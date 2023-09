Sólo 3 días si quieren ganar con García Harfuch

Y si entre los temas que ocupan a Morena está el de tener una baraja fuerte para competir por el gobierno de la Ciudad, nos hacen ver que tendrá que tener en cuenta y tomar decisiones sobre algo muy relevante relacionado con el más aventajado de los aspirantes con que cuenta el partido guinda: el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Y es que resulta que la Constitución local obliga a quienes ocupan cargos policiales o militares a renunciar antes de la fecha de inicio del periodo electoral que en el caso de la capital es la primera semana de septiembre, y para ser más específicos el 8, cuando el Instituto Electoral se reuniría para así determinarlo. Por lo que García Harfuch tiene que separarse del puesto de secretario de Seguridad a más tardar el 7 de septiembre y una salida posible sería por la vía de la licencia. El margen de tiempo para la decisión final es de sólo tres días. Uf.

De Colosio, Basave y Dante

Nos hacen ver que nadie puede llamarse al engaño después de conocer la postura de Luis Donaldo Colosio Riojas sobre las elecciones de 2024, porque no es que el alcalde de Monterrey se haya bajado, la verdad es que nunca se subió. Lo que sí ya expuso fueron las razones por las cuales aplicó lo de gracias, pero no, gracias. “No voy a ser artífice de la división de una oposición, sería irresponsable”, dijo ayer y también consideró que aún no está preparado para buscar el más alto cargo político en el país. “Tengo muy poco tiempo de haber ingresado (a la presidencia municipal), hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona”. La otra duda que quedó disipada es que Colosio no estaba ni está de acuerdo con la idea del jefe de los naranjas, Dante Delgado, de ir solo a las presidenciales. Tanto que su cercanísimo Agustín Basave, propuso que un eventual aspirante de MC compita con Xóchitl Gálvez del Frente en una encuesta y el que gane sea el candidato opositor. ¿Qué tal?

La Universidad de la Libertad

Con la novedad de que Grupo Salinas presentó ayer su proyecto educativo Universidad de la Libertad, una apuesta del empresario Ricardo Salinas Pliego para, nos comentan, desafiar los modelos tradicionales y transformar la educación superior en México. Su visión es la de construir un México más próspero, inclusivo y libre a través de la educación, para lo cual pone a los estudiantes en el centro del aprendizaje y les permite trazar su propia ruta y ritmo con programas flexibles y personalizados. Cuenta con el enfoque phygital que toma lo mejor de la interacción presencial y digital y un campus diseñado por el estudio de la artista Rosan Bosch. El cuerpo docente está conformado por empresarios y emprendedores que contarán de viva voz su experiencia en los negocios, ofreciendo mentoría y acompañamiento a los estudiantes. Vale la pena echarle un vistazo a su oferta educativa. La Universidad de la Libertad se ubica en Constituyentes 1100, Lomas Altas, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Agenda de las mujeres

Y fue la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, quien ayer participó en una guardia de honor en memoria a las mujeres y los hombres que dieron su vida para hacer de México una nación independiente, hace 213 años. En la Columna de la Independencia señaló que “la mejor forma de honrar a las mujeres que lucharon por alcanzar el México fuerte, libre e independiente que queremos y que en los últimos años se encuentra amenazado, es, precisamente, conquistando el pleno desarrollo y empoderamiento de las mujeres”. En el arranque del mes patrio y en tiempos en los que son mujeres las que están llamadas a asumir las máximas responsabilidades políticas, la funcionaria resaltó que la independencia de las mujeres también radica en construir un país seguro, sin violencia de género, en donde ninguna más muera por el simple hecho de ser mujer. Y dio cuenta de que la agenda de las mujeres es la que mueve a su administración. Ahí el mensaje.

Le amarran las manos al Cuau

Nos cuentan que el pasado 31 de agosto, primer día del periodo de sesiones en el Congreso de Morelos, los diputados de PAN, PRI, PRD, MC y Morena que hacen mayoría —el llamado G-15— reformaron la Ley Orgánica de la Fiscalía para establecer que la ausencia definitiva del titular sólo se acredita cuando hay sentencia en última instancia en su contra. Eso impide que el gobernador Cuauhtémoc Blanco envíe una terna para elegir a un sucesor de Uriel Carmona Gándara, preso en el Reclusorio Sur de la CDMX. En virtud de esta reforma aprobada fast track, la Fiscalía de Morelos estará encabezada por un encargado del despacho por un tiempo indefinido, pues pueden pasar años para que Uriel sea sentenciado. Hay quienes ven en esto algo positivo, pues impiden que el Cuau perfile a un fiscal carnal que le cuide las espaldas cuando termine su mandato, como era su intención. ¿Será?

Relevo en Sinaloa

Es tal el apoyo con el que cuenta el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de parte de la Federación, nos comentan, que la Sedena le envió a un militar de alto rango para que se haga cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Ayer, el general Gerardo Mérida Sánchez rindió protesta como titular de la dependencia, luego de más de una semana de que quedara acéfala al renunciar intempestivamente el también general Cristóbal Castañeda Murillo. Lo malo es que el mandatario sinaloense no sabe o no quiere aprovechar la mano que le extiende el Gobierno federal. Dicen los que saben que su política de minimizar fenómenos como los de los desplazados, los tableados o los desaparecidos no ayuda a que las cosas mejoren en la entidad bajo su cargo. Pero bueno, ya hubo un relevo que, ojalá, sea en beneficio de los sinaloenses, que merecen vivir en paz, nos dicen.