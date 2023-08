No acredita FGR cautela contra general

El general Rafael Hernández Nieto, militar en retiro que fue imputado con dichos de delincuentes en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fue liberado por una jueza, pues la Fiscalía General de la República no pudo comprobar su responsabilidad. “La Fiscalía General de la República no logró justificar la necesidad de cautela en contra del general”, dictaminó la jueza Segundo de Distrito con sede en Almoloya de Juárez, por lo que el general llevará su proceso en libertad; además, deberá pagar una fianza de 50 mil pesos y acudirá de forma quincenal a firmar.

El reto mayor que viene

Y fue el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el que ayer dio cuenta de que la representación de Marcelo Ebrard ante la dirigencia guinda entregó una carta con las anomalías reportadas por el excanciller hace unos días, pero no pruebas de ellas. Ante ello, nos comentan, una de dos: o la corcholata determinó no escalar más la vertiente de confrontación en la batalla por la coordinación de la defensa de la 4T o, a diferencia de lo que habían señalado legisladores federales afines a Marcelo, no se realizó la documentación correspondiente de las mismas. Cualquiera que haya sido la causa, lo que es un hecho, nos hacen ver, es que la tensión irá creciendo conforme se aproxime la realización de la encuesta e incluso durante el levantamiento de la misma, porque ya se sabe que éste será un poco aparatoso. Se avecina para Mario Delegado el reto de cargar, y sin hacer muchos gestos, esa enorme papa caliente.

Nada para nadie

Ya en un encuentro sólo entre las dos finalistas del proceso en el Frente Amplio por México, cara a cara, o huipil contra huipil, como se ha dicho en diversos espacios, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes sostuvieron anoche un encuentro terso dentro del programa de foros de debate. Y es que lejos de atacarse o de cruzar dardos envenenados, como había ocurrido anteriormente, se fundieron en un cordial abrazo final. Ambas dirigieron sus baterías a la coyuntura educativa de los libros de texto gratuitos y contra lo que, según ellas, ha sido la herencia del Gobierno en materia de salud, particularmente el “virus López-Gatell”. Nada pesaron en el desempeño de la priista ante las cámaras los llamados que se hicieron previamente dentro del propio bloque opositor para que tenga el “gesto” de declinar y despejar el panorama a su contrincante panista. Por lo pronto, nada para nadie.

Se acabó la rabieta

Y hablando de los foros temáticos del Frente, resulta que tuvieron que pasar nada más tres para que se reunieran los tres dirigentes de la coalición Va por México. Si bien en los anteriores estuvieron el panista Marko Cortés y el priista Alejandro Moreno, faltaba la presencia del perredista Jesús Zambrano, quien se perdió los anteriores encuentros entre los aspirantes presidenciales por estar peleado con el comité organizador y respaldando a sus dos alfiles, Miguel Mancera y Silvano Aureoles, quienes no alcanzaron el mínimo de firmas de respaldo requeridas y tras quedar fuera ya presionaban para buscar la presidencia solos. Al parecer, nos comentan, ya pasó esa página y se acabó el coraje amarillo, pues hasta Aureoles se dio cita en el foro para apoyar a sus compañeras. Ahí el dato.

Preocupación sobre Campo Marte

Y donde prendieron focos amarillos por los conciertos que se han realizado en Campo Marte es en la alcaldía Miguel Hidalgo, a cargo de Mauricio Tabe. Existe el temor, nos cuentan, de que el espacio ubicado a un costado del Auditorio Nacional, sobre Reforma, se convierta en un centro de espectáculos, pues eso, a juicio de la alcaldía, acarrearía consecuencias para los habitantes de la demarcación. Las razones de esa preocupación son dos: primero, que las instalaciones no fueron diseñadas con esa vocación y, segundo, que no se cuenta con una capacitación en materia de protección civil que permita atender grandes cantidades de asistentes. Ante la eventualidad de que haya más conciertos, el panista tiene previsto enviar un oficio a la Defensa Nacional para ponerla al tanto de lo anterior y con ello evitar cualquier posible accidente.

El fenómeno

El que dice que ya ganó la batalla por la nominación para la continuidad de la 4T es Gerardo Fernández Noroña, quien tras realizar una encuesta callejera en varias entidades de la República y en Estados Unidos, asegura que es “un fenómeno”. “Me llevo de calle a todos”, proclamó el petista, así que para él “ni Claudia ni Marcelo”, pues afirma que la verdadera propuesta seria para derrocar a la oposición es él, ya que en ningún momento creó divisiones y tampoco se ha prestado al despilfarro. En Colima, Fernández Noroña agradeció las muestras de cariño del pueblo que, dice, tendrá la última palabra en esta contienda en la que decide la gente y no los “caprichos políticos de particulares”. En pocos días se verá la dimensión de ese “fenómeno”. Pendientes.