Se amplía alianza en Edomex

Y hablando de temas electorales fue finalmente la alianza de PRI, PAN y PRD, la que convenció al partido Nueva Alianza de sumarse a su coalición. La decisión la tomó la dirigencia de ese partido casi al límite de los plazos, por lo que ya no pudo ser ayer y será hoy cuando se dé el registro del conjunto de partidos ante el instituto electoral local. Una de las dudas que surgió tras conocerse la noticia es la de cuál es la fuerza real que podría aportar ese instituto político y la respuesta fue, de acuerdo con los números de la más reciente elección, alrededor de 200 mil votos. Una vez realizado el acuerdo, serán cuatro los partidos que arropen la postulación de Alejandra del Moral, con quien ayer cerraron filas agrupaciones tricolores como la CNC y la organización de mujeres priistas y también representantes de las centrales de abasto mexiquenses.

Al buen entendedor

Y fue el senador Ricardo Monreal el que en un mensaje que difundió en las benditas redes convocó al “recato” de cara a la sucesión presidencial, aunque para saber a quien se refería hay que considerar lo que dijo después: “No se debe descuidar la política interna para expresar el adelanto que a todos afectará. No se puede descuidar la ciudad para no afectar a los ciudadanos que habitamos la ciudad. Y tampoco se puede involucrar la política internacional en un adelanto que puede generar campañas generalizadas en detrimento de la convivencia pacífica. Como no hay reglas uno tendrá que actuar autoconteniéndose y cuidando que el Estado de derecho no se vulnere. ¿Dijo política interna?, ¿la ciudad?, ¿política internacional? Pues sí. Así lo dijo y al final hasta sonrió. Nos hacen ver que ante sus dichos, hay que aplicar el dicho aquel de “a la buena corcholata pocas palabras”. ¿O cómo era?

“No les voy a quitar las ganas”

Y fue Adán Augusto López, quien ayer con una sonrisa de oreja a oreja, les respondió a quienes se lanzaron a corear al unísino “¡Presidente, Presidente, Presidente!, luego de que el secretario de Gobernación fuera presentado. Ocurrió en Puebla, a donde el funcionario llegó con sus itinerantes “Diálogos Ciudadanos: Reforma Electoral y Gobernabilidad en México”. No era poco el público ni tampoco poco relevantes los presentes, pues ahí estaban dos de los morenistas poblanos que son vistos como posibles aspirantes a la gubernatura: Ignacio Mier, líder de la Jucopo en Diputados, y Alejandro Armenta, presidente del Senado. “Para mí es verdaderamente emocionante encontrarme esta tarde con ustedes”, dijo Adán, tras señalarle a quienes gritaban lo de “¡Presidente!” con insistencia algo así como “no les voy a quitar las ganas”.

Transformación bifurcada

Con la novedad de que el río que estaba sonando sí traía agua y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dejó el cargo para subirse a la contienda por la gubernatura de Coahuila. Y lo ha hecho para tratar de enarbolar, según lo define en su carta de renuncia, “la verdadera transformación”, lo cual daría a entender que no será tal la que encabeza el abanderado de Morena, Armando Guadiana —al que tacha de corrupto. El caso es que en la entidad ya están en disputa dos proyectos de transformación que desde ya, no se están dando tregua, al acusarse mutuamente de beneficiar al PRI, mientras en el tricolor se las arreglan para pavimentar el camino que les permitirá retener el Ejecutivo. Mejía, sin embargo, va a la carrera en desventaja, pues el PT lo único que le está prestando, y no es algo menor, es un coche con poca velocidad que sólo tomará la que su flamante candidato pueda traspasarle.

Oración por periodistas

Y es la Iglesia católica la que mantiene vigente su agenda en favor de la paz, por lo que será mañana domingo cuando en todas las parroquias se llevará a cabo una jornada de oración en la que se pedirá a Dios por los asesinados, los desaparecidos y contra los atentados a periodistas. Para ese fin, nos comentan, difunde desde ayer un video en el que además de convocar, señala que “por cuarto año consecutivo, en 2022 México se mantuvo como el país más peligroso para los profesionales de la información al sumar 11 periodistas asesinados, tres más que en Ucrania”. La Conferencia del Episcopado advierte que a pesar de las presiones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales, “México vivió el año más mortífero para la prensa en su historia”. Ahí el dato.

Gira latinoamericana

Y es el Presidente quien haría un pequeño ajuste a la dinámica de su sexenio en materia de viajes al exterior, pues anunció que en septiembre podría viajar a Chile para conmemorar el 50 aniversario del asesinato del presidente Salvador Allende. Acudiría ante la invitación que le giró su homólogo, Gabriel Boric. Aprovechará además para visitar Colombia, Uruguay y Ecuador, y de momento deja fuera a Perú y Brasil. Al primero por los conflictos que ha enfrentado al brindar su apoyo a la familia del expresidente Pedro Castillo, que lo confrontaron con la nueva mandataria Dina Boluarte. En el caso de Brasil, condicionó su viaje a que primero viaje a México el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Así que en Palacio Nacional ya se empiezan a prefigurar los tiempos para la gira internacional de López Obrador. Suena raro, pero… a ir pensando en las maletas.