Las 50 sombras de Alito, Marko y Chucho

Y quien ayer se puso a hacer la tarea sobre los puntos oscuros del método opositor fue la senadora Lilly Téllez, quien apuntó una lista de nada menos y nada más que 50 preguntas y pidió que los artífices del modelo, o sea los dirigentes de PRI, Alejandro Moreno; de PAN, Marko Cortés, y de PRD, Jesús Zambrano, se las puedan responder. Se trata de una lista de asuntos de inobjetable atención, porque compilan el sentir de varios aspirantes. En síntesis están divididas en tres rubros: legalidad y validación del método, en primer lugar; financiamiento, fiscalización y transparencia, en segundo, y detalles técnicos de la organización del método interno, en tercero. Observadores de este proceso nos hacen ver que el sentido de la respuesta que le den a la legisladora será importante, pues hay quien cree que o le agradecerán la aportación o la querrán ver como la que busca dinamitar el proceso. Uf.

Rocha vuelve a la carga

Nos cuentan que ayer, durante su conferencia de prensa semanal, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, se lanzó por igual en contra de los productores agrícolas de su entidad, a quienes llamó “mercenarios”, y de las grandes empresas, como Minsa, Gruma y Cargill, a las que pidió “dejar de hacer grilla”. En lugar de tratar de conciliar entre dos posiciones antagónicas, el mandatario atiza más el fuego, como si en su entidad hicieran falta más tensiones. En Sinaloa la violencia es pan de todos los días, como ayer, cuando un sujeto encapuchado prendió fuego a varios autos de lujo en el interior de una agencia ubicada en el centro de Culiacán. O los homicidios del pasado fin de semana. O el caso de los jóvenes que han sido tableados en las últimas semanas. Pero no, de eso no habla Rocha en sus conferencias. Ni hablará. Nos dicen.

Guerrero y los pueblos mágicos

Buena noticia, nos comentan la de que la Secretaría de Turismo ha incorporado a su lista de Pueblos Mágicos 45 nuevos sitios. Y es que ese modelo de desarrollo turístico ha representado un importante impacto en materia económica para cientos de familias que viven en municipios que tienen esa denominación. Entre los que se agregaron a lista nos recomiendan no perder de vista los casos de Zihuatanejo e Ixcateopan de Cuauhtémoc, que se localizan en Guerrero. Nos hacen ver que los nombramientos que se hicieron ayer tienen que ver con las gestiones que llevó a cabo la administración de la gobernadora Evelyn Salgado. Y es que el estado había esperado más de 20 años para lograr un anuncio como el de ayer. En la entidad sólo Taxco de Alarcón era Pueblo Mágico, pero ahora ya contará con tres. Enhorabuena.

La música buena ondita

Entre sus múltiples actividades, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya puso la lupa sobre la música que calificó como “buena ondita” que promueve el uso de drogas o armas. A pregunta sobre los llamados corridos tumbados, dijo que no impedirá que se difunda esta música, pero sí buscará hacer conciencia sobre lo que algunas canciones dicen, además de comprometerse a presentar otras opciones de canciones modernas que pueden gustar, sin necesidad de que promuevan la drogadicción. “A lo mejor no les va a gustar a los jóvenes y a los cantautores, pero no me importa (...) No nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las tachas, que tienen un arma calibre 50 y que sus ídolos son los narcotraficantes más famosos”, señaló el mandatario.

Decisión en Quintana Roo

Y fue la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, la que ayer anunció la salida del fiscal de la entidad, Oscar Montes de Oca, y el relevo del secretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Oyarvide Pedrero. La decisión de la mandataria estatal tiene relevancia, pues se da en respuesta a sucesos de crimen que se suscitaron en la entidad a últimas fechas. Tras dar cuenta de los ajustes, pidió al Congreso estatal analizar los perfiles profesionales y probados que podrían encabezar la titularidad de la Fiscalía para, una vez efectuado lo anterior, llevar a cabo el remplazo. Sobre el nuevo titular de la SSC, indicó que será el capitán de navío Julio César Gómez Torres. Agradeció al contralmirante Rubén Oyarvide Pedrero “el tiempo que prestó sus servicios con entrega y honestidad”.

¿Y el método de MC?

Y ayer, luego de que se conociera del método de la oposición para elegir candidato, no faltó quien preguntara en dónde quedará el partido Movimiento Ciudadano, que encabeza Dante Delgado, y que ha dicho que correrá por cuenta propia por la Presidencia de la República. La duda aumenta, porque hasta ahora esa organización no ha sido llamada por los partidos de oposición ni ha dado cuenta a detalle de los perfiles de los que dispone para lanzarse a la batalla. En lo que sí ha estado mostrando consistencia el naranja es en su acción litigiosa contra los métodos y aspirantes tanto de Morena como de la alianza Va por México. Fue en esa lógica que ayer el diputado Jorge Álvarez Máynez adelantó que ahora denunciará actos anticipados de campaña a PRI, PAN y PRD. Entre las filas de los próximos denunciados nos dicen que en MC no se comen su helado, pero sí le ensucian el suyo a los de al lado.