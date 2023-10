Aeropuertos y beneficios previstos

Y es con las nuevas Bases de Regulación Tarifaria acordadas entre los grupos aeroportuarios Asur, GAP y OMA y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que se busca traer beneficios directos al público usuario. El primer objetivo es la reducción de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, mejor conocida como TUA, hasta en un 10%, a partir de las próximas semanas. Y es que las medidas pretenden también un efecto a la baja en el costo de por lo menos una docena de servicios aeroportuarios, lo cual contribuirá a mejorar la calidad y eficiencia en la operación diaria en 34 aeropuertos concesionados. En algunos casos la TUA significa hasta el 70% en el costo de un boleto de avión, por lo que una reducción aplicada por primera vez luego de casi 25 años, habrá de tener necesariamente un impacto positivo en la economía de miles de personas que diariamente utilizan el transporte aéreo. Ahí el dato.

Clases de derecho electoral en Cuba

Y entre quienes siguen de cerca las actividades que llevan a cabo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha llamado poderosamente la atención, nos comentan, que magistrados y funcionarios de ese órgano autónomo hayan estado comisionados en marzo y luego en octubre de este año para participar en seminarios de temas electorales en La Habana. Es el caso de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, además de la directora de la Escuela Judicial Electoral, Gabriela Dolores Ruvalcaba García, quienes acudieron al Seminario Internacional de Sistemas Electorales Comparados. La sorpresa radica, nos hacen ver, en que no se tiene un gran registro hasta ahora de que Cuba sea un referente en materia de democracia electoral y la pregunta que se hacen los primeros es qué tipo de capacitación habrán tenido los magistrados electorales de lo que muchos consideran una dictadura. En fin.

Xóchitl y los arropos a Lía

Y fue la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, quien ayer rindió su segundo informe de gobierno en un acto en el que, nos cuentan, recibió espaldarazos importantes de cara a su aspiración de contender por el Frente al Gobierno de la Ciudad de México. Y es que, nos dicen, estuvieron presentes los dirigentes del PAN y PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, además de la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano. Aunque fue la asistencia de Xóchitl Gálvez la que representó uno de los apoyos más relevantes y no sólo porque apareció con una pancarta que decía Visita Álvaro Obregón, sino por el hecho de que, después del evento principal, ambas ofrecieron una conferencia de prensa, en la que quien será la abanderada del Frente a la Presidencia destacó que Limón tiene perfil para buscar la postulación a la CDMX y destacó su trabajo en la recuperación de las estancias infantiles. Un detalle que hay que registrar sobre la lucha por la Ciudad. Qué tal.

Palomazo en Ensenada

En Ensenada, Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial, y Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, se echaron un palomazo luego de una asamblea informativa de Morena en la entidad. “A Eduin lo conocí porque cuando era Jefa de Gobierno llenó siete veces el Foro Sol. Yo dije: ‘¿Quién es ese grupo que se ha robado el corazón de las mexicanas y mexicanos?’”, dijo la aspirante presidencial, al momento de presentar al cantante y acto seguido afinar gargantas para interpretar la famosa canción de “Ya supérame”. Sheinbaum y Caz se abrazaron cuando los asistentes comenzaron a pedirle al vocalista que cantara, y el cantante sumó a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, y ella, a su vez, a Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California. Y no sólo no cantaron mal, sino que en una de ésas se jalan apoyos de la fanaticada del Grupo Firme. ¿O no?

Bien papeados en NL

Y fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien dio cuenta de los resultados de la gira que llevó a cabo en Asia —particularmente en China y Japón— con el propósito de atraer capitales a su entidad. El mandatario estatal reportó que se han afianzado inversiones que podrían alcanzar los 200 mil millones de pesos, cifra que calificó como un récord. “Para que se den una idea, el presupuesto de Nuevo León que el año pasado fue histórico, 47 mil millones, pues nos llevamos más que el presupuesto de Nuevo León a casa”. Por cierto que en la gira participó el alcalde del municipio de Salinas Victoria, quien reportó que del total de la inversión 60 millones de pesos para parques industriales, instalación de empresas y empleo, serán para su demarcación, la cual tiene un presupuesto anual total de 350 millones. “Acá el alcalde, salió bien papeado este vato”, le dijo García Sepúlveda.

Impulso a energías alternas

Con la novedad de que los días 25 y 26 de octubre, en Hermosillo, tendrá lugar la segunda edición del Foro Mundial de Energía Solar, en el que se analizarán propuestas para aprovechar al máximo este tipo de energía y combatir el cambio climático. El presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, nos comentan, será anfitrión del evento que contará con ponentes como el expresidente de EU Bill Clinton, quien encabeza la Iniciativa Global Clinton. El edil, nos hacen ver, tiene entre los temas relevantes de su agenda de gobierno posicionar a su ciudad como una que aprovecha al máximo la energía solar. Ya en la actualidad cuenta con la flotilla más grande de patrullas eléctricas en el mundo, además de ofrecer programas para financiar a familias y comerciantes, para que equipen sus viviendas y locales con paneles para reducir el gasto de energía eléctrica. Ahí el dato.