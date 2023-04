¿Alito 1-0 Osorio?

Tal y como ocurrió con la dirigencia de Mario Delgado al frente de Morena, en el Tribunal Electoral perfilan ahora ratificar la ampliación del periodo de Alejandro Moreno en el PRI y con ello echar abajo la determinación que había tomado el INE. De prosperar en la Sala Superior del tribunal la propuesta del magistrado José Luis Vargas para que Alito se mantenga hasta el 2024 en su cargo como líder priista, sus detractores, encabezados por el senador Miguel Ángel Osorio Chong, recibirán un importante revés como ocurrió con la disidencia encabezada por John Ackerman, en el caso de los guindas. Habrá que estar atentos, nos dicen, de los pasos que den los militantes llamados “rebeldes”. La duda es si estos últimos tienen alcances para hacer algo más o deberán negociar con sus líderes nacionales, pero con capital mermado por la derrota en tribunales. Uf.

En medio del fuego

Para no soslayarse, nos comentan voces relevantes del Poder Judicial, el posicionamiento que hizo ayer la defensa de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en torno a los litigios con los cuales ha impugnado la forma en que la UNAM está procesando el caso de la señalada tesis. Y es que a decir de dicho equipo jurídico lo que hay por parte de la máxima casa de estudios es un procedimiento “improvisado”, que no ha atendido debidamente las consideraciones y pruebas presentadas por la ministra. Por eso, nos dicen, vale la pena mirar la referencia de los abogados del despacho Romano Rascón y asociados sobre la necesidad de que se respete el debido proceso y se evite un atropello o arbitrariedad en contra de Esquivel. El riesgo de no llevar un proceso adecuado, nos hacen ver, es que crezca la idea de que el caso ha quedado en medio de un choque entre el rector Graue y el Presidente López Obrador.

Acoso a la Corte

Y en el mismo sentido, muy mal hará, nos advierten, quien subestime el plantón instalado afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque se trata, nos señalan, de una campaña de hostigamiento hacia uno de los poderes legítimamente constituidos por militantes del partido del que surgió quien encabeza otro de los poderes. Con ese plantón se acosa a la Corte mediante descalificaciones y manipulación, pues se invita a la gente a firmar “para correr” a una ministra, cuando no hay procedimiento alguno que lleve a tal determinación mediante la recolección de firmas. Se acusa a los ministros de “corruptos” y se habla de “moches” en el Ministerio Público, cuando no hay relación entre unos y otro. Seguramente el acoso no lo ordenaron las cúpulas de Morena, pero éstas tampoco se han deslindado de él. Un deslinde sería sano para todos, incluso para los mismos dirigentes del guinda. Veremos si lo hacen.

En las narices de Delgado

Se viralizó un video en el que se observa cómo una mujer se cuela hasta un evento de campaña del candidato de Morena en Coahuila, Armando Guadiana, y, justo en el momento en que el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, usa el micrófono, se las arregla para sacar de una bolsa del mandado con logos de Morena, una pancarta para promover… al abanderado del PT, Ricardo Mejía. No le resulta sencillo a la seguidora del exsubsecretario de Seguridad, pues varios hombres y mujeres intentan, primero, bajarla del templete, y luego arrebatarle a jalones y empellones la lona promocional. El episodio no es menor porque, nos comentan, da cuenta de cómo la contienda entre las facciones de la 4T en la entidad, donde éstas decidieron llevar cada una a su propio candidato, sigue mostrando heridas abiertas y no sólo eso, sino que las huestes de cada uno de los candidatos que se disputaron la candidatura no sólo podrían mantener, sino incluso escalar las diferencias y la confrontación.

Cierre de filas en el Inai

Y quienes han asumido con consistencia la tarea —hoy en día más que relevante— de defender la prevalencia del Inai son los comisionados Adrián Alcalá, Julieta del Río, Josefina Román, pero sobre todo la presidenta del organismo, Blanca Lilia Ibarra. Y es que en cada espacio y cada foro han buscado en los últimos días destacar la naturaleza y propósito de la institución con la idea de lograr los apoyos sociales y políticos que permitan mantener a flote un derecho constitucional. Ayer, los comisionados cerraron filas y anunciaron que impugnarán la determinación de la ministra Loretta Ortiz de no conceder la suspensión ante la controversia que el Inai presentó para poder sesionar con cuatro integrantes. En el instituto tienen claro que su batalla aún no termina y, por lo tanto, ya piensan en ampliar la ruta de defensa de la institución a instancias internacionales de defensa de garantías individuales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pendientes.

Los naranjas con nadie

Ante las especulaciones que se soltaron sobre posibles acuerdos de Movimiento Ciudadano para apoyar a Delfina Gómez, a las que se agrega la de que Juan Zepeda respaldaría a Alejandra del Moral, fue el diputado federal mexiquense Rodrigo Samperio, miembro de la Comisión Operativa Nacional del partido naranja quien aclaró que “no se está madurando nada” para apoyar a ninguno de los dos proyectos que se disputan la gubernatura del Estado de México. Puntualizó que Movimiento Ciudadano se mantiene en su postura de no acompañar a alguna de las dos candidatas, porque están convencidos de que se requiere construir un proyecto diferente para el Estado de México, por lo que dijo que únicamente “les deseamos la mejor de las suertes”.