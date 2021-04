Agresor panista

Durante una clase en línea el pasado jueves, una maestra de la Preparatoria 5 de la Universidad Autónoma del Estado de México, rogó a su agresor que no la golpeara frente a sus alumnos. El sujeto fue identificado por activistas mexiquenses y se supo que, además, era militante del Partido Acción Nacional. Así que por ahí también se cuecen habas. El líder blanquiazul en la entidad, Jorge Inzunza Armas, lamentó el acto y anunció que sería expulsado del partido, además de solicitar a la Fiscalía del Edomex aplicar todo el rigor de la ley. La UAEM, que encabeza el rector Alfredo Barrera Baca, además de rechazar la violencia perpetrada contra la docente, le ofreció asesoría legal para realizar la denuncia ante la Fiscalía mexiquense, encabezada por Alejandro Jaime Gómez, para que se haga justicia pronto.

• Ven maniobra de Mena

Nos cuentan que en Tlaxcala le están poniendo marca personal al gobernador Marco Antonio Mena, porque existe la sospecha de que pudiera maniobrar con el Congreso estatal para limpiar manejos presupuestales a los que, según dicen, la Auditoría Superior de la Federación les tiene puesta la lupa desde las cuentas de 2019. Y es que por las tierras tlaxcaltecas señalan que el corazón del gobernador del estado late por la candidatura de Anabell Ávalos, a quien ha apoyado abiertamente, desde el templete y sin llamadas de atención de las autoridades de Salud ante la falta de respeto a Susana Distancia en los mítines de la abanderada. Según dicen, la maniobra en el Congreso la ha precipitado la propia Ávalos, cuya candidatura no ha hecho suficiente sombra a la de la morenista Lorena Cuéllar. Por eso están las miradas sobre el góber.

• Frente desde el aire

Con la noticia de que el rediseño del espacio aéreo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está enfrentando lo que podría convertirse en una andanada. Y es que, primero, un dirigente sindical de controladores, José Alfredo Covarrubias, de quien se ha dicho que está peleando por recuperar una plaza que perdió por falta de competencias, ha propalado la versión de un supuesto riesgo de choque de aviones que, ya se corroboró, nunca existió. Señalamientos hechos además en los límites de la irresponsabilidad porque pegan a aerolíneas que buscan salir de la crisis, al trabajo de los controladores que dice representar y, en general, al sector mismo. A ello hay que agregar un amparo promovido por una ciudadana que se queja por el ruido de los aviones que pasan por su colonias. Habrá que ver, nos comentan, si una posible sucesión de cuestionamientos tiene un hilo conductor que llevaría a Texcoco. Ya se verá.

• Más suspensiones por el Panaut

Cuentan que quien parece que se está convirtiendo en un dolor de cabeza para las reformas provenientes de Palacio es el el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro. Resulta que el impartidor de justicia no ha parado de otorgar suspensiones contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ya conocido como Panaut, pues suman 30 suspensiones individuales. “La entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil en el Panaut podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos”, ha señalado el juez, quien también ha sido blanco de críticas desde la administración luego de haberle metido freno a las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

• A prueba

Dicen que gobierno y legisladores guindas estarán a prueba por el caso del diputado Saúl Huerta. En principio porque la Fiscalía de la Ciudad de México, que por ejemplo ya actuó antes con un juicio de procedencia contra otro diputado, Mauricio Toledo, podría dar cuenta de su compromiso con la procuración de justicia, si su indagatoria así lo perfila, en el tema del poblano Huerta, acusado de violentar sexualmente a un joven de 15 años. Sobre el asunto ya el Presidente expresó una condena contra los hechos de los que se acusa al integrante de ese partido quien se encuentra libre y cuenta con fuero constitucional. “Ya no es la procuraduría de antes, ya no es la mafia del poder la que tiene a su cargo el gobierno, ya es otra cosa. No somos iguales, entonces que se actúe”, dijo el mandatario en la mañanera de este viernes. Así que, dicen, las cosas están puestas para que la Fiscalía pueda dar un paso para evitar lo que algunos temen: que pueda darse una situación de impunidad.

• Las dosis sospechosas

Señala el subsecretario Hugo López-Gatell que no hay nada que temer con las vacunas AstraZeneca que Estados Unidos mandó a México a préstamo a razón de 2.7 millones de dosis y que ya fueron aplicadas. Las alertas sobre ese biológico se habían encendido luego de que se conociera que la planta donde se envasaron, en Baltimore, recibió la instrucción de suspender la producción por serios problemas sanitarios que provocaron la contaminación y posterior eliminación de 15 millones de dosis. El funcionario afirma que si bien sí es la misma planta, las vacunas enviadas a México y Canadá tuvieron otro ciclo de producción que fue verificado por la FDA y cumplió con todos los estándares de calidad. También que la Cofepris cuenta con certificado de análisis de que se trata de un producto seguro. Uf.