Alcaldes chocan con López-Gatell

Fuerte respuesta, nos comentan, la que ayer los alcaldes de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y de Benito Juárez, Santiago Taboada, dieron al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien cuestionó la iniciativa de aquellos de buscar que se establezcan laboratorios de pruebas de Covid a bajo costo, por considerar que se trata de oportunismo. Los panistas, en un video que difundieron anoche, contestaron. “Señor López-Gatell, mentir, engañar y contemplar la angustia de las personas, que es su única especialidad, no es una medida de prevención”, señaló el primero. El segundo agregó, mientras en la pantalla aparecían imágenes sobre la letalidad de la pandemia, que “existen muchas publicaciones que dan cuenta de que lo único que se le encargó y por lo que sigue cobrando, lo ha hecho muy mal”. Ambos apuntaron que mantendrán su iniciativa y advirtieron que el problema del encargado de la gestión de la epidemia es su falta de credibilidad. Uf.

• Riguroso cubrebocas en la mañanera

Con la novedad de que, en la conferencia mañanera de ayer, el cubrebocas, que ha sido desde el principio de la pandemia motivo de múltiples debates, estuvo ayer rigurosamente sobre el rostro de la mayoría de los participantes en la misma. Lo traían puesto los titulares de Educación, Delfina Gómez; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; además del secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien, por cierto, lo olvidó en el atril y se levantó después a recuperarlo, y el subsecretario Hugo López-Gatell. Nos hacen ver que tras el contagio presidencial, no estuvo de más patentizar el uso de la mascarilla. Incluso hubo reportes en el sentido de que todo el staff que hace posible logísticamente la conferencia la traía.

• El reto de la reconstrucción de escuelas

No dejar de cumplir los compromisos y menos los que tienen un impacto social relevante es algo que, nos cuentan, se está cuidando mucho en el gobierno del Estado de México. En esa lógica es que ayer el gobernador Alfredo Del Mazo acudió a entregar las instalaciones de la escuela “Generalísimo Morelos”, ubicada en el municipio de Tenancingo, la cual fue reconstruida luego de que tuviera que ser demolida tras sufrir severas afectaciones por el sismo de 2017. El plantel, que podrá seguir ampliando una historia de casi 50 años, se encuentra ya listo para atender a una matrícula de 900 alumnos a quienes se ofrecerán espacios dignos. Por cierto que, en la meta de rehabilitar alrededor de 4 mil 900 escuelas en la entidad, tienen ya 99 por ciento de avance.

• “Aunque sea una ametralladora”

Varias cejas se levantaron ayer en el sector empresarial de Puebla, luego de que sin deberla ni temerla el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, les lanzara un fuerte reproche. Y es que resulta que el mandatario estatal cuestionó que éste no haya donado equipo especial para la policía y hasta armamento. “Ojalá la iniciativa privada pusiera aunque sea una ametralladora, o un chaleco balizado, o unas esposas, ¿verdad? Ojalá. Nunca han puesto nada”. Y enseguida remató el morenista: “Eso sí, exigen seguridad pública porque según esto pagan sus impuestos. Nunca han puesto nada”. Nos hacen ver que integrantes de la IP poblana no dejaron de recordarle que el monopolio de la seguridad es del estado y no dejaban de mostrarse incrédulos con el hecho de que les estuvieran pidiendo ¡ametralladoras! Uf.

• Van por Hidalgo

En Hidalgo, luego del cierre de filas del PRI entre el gobernador Omar Fayad y el presidente nacional, Alejandro Moreno, la diputada federal Carolina Viggiano se registró como precandidata de la alianza Va por México, por lo que irá junto con el PAN y el PRD para medirse en las urnas el próximo 5 de junio contra el morenista Julio Menchaca, quien contiende con PVEM, PT y en candidatura común, además del Panalh, partido local. En tanto, luego de su intento de ir como candidato ciudadano, el cantante Francisco Xavier correrá con las siglas de Movimiento Ciudadano. Por tercera vez desde 1999 busca la gubernatura de esa entidad, ya que antes lo intentó con el PAN y posteriormente con Va por México, nos recuerdan.

• Colosio Riojas, ni sí ni no

Nos cuentan que el joven alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, a quien varios encuestadores han decidido incluir en sus mediciones de preferencias rumbo a la carrera presidencial en 2024 —logrando con ello que varios políticos que están en la misma situación no le quiten la mirada de encima—, ayer aplicó una vieja frase de la política mexicana para definir su posición respecto a la idea que tienen quienes lo ven ya apuntado en la grande en dos años. “No puedo descartar ni encartar algo”, señaló, para luego completar: “En este momento lo único que quiero es trabajar siendo presidente municipal de Monterrey”. El edil emecista tuvo que responder a propósito de que su correligionario, Samuel García, gobernador de Nuevo León, le lanzara algunos halagos. “No hay mejor campaña que el trabajo”, refirió también, nos comentan.