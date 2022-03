El absurdo “sentados, sentados, sentaditos”

Ayer no se permitió salir inmediatamente a los periodistas del Salón Tesorería cuando sonaba la alarma sísmica, la cual todo mundo tiene entendido que existe para dar tiempo a la gente de abandonar un inmueble y ponerse a resguardo. Cuando claramente se escuchaba la alerta, una voz ordenó en repetidas ocasiones a los reporteros que se quedaran “sentados, sentaditos, sentados…”. Y así pasaron dos minutos hasta que se les permitió desalojar el salón. Ese funcionario, de nombre Marco Antonio Mosqueda, luego trató de explicar: “Nosotros manejamos un protocolo de 60 o 40 segundos, dependiendo… es un minuto de la alerta sísmica, otro minuto para que esté temblando y deje de temblar y ya evacuamos”. Una retención que no deja de sonar absurda.

Con recordatorios de la ley

Nos cuentan que en Quintana Roo acaban de tomar una decisión que tendrá un impacto importante en materia de prevención de delitos. Y es que en breve serán puestos en sitios visibles mensajes sobre las implicaciones que tiene el incurrir en ciertas faltas o delitos, por ejemplo, los relacionados con drogas. La idea, nos dicen, es generar conciencia entre los locales y los visitantes a los destinos de playa de la entidad sobre los límites que establecen las disposiciones legales. Y es que no son los más, pero sí llega a haber quienes se crean una falsa idea de laxitud y llegan a rebasar algunos límites. La propuesta, nos cuentan, fue muy bien acogida por la embajada de EU, a cargo de Ken Salazar.

Con esos amigos…

Ayer, todo mundo se fue con la finta de que la oposición en San Lázaro impidió que fuera creada una comisión especial para revisar la investigación sobre el incendio de la guardería ABC ocurrido hace casi 13 años. Pero en realidad, el causante de esa derrota de Morena dentro de la Junta de Coordinación Política fue el PVEM, cuyo coordinador, Carlos Puente, se abstuvo. A muchos les resulta difícil de entender la actitud de este partido que, se supone, es aliado de la 4T. Y, nos comentan, no faltará quien piense que la intención de los verdes es lanzar al partido en el poder el mensaje de que los necesitan, y mucho, en la víspera de la discusión de la Reforma Eléctrica que tanto le interesa al Presidente de la República. Porque… si les pudieron bloquear un simple acuerdo parlamentario ¿qué no les podrán bloquear? “Con esos amigos, para qué queremos enemigos”, se preguntaron ayer mismo algunos integrantes de la burbuja del partido guinda. Uf.

Las matracas callaron

Casi nadie se ha percatado de que este viernes se conmemora el 93 aniversario del PRI, el otrora partidazo que ahora se disputa el lugar de la tercera fuerza política nacional con Movimiento Ciudadano. Y casi nadie se ha dado cuenta porque el propio partido ha evitado presumir su cumpleaños, nos hacen ver. Otras eran las épocas en las que con varias semanas de anticipación se anunciaba el magno evento al que se daban cita gobernadores, senadores, diputados y hasta el Presidente de la República, en aquellos ayeres emanado de este partido. Esta vez el Revolucionario Institucional no hizo ruido, mucho menos de matracas. No habrá festejo. Y si lo hay, será muy en corto, como se dice coloquialmente, como para que casi nadie se entere. ¿Será que por el momento no tiene mucho qué celebrar?

Par de elogios de Lula

Nos hacen ver que, en su visita al Senado, el exmandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, además de elogiar al Presidente López Obrador y calificarlo como “un regalo para México” —declaración que provocó una enorme ovación—, hizo también un reconocimiento para el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, como un distinguido negociador. Al platicar que a él mismo se le complicó su desarrollo político y el de su partido en Brasil, porque los consideraban demasiado radicales, Lula resaltó que en el Senado mexicano haya un político como Monreal, con la habilidad necesaria para impulsar la pluralidad y “convivir bien con todo el mundo, sin preguntar de qué partido es”. A ver si, ante los actuales ambientes políticos que se respiran, el elogio no lo termina perjudicando, nos comentan.

Y va de nuevo la ley cannábica

Después de un dictamen “hechizo” que trataron de que avanzara en comisiones y que nadie se adjudicó, en el Senado ahora sí están en la revisión de los últimos detalles de la ley sobre la cannabis, nos aseguran. La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, señaló que ella misma está revisando el tema y ya convocó para la última revisión de la propuesta la siguiente semana, por lo que adelantó que en breve quedaría listo, de modo que avance el proceso legislativo en los próximos días, con la verificación adecuada y en la búsqueda de consensos, sin sorpresas para nadie. ¿Será que esta vez, todos los intereses que se mueven en torno a la legislación y que la han frenado en otras ocasiones, evitarán hacerse presentes?