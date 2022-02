Alianza educativa y digital 

Y fue tras varios acuerdos alcanzados entre la empresa Microsoft y el gobierno de Chihuahua, que encabeza Maru Campos, que en esa entidad se podrá ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de acceder a conocimientos, herramientas y habilidades que tienen como fin impulsar la competitividad en materia de economía digital. Fue la propia firma de tecnología la que definió trabajar con un gobierno estatal en materia de transición digital y tecnológica. El CEO de la multinacional en el país, Enrique Perezyera Olvera, refirió que la firma tiene previsto hacer una inversión de mil 100 millones de dólares en el país con el propósito de transformar la educación, y que su objetivo es capacitar a un millón de universitarios. Ahí el dato.

Coordinación sin importar partidos

A diferencia de gobernadores que en estos días han estado buscando arropo de Palacio Nacional para hacer frente a sus problemas locales y apostando a que fuerzas federales hagan centralmente las tareas de seguridad, hay mandatarios estatales que están dando pasos para hacer frente a este tema, sobre todo en los límites colindantes de sus territorios. Es el caso de los dos Alfredos, Del Mazo y Ramírez Bedolla, del Estado de México y de Michoacán, respectivamente, quienes adoptaron ya una estrategia común para prevenir, investigar, combatir y disminuir la incidencia delictiva en sus fronteras comunes. En el caso, nos comentan, además del hecho de que busquen vías distintas para contener la criminalidad, llama la atención que obviaron pertenecer a partidos distintos y dieron un paso relevante.

Golpe de inteligencia

Y hablando de seguridad, fue en la CDMX donde fueron detenidas 112 personas por delitos como narcomenudeo, homicidios y portación de arma de fuego en sitios estratégicos en los que se tiene registrada una mayor incidencia delictiva en la alcaldía de Iztapalapa. Del total de detenciones efectuadas por la corporación que encabeza Omar García Harfuch, 87 fueron en flagrancia y otras 25 se derivaron de órdenes de captura. Se trata de presuntos distribuidores de droga o generadores de violencia, cuyo accionar no sólo impactaba en la propia demarcación iztapalapense, sino también en la de Tlalpan e incidía en la estadística de crímenes, sobre todo en delitos contra la salud, portación de arma de fuego, homicidio, robo a transeúnte, robo a casa-habitación, robo a negocio con violencia y robo de vehículo. Un golpe importante de inteligencia.

Todos, menos uno

Ayer, nos comentan, llegaron al Senado los nombramientos de varios embajadores que estaban pendientes de ratificación en el órgano legislativo. En el paquete están los priistas Carlos Miguel Aysa, propuesto como embajador de México en República Dominicana, y Quirino Ordaz, perfilado para el mismo cargo en España. Pero lo que causó extrañeza es que en la lista no estaba el nombre de la actriz Jesusa Rodríguez, a quien el Presidente ha destapado como la nueva propuesta de embajadora de nuestro país ante Panamá, luego de que quedara abierta la vacante tras caerse la del polémico historiador Pedro Salmerón. No faltó el que viendo tiempo de debates crispados no dejó de observar en este hecho una posible dosificación de polémicas. Uf.

Ok ¿y la fiscalización?

Luego de que en el Senado la mayoría de Morena y sus aliados avalaron reformas para que los partidos se “salten” al INE y devuelvan sus prerrogativas a la Federación para, “preferentemente”, atender desastres naturales, nos hacen ver que en el órgano electoral observan con preocupación la ruta que seguirá la fiscalización de los partidos. Entre los consejeros electorales evalúan si la reforma legal amerita algún recurso jurídico y no falta el que cuestiona por qué si las bancadas de oposición rechazaron los cambios, hubo tan poco esfuerzo por frenar la reforma. El tema seguramente será debate en la sesión de este viernes en el INE, donde las multas a los partidos, por anomalías detectadas a través de la fiscalización, rondan los 658 millones de pesos.

Reclamo y respuesta

A quien le llegaron los cuestionamientos por sus ausencias en las sesiones en San Lázaro es al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna. Y es que durante la sesión del jueves, su compañera Claudia Tello, también de la bancada de Morena, pidió la palabra desde su curul para preguntar dónde estaba el legislador veracruzano. “En la anterior (Legislatura), nuestra presidenta jamás faltó a una sesión”, reprochó, en alusión a la priista Dulce María Sauri. Nos cuentan que la respuesta llegó sólo unos minutos después, de manera elocuente, ya que Gutiérrez Luna subió una fotografía a su cuenta de Twitter comiendo con la senadora Olga Sánchez Cordero y el empresario Carlos Slim, mientras la sesión seguía en curso. Como se dice en estos casos: ¿qué tal esa bajada de balón?