se requiere equilibrio de fuerzas políticas para tener un presupuesto que responda a las necesidades de migrantes que a diario trabajan por miles de familias.

Claudia Anaya, candidata de la alianza Va por Zacatecas, y quien aboga por la inclusión, estuvo en Huanusco el sábado. Foto: Especial

MICHOACÁN

Indecisos, el reto

Cuentan que en tierras purépechas la contienda arrancará con los dos punteros en las encuestas: Raúl Morón, de Morena-PT, y Carlos Herrera, del PRI-PAN-PRD, a poco menos de 15 días de que inicien las campañas. Se dice que muy lejos los escolta el exmorenista y senador con licencia Cristóbal Arias Solís, de Fuerza por México, seguido del exlíder de autodefensas Hipólito Mora, de Encuentro Solidario. Sin embargo, existe una buena bolsa con un alto porcentaje de indecisos que representan un desafío a vencer.

Raúl Morón sigue activo supervisando los comités municipales rumbo a la campaña. Ayer se encontró con morenistas de en Epitacio Huerta. Foto: Especial

NAYARIT

Navarro con más aliados

El morenista Miguel Ángel Navarro se convirtió también en abanderado de Nueva Alianza, cuyo consejo ratificó por unanimidad su nombramiento. Navarro también es gallo del PT y del Verde; se dice que los dados están muy cargados a su causa para cuando inicie la campaña. Gloria Núñez, arropada por los líderes del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesus Zambrano, rindió protesta como candidata de Va por Nayarit. La aliancista apuesta recuperar programas sociales retirados en los últimos dos años.

Gloria Núñez, candidata de la alianza Va por Nayarit, se cargo de energía en el inicio de la primavera, que recibió en Mirador del Toro, Compostela. Foto: Especial

QUERÉTARO

Maya, con el titular de la UIF

Celia Maya, candidata de Morena, estuvo acompañada por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, en un conversatorio sobre corrupción. Ambos coincidieron en que los recursos públicos se canalicen en calles, carreteras, servicios médicos, escuelas… Mientras, el panista Mauricio Kuri, de quien, se dice, arrancará campaña con números más que favorables, ya plantea que uno de los grandes retos será sanar los daños de la pandemia, con un rescate económico que no ha lanzado el gobierno central.

Celia Maya y Santiago Nieto estuvieron acompañados por diputados federales de Morena Beatriz Robles y Jorge Luis Montes. Foto: Especial

CAMPECHE

En espera del banderazo

Se venció el plazo para registrarse como candidato a renovar la gubernatura y hay siete invitados a la fiesta. Quienes buscarán suceder a Carlos Aysa González son: Layda Sansores, de Morena-PT; Christian Castro Bello, por la alianza PRI-PRD-PAN; Eliseo Fernández, de Movimiento Ciudadano; Sandra Sánchez, por el PVEM; Nicté Ha Aguilera, del PES; María Magdalena Cocom, de RSP, y Luis García Hernández, de Fuerza por México. Se prevé que el 29 de marzo los aspirantes arranquen con sus campañas, que terminarán el 2 de junio.

El aliancista Christian Castro reconoció la labor de los artesanos con quienes convivió en Calkiní el viernes. Foto: Especial

COLIMA

Ponen reglas a debates

Los consejeros electorales tuvieron que entrarle al quite, porque el Código Electoral del estado no contempla reglas para debates, y aunque no se fijaron las fechas, ya tienen las normas listas para cuando las candidatas, que andan más que encarreradas, decidan subirse al ring. Indira Vizcaíno, de Morena, va por la reactivación turística y arrancar de raíz el modelo político existente, y Mely Romero, de la alianza Sí por Colima, lleva al frente propuestas de apoyos a pequeños comerciantes en Tecomán, y se reporta lista para debatir.

La aliancista Mely Romero participó con una brigada en la pega de calcomanías en Tecomán el viernes. Foto: Especial

BAJA CALIFORNIA SUR

Candidatura común

Finalmente se concretó la alianza PAN-PRD-PRI-Humanista y el local PRS. Los líderes estatales presentaron ante el Instituto Electoral una solicitud de aprobación de candidatura común, encabezada por Francisco Pelayo. El morenista Víctor Manuel Castro se reunió con integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles, a quienes reconoció su aporte en el desarrollo local. La lista de candidatos la complementan Andrea Geiger, de MC, doctora en Ciencias Marinas, y Armida Castro, exalcaldesa de Los Cabos, por el Verde.

El morenista Víctor Manuel Castro se dio un tiempo ayer para degustar café y chimangos, un postre típico de BCS, en la carretera La Paz-Cd Constitución. Foto: Especial

SINALOA

Sumando fuerzas

Mario Zamora Gastélum continúa sus acercamientos con varios sectores antes de que inicie campaña. Vía Zoom se encontró con el Colegio de Contadores Públicos y tuvo reuniones con jóvenes y maestros. También acudió al Jardín Botánico de Culiacán, el cual, dijo, es un área importante de investigación. El morenista Rubén Rocha también mantiene contacto con los cuadros guindas y defendió la estratégica alianza de Morena con el Partido Sinaloense, para enfrentar al bloque PRI-PAN-PRD, que impulsa a Zamora.

El candidato de Morena Rubén, Rocha Moya, luego de librar el Covid-19, ha estado muy activo en el encuentro con bases guindas, como la que sostuvo el miércoles en Mazatlán. Foto: Especial