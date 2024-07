En la 4T y sí quiere la reelección

Con la novedad de que el diputado petista Gerardo Fernández Noroña está en contra de la propuesta que presentó la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de eliminar la reelección de legisladores, aunque, no la votará en contra. “Voy a votar a favor de que se elimine (la reelección) y lo considero un error. Yo creo que, así como la carrera judicial, se hace carrera política. En todos los países del mundo, la carrera política se hace en el Parlamento, y yo creo que debería quedarse la reelección, y otros creen que no”, señaló el diputado, quien en la siguiente legislatura pasará a ser senador. “Piensan que así se van a resolver los cacicazgos, yo no lo creo. Yo creo que lo que debemos prohibir es que tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu primo hermano, te pusiera en el cargo, a mí me parece que eso no debe pasar”. ¿Qué tal?

La guerra por la Cuauhtémoc

Y es la guerra por la alcaldía Cuauhtémoc la que, como aquí señalamos, se enfilaba a ser larga y amarga. Ayer arrancó un nuevo episodio, luego de que la candidata de la alianza opositora PAN-PRI-PRD, Alessandra Rojo de la Vega, dio cuenta de que en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México habían tomado la decisión de empujar nuevamente el recuento total de votos en esa alcaldía. Lo anterior derivó de que la sala regional de la Ciudad de México, una instancia superior al tribunal local, frenara el recuento solicitado y requiriera que se sustanciara bien la decisión. Esto al final se hizo y prevaleció la orden del recuento voto por voto. Quienes conocen de derecho electoral nos aclaran que hay vías de litigio aún no agotadas, por lo que continúa esta lucha entre la candidata declarada ganadora y la morenista Catalina Monreal, que se resiste a aceptar el resultado.

IMSS, agencia tecnológica

En una institución de las dimensiones que tiene el IMSS, también apuestan a la innovación tecnológica e incluso buscan convertirse en agencia de tecnología del sector salud, a través del desarrollo de modelos y programas propios para estandarizar procesos médicos. En esa tarea, nos comentan, ha puesto bastante interés su director, Zoé Robledo, quien revisó estos días los trabajos de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Seguro Social. Se trata del área que creó programas como “Mírame a los ojos”, el cual redujo los tiempos que invierte el médico en escribir su nota durante la consulta, a través de un software de reconocimiento de voz. Y éste es, nos comentan, sólo uno de los 93 aplicativos con que cuenta la institución. En la reunión nacional en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones realizada en Guanajuato, se informó que desde 2019 han trabajado en infraestructura, seguridad de la información, arquitectura con aplicaciones escalables, centros de datos y Gobierno tecnológico. Ahí el dato.

Tres impugnaciones

Y no fue una sino tres las impugnaciones que se acumularon en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la Asamblea Nacional del PRI, en la que se aprobaron reformas estatutarias que permiten a su actual dirigente, Alejandro Moreno, reelegirse una y otra vez. La primera, como se conoció en su momento, la presentaron los exdirigentes nacionales del tricolor Dulce María Sauri, Enrique Ochoa y Pedro Joaquín Coldwell, la cual tuvo el arropo de Manlio Fabio Beltrones. A ésta se agregó una de Omar Jalil Flores, exalcalde de Tabasco y exdiputado priista, y una más de Fernando Lerdo de Tejada. Se ha informado que los tres juicios fueron enviados a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Con lo anterior, nos comentan, hasta que no se dé una resolución y ésta sea favorable a Alito, es que éste podría concretar su reelección hasta por dos periodos más de cuatro años cada uno, sin temor a que se la puedan tumbar.

Encendido caso en Veracruz

Y al que se le complican las cosas es al exalcalde de Boca del Río, Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez. Y es que resulta que el juez Oscar Luis Lozada le giró una orden de aprehensión por los delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal por hechos ocurridos en 2021. El actual senador electo por el PAN se encuentra en Estados Unidos, donde, se ha informado, se atiende de temas médicos, y se ha señalado también que tenía la intención de volver para incorporarse a su escaño cuando se instale la nueva legislatura. La batalla política en Veracruz provocó que en días pasados se diera desde el PAN un cierre de filas con Yunes, pero del lado de la fiscalía veracruzana lo que se decidió es pedir a la Interpol que se gire una ficha roja para la búsqueda del panista. Pendientes.

Por el freno a la reforma

Y fue en el Poder Judicial de la Federación donde ayer mostraron músculo, pero sobre todo mucha indignación. Y es que el Día del Abogado dio pie a que se hicieran diversos pronunciamientos en los que se reclama la acusación de corrupción, pues, al ser ésta generalizada, alcanza en lo particular a cada juzgador. También cuestionan que se esté buscando que juzguen con una visión de justicia social o política, cuando, al resolver sus juicios, ellos sólo deben pensar en la justicia, distanciados de criterios políticos. Igualmente lamentan que al proponer la designación de jueces por la vía del voto popular se eche abajo la carrera judicial, que implica profesionalización, y que se busque romper el rol que el Poder Judicial tiene de contrapeso de los poderes Legislativo y Ejecutivo. En concentraciones masivas han advertido ya, de lleno, su rechazo a la iniciativa de reforma presidencial que buscarán frenar.