AMLO con Del Mazo

Y es el Presidente López Obrador el que acudirá hoy al último informe de gobierno que rendirá el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo. Se trata de algo inusual, pues el mandatario federal no suele asistir a este tipo de eventos. Ni siquiera lo hace a informes que rinden los gobernadores emanados de la 4T, por lo cual es una deferencia relevante, nos comentan. El acto está previsto para realizarse este día a las 10:00 de la mañana en el Palacio de Gobierno en Toluca. Y, por cierto, dentro de unos días más López Obrador inaugurará, también, con el mandatario mexiquense, el primer tramo que entrará en operación del Tren Interurbano que, anticipó en el mensaje de su Quinto Informe, se llamará El Insurgente. En este último evento Del Mazo fue uno de los cuatro gobernadores no morenistas que estuvieron presentes. Ahí el dato.

Ola roja destaca con Xóchitl

Seguía un tanto encendida anoche la polémica por la asistencia de personas, a juicio de muchos limitada, al acto en el que Xóchitl Gálvez fue proclamada futura candidata presidencial del Frente. No se sabe si la convocatoria del comité organizador fue limitada, si les faltó tiempo a los partidos para que llegaran más personas o si el espacio elegido no ayudaba. Sin embargo, si se trata de distinguir quién cumplió más, a juzgar por lo que se aprecia en diversas tomas hechas por drones, es predominante la llamada ola roja, es decir, la movilización de la militancia del PRI, partido que encabeza Alejandro Moreno. En segundo lugar se aprecian sectores en donde destacaba el color rosa, entre los que quizá podrían estar los panistas encabezados por Marko Cortés, y la sociedad civil. Y en tercer lugar un pequeño contingente amarillo del PRD, que dirige Jesús Zambrano.

Naranjas, al ataque

Por cierto que el asunto de la asistencia al acto de Xóchilt Gálvez fue utilizado por el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, para lanzarle un misil al Frente. “Quisieron adueñarse de la marea rosa, pero lo único que demostraron es que ellos se habían colgado de una causa y que esos cientos de miles de ciudadanos no están con el Frente. Hoy no llegaron ni a ola roja. ¡Con razón cancelaron la consulta!”, señaló en las benditas redes el legislador que forma parte del partido que encabeza Dante Delgado. Y además agregó: “Todos los que quieren seguir insistiendo en el ‘éxito’ del evento de hoy publican una foto muy similar, recortada para hacer creer otra cosa. Va la misma foto, vista desde dos perspectivas distintas”. Y sí, agregó las dos imágenes. Con lo que se va confirmando la idea impulsada por la dirigencia nacional de MC, de que irán solos al 2024.

El cáncer de las “chelerías”

Nos hacen ver que en donde no se da un jalón parejo es en el combate a las “chelerías”, estos negocios irregulares que han proliferado en varias zonas de la ciudad en los últimos años, en donde se venden bebidas alcohólicas en la vía pública sin permiso y sin verificar la edad de los clientes. Algunos alcaldes, como Giovani Gutiérrez, de Coyoacán, o Lía Limón, de Álvaro Obregón, han dado una batalla permanente en contra de este flagelo, con importantes cifras de cierres de establecimientos en cada demarcación. Pero en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas no ha cerrado una sola y, por el contrario, nos dicen, ha permitido la expansión de este negocio ilícito en el barrio de Tepito, con todas las consecuencias que ello implica. El flamante Operativo Diamante, bueno para quitar techos en zonas restauranteras, no alcanzó para enfrentar los líos que tiene la demarcación en otras colonias. Uf.

El reto de la 4T

Quienes se encuentran ante un gran reto son los que mueven los hilos de la llamada Cuarta Transformación, pues están obligados a promover que su proceso interno termine entre algodones, como el de la casa de enfrente. Y es que, a pesar de los sobresaltos de media semana por la declinación un tanto atropellada de Beatriz Paredes, ayer Xóchitl Gálvez fue ungida en unidad como quien en su momento se convertirá en la candidata de la oposición a la Presidencia de la República. En la 4T la aplicación de las encuestas sigue y el resultado se dará a conocer el miércoles. Los recorridos de las corcholatas terminaron entre protestas e inconformidad de algunas de ellas y las críticas se han extendido a la aplicación de las encuestas. Esto hace que sea de pronóstico reservado tanto el ganador o ganadora como la reacción de los no favorecidos. Por lo pronto, parece que en la recta final hay contención. Como sea, a estar pendientes.

Peligroso hecho en el AICM

Vaya sorpresa y no precisamente agradable, la que ocurrió ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando un joven saltó la barda perimetral y corrió hacia un avión al que trepó para esconderse en el lugar donde se guarda el tren de aterrizaje. El hecho ocurrió en la aeronave de Volaris que iba a desahogar el vuelo VOI876 y se encontraba en la pista 05 izquierda. No se trató de un suceso de poca relevancia, nos hacen ver, pues la persona involucrada, aparentemente menor de edad, puso en riesgo su vida y la de los pasajeros. De acuerdo con videos que circulan en redes, todo ocurrió alrededor de las 13:20 horas y fue poco más de cuatro horas después que el AICM dio un reporte de lo sucedido. Parece que en la terminal aérea se tendrán que poner más las pilas para evitar que este tipo de incidentes se repitan.