Los 9 retos de Morena

A partir de este lunes, Morena enfrenta nueve retos en uno, ya que el primer paso luego de emitir las convocatorias para elecciones en este número de entidades federativas será conservar la unidad. La frase de uno de los fundadores del partido, John Ackerman, es lapidaria: “El único rival en 2024 de Morena es Morena”. Pero el reto es mantener la cohesión no sólo dentro del guinda, sino en los otros dos partidos que forman parte de la 4T, pues cuando alguna de las tres fuerzas camina por su cuenta las consecuencias pueden ser catastróficas, como ocurrió recientemente en Coahuila. Sin duda, los nueve banderazos de este lunes provocarán diversas reacciones y comentarios, pero sobre todo, encartes y descartes. Nos recomiendan ponerle mucha atención a las letras pequeñas de cada una de las nueve convocatorias, pues no todas serán necesariamente iguales. Pendientes.

Jalando de otros lados

Superado el proceso interno en Morena para definir a la coordinadora de los Comités de la Transformación, ahora comenzaron a fortalecer sus grupos de apoyo y arrancaron el trabajo formalmente en Michoacán, donde el mensaje de Claudia Sheinbaum fue claro para todos: Morena tiene las puertas abiertas para recibir a los que se quieran sumar al proyecto de continuidad de la 4T. Por ello, al recibir a los primeros firmantes del acuerdo en Michoacán, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México concitó mayores aplausos al mencionar que se sumaron las diputadas locales del PRD Fanny Arreola y Mónica Estela Valdez, así como quien fuera líder del sector campesino estatal del PRI, Jesús Luna, porque dijo que en el equipo para dar continuidad al proyecto que ya inició el Presidente Andrés Manuel López Obrador caben todos, incluyendo los que se sumen de otras fuerzas políticas.

El PVEM y Yucatán

Y para no ir muy lejos en eso de que los partidos caminen por su cuenta, nada bien cayó en los principales círculos de la 4T el destape de la diputada Federica Quijano, integrante del grupo Kabah, como aspirante del PVEM al gobierno de Yucatán. Lo interesante de esto es que, dicen los que saben, su anuncio contó con el aval del exniño Verde, Jorge Emilio González, quien tras bambalinas aún mueve los hilos del Verde. La cantante se adelantó cuatro días a la emisión de la convocatoria lo que, nos dicen, tiene un doble objetivo: hacer un reclamo por el hecho de que Manuel Velasco no fue incluido en el equipo principal de la coordinación de defensa de la transformación y meter presión para lograr que el partido del tucán sea tomado en cuenta. Yucatán es un estado que no gobierna Morena. Y si no cuidan su proceso interno y se fractura la 4T, menos lo hará, nos aseguran.

El corazón de la ciudad

Nos anticipan que en algunos personajes causará escozor el destape de Catalina Monreal Pérez como aspirante a la alcaldía Cuauhtémoc. Y es que en torno al “corazón de la ciudad” convergen muchos intereses y liderazgos de todos los partidos, pero en especial de Morena, cuya nominación busca Catalina. Nos hacen ver que seguramente el anuncio no le caerá nada bien a Dolores Padierna, cuyo grupo político fue desplazado de la Cuauhtémoc desde el 2015, cuando el candidato morenista y triunfador de la elección fue Ricardo Monreal. Padierna misma fue derrotada en los comicios del 2021 y ahora va por la revancha, lo que suena lógico. Es previsible, nos dicen, que habrá críticas hacia Catalina. Lo deseable es que no se hagan descalificaciones hacia ella sólo por el hecho de ser hija del senador Monreal y que se le permita participar en la contienda interna en igualdad de condiciones. Veremos.

Con esos resultados…

Y en lo que nos piden estar pendientes es en la lluvia de solicitudes de licencia que funcionarios desatarán una vez que se abran los procesos internos de los partidos. Uno que ya se adelantó a avisar que se separará de la presidencia municipal de Fresnillo, Zacatecas, es el edil Saúl Monreal, hermano de Ricardo y David, quien tiene la intención de contender por una senaduría. “No es una despedida, es el arranque en que acudo al llamado al movimiento, se me presenta una aventura política y no dejaré pasar la oportunidad”, declaró el 15 de septiembre pasado. Nos hacen ver, sin embargo, que si los resultados son relevantes habrá que estar pendientes de cómo le va a Saúl, porque su municipio ocupa el primer lugar nacional en percepción de inseguridad: el 92.8 por ciento de la población fresnillense así lo considera, según la más reciente encuesta del Inegi. Uf.

Apuntándose a Puebla

Y hablando de licencias, el que anunció que hará una consulta para ver si la pide o no es el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, en la que también incluiría a sus compañeros de coalición del PT y el Partido Verde. Aunque, nos hacen ver, para muchos desde hace meses esta decisión ya la tiene tomada y el ejercicio sería sólo para mostrar que cuenta con algunos respaldos. En la entidad se comenta que en esa contienda el senador Alejandro Armenta lleva ventaja, lo cierto es que aún se puede poner interesante, porque recién se han agregado nombres como el de la exsecretaria de Economía Olivia Salomón. Quizá por eso el diputado no dejó de poner sobre la mesa el dato de que pudiera quedarse en San Lázaro para defender la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación y articular los 250 votos que se requieren para su aprobación. Pendientes.