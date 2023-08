AMLO va por Dante

No pasó desapercibida entre los partidos de oposición, nos comentan, la defensa que, de refilón o como sea que haya sido, tuvieron ayer en la mañanera los argumentos de rechazo a sumarse a una alianza opositora de Dante Delgado. Y menos que fuera el propio Presidente el que se refiriera al asunto al advertir que “la mafia del poder” es la que busca que Movimiento Ciudadano se sume al Frente que integran PRI, PAN y PRD. “¿Qué quieren?, que todos se unan en contra de nosotros, entonces como hay algunas resistencias como estas de Movimiento Ciudadano, que dicen: ‘no, vamos solos’, ah (los otros) dicen: ‘no, traidores, no se alinean’”. Nos hacen ver que con esos dichos, de refilón o no, lo que sí pasó es que el mandatario ayudó a aumentar un poco el recelo que va creciendo en la oposición hacia el mandamás de MC. Uf.

Impulso con carreteras



Y nos piden no perder de vista el talante social que una buena cantidad de proyectos carreteros tiene en el actual gobierno y, sobre, todo en el hecho de su ejecución y conclusión, acciones que están a cargo del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, se esté logrando en tiempos adecuados. Lo anterior viene a cuento porque ayer esa dependencia dio cuenta de la conclusión de la carretera Ayutla de los Libres-Acatepec, en el tramo San José la Hacienda-Encino Amarillo, que beneficiará a los más de 8 mil habitantes de tres municipios y comunidades aledañas de la Costa Chica de Guerrero. Esta carretera de 28 kilómetros que tuvo una inversión de 272 mdp, mejorará la interconexión entre las diversas comunidades de la región y la capital del estado, pues permitirá un ahorro de tiempo de 40 minutos. Ahí el dato.

PRD con Xóchitl, pero no Mancera



¿Fue un golpe de efecto o realmente el PRD, de Jesús Zambrano, puede ayudar a que Xóchitl Gálvez garantice el triunfo en la contienda de la oposición? ¿Y qué tanto la dosis de polarización que la decisión de los amarillos agrega puede derivar en tensiones con el PRI, de Alejandro Moreno, de cara a la cada vez más próxima definición de quién será la coordinadora del Frente? Eran esas preguntas que ayer se hacían observadores del proceso opositor. Por lo pronto, en el propio sol azteca, se reconoció ayer que tres de nueve integrantes de la Dirección Nacional Ejecutiva no avalaron apoyar a una de las candidatas. Entre éstos se encuentran la secretaria general, Adriana Díaz y Héctor Bautista, otrora líder del perredismo en el oriente del Estado de México. Por cierto que en el acto de arropo que se realizó ayer sí estuvo el exgobernador Silvano Aureoles, pero no Miguel Mancera (ambos fueron eliminados en el filtro de las firmas). Así el acto de arropo perredista.

Maíz transgénico: 2 contra 1



Con la novedad de que el rechazo al decreto de México contra el maíz transgénico ya sumó a Estados Unidos y a Canadá en contra nuestra. Fueron los ministros de Promoción de Exportaciones, Comercio Internacional y Desarrollo Económico, Mary Ng, de Agricultura y Agroalimentación, Lawrence MacAulay, quienes indicaron ayer, al anunciar que se agregan a la disputa, que Canadá comparte la preocupación de que México no esté cumpliendo con sus obligaciones científicas y de análisis de riesgos bajo el capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del TMEC. “Canadá considera que las medidas adoptadas por México no están fundamentadas científicamente y que corren el riesgo de perturbar innecesariamente el comercio en el mercado norteamericano”, apuntaron. Y pues ya son dos contra uno. Uf.

Abrazotes

Y hablando del Frente, ayer extrañó a muchos que el tricolor no hiciera pronunciamiento alguno sobre la decisión del PRD de dar su respaldo a la aspiración de Xóchitl Gálvez. Aunque no faltó que se interpretara como parte de la respuesta una serie de fotografías tomadas anoche en las que aparecen el dirigente tricolor, Alejandro Moreno, y la aspirante priista a dirigir el frente, Beatriz Paredes. En esas imágenes el primero extiende los brazos hacia su compañera, vestida con huipil de tonos rosas, quien con amplia sonrisa parece corresponder el gesto. Coinciden los dos en Conkal, Yucatán, en el Informe de Gobierno de la presidenta municipal Hiselle Diaz del Castillo. Un evento por cierto al que también acudieron Rubén Moreira y Manuel Añorve. Qué tal.

Con los libros, van derecho y no se quitan



Y a sólo dos días de que inicie el ciclo escolar en educación básica en todo el país, fue el Presidente quien advirtió que “en todas (las escuelas) ya van a estar los libros de texto gratuitos de primaria lo quieran o no lo quieran… la educación pública es un derecho del pueblo, la educación, como la salud, no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo”. Aunque también señaló que en tres o cuatro entidades de las 32 su entrega quedaría pendiente y eso lo atribuyó a “los de arriba, corruptos y fifís”. Por cierto que en la polémica que ha escalado desde hace meses a disputa legal por parte de agrupaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia ayer se sumó un nuevo recurso para que los materiales no se circulen en otra entidad. Habrá que estar pendientes de sus efectos.