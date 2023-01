Aispuro se queda solo

Nos recomiendan no pasar por alto las declaraciones hechas hace un par de días por la diputada federal del PAN, Gina Campuzano, en el sentido de que su partido no va a “encubrir” las irregularidades de la administración de José Rosas Aispuro en Durango. La legisladora, oriunda de aquella entidad, fue más allá y dijo que Acción Nacional apoyará las decisiones que tome el gobierno de Esteban Villegas para sancionar los posibles desvíos, pues “con los recursos de los mexicanos no se puede jugar”. Al parecer, el exmandatario se está quedando solo. Y es que, nos comentan, cada vez sale más basura de abajo de la alfombra. La Fiscalía Anticorrupción investiga desvíos en partidas de salud y educación, además de la indagatoria original, por la que están presos quienes manejaron los dineros en el sexenio anterior. Sí, ni para dónde hacerse.

Noroña y el hilo más Delgado



Y fue el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el que tuvo que ceder ante los reproches y exigencias de Gerardo Fernández Noroña para ser incluido en la encuesta que llevará a cabo el partido guinda en el segundo semestre de este año, con el propósito de seleccionar al candidato presidencial del bloque mayoritario. Cuando parecía que el petista se le iría a la yugular por la exclusión de Delgado en la carta que mandó a gobernadores para que apoyen a las corcholatas, éste subió un video en el que incluso agradece “tu lealtad al Presidente”. No valía la pena en este momento abrir más frentes, nos comentan, tras lo ocurrido con el exsubsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja en Coahuila. Uf.

Y García Luna encesta



Y lo que pasó en el juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para algunos es de no creerse. Y es que este jueves se suspendió su audiencia en Estados Unidos… por un juego de basquetbol. Así como se lee. Resulta que uno de los integrantes del jurado ya tenía apartados sus boletos para el juego de los Celtics, e incluso lo anticipó cuando fue seleccionado. Y como sobre advertencia no hay engaño, ayer no hubo actividad pública en este juicio, aunque sí un buen juego en la duela. Por cierto que hoy tampoco seguirá el juicio, pues el juez Brian Cogan no trabaja los viernes. Será hasta el lunes cuando se reanude el proceso que esta semana arrancó a tambor batiente con el testimonio de El Grande, aunque después, según los observadores del mismo, pareció entrar en un bache.

Campaña negra de Cuevas



Vaya sorpresa la que se llevaron quienes descubrieron en una oficina de la alcaldía Cuauhtémoc varios paquetes con propaganda negra en contra de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. El material, nos comentan, revela una intención de dañar la imagen de la mandataria con descalificaciones y expresiones frontales. La alcaldesa Sandra Cuevas reaccionó al hallazgo como acostumbra, con arrebatos, pero sin explicar el origen de esa papelería. El contralor capitalino, Jesús Serrano, aseguró el material y habrá de proceder, nos dicen, conforme a la normatividad. Cuevas quedó exhibida y volviéndosela a poner difícil a quienes luchan con seriedad por construir opciones de gobierno desde la oposición. Uf.

INE con todo contra el Plan B



Y nos cuentan que en el INE, donde claramente ya suenan los tambores y hay antorchas políticas encendidas, fueron los 11 consejeros electorales quienes afirmaron que no se dejarán amedrentar ante posibles amenazas de juicio político o denuncias penales que quisieran interponer en su contra quienes, dijeron, ni siquiera leyeron la Reforma Electoral que aprobaron. Lo anterior, en alusión a los legisladores de Morena y sus aliados. Con Lorenzo Córdova a la cabeza, aseguraron que están dispuestos a presentar todos los recursos que sean necesarios para defender la democracia. Señalaron que, así como durante la pandemia minimizaron a los especialistas, la 4T ignoró a quienes organizan las elecciones, por lo que ahora presentarán todos los diagnósticos ante la Corte para que cuente con elementos suficientes para juzgar sobre la inconstitucionalidad del Plan B. Notoriamente el tono ha subido.

Dos impugnaciones más y contando



Y hablando del llamado Plan B de la Reforma Electoral, resulta que este jueves se anunciaron dos recursos legales contra el proyecto morenista que tendría ya aplicación en los comicios del 2024. Fue Movimiento Ciudadano, instituto que encabeza Dante Delgado, el que presentó una acción de inconstitucionalidad en la Corte, con lo que ya todos los partidos de oposición han sumado la suya —por lo pronto contra las reformas ya promulgadas, pues falta un paquete al que se tiene previsto se apruebe el mes que entra. El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, del PAN, hizo lo propio y nos dicen que no sería lluvia sino aguacero de acciones legales el que se daría en los próximos días, pues más munícipes de oposición podrían seguir los pasos del edil chihuahuense.