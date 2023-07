Antara: ya van tres

Así que el titular de la SSC, Omar García Harfuch, está a punto de cumplir su promesa de que los responsables del asalto a una joyería en Plaza Antara serían detenidos. Ayer se informó de la captura de uno de ellos, con lo que ya son tres los asaltantes asegurados. A poco más de dos semanas del robo, ya sólo falta uno de los cuatro participantes en ser capturado. Y al ritmo que se observa, pronto caerá. García Harfuch ha aludido constantemente a la facultad de investigación que tienen las policías, una herramienta que es usada recurrentemente en la SSC desde que él está al frente y que ha arrojado resultados contundentes, traducidos en cateos y detención de generadores de violencia. Esa facultad de investigar, por cierto, la tienen las policías las 32 entidades. Pero es claro que hay muchos que o no saben o de plano no la quieren usar.

El dato de Acapulco

Relevante, nos comentan, el dato sobre el crecimiento que contra viento y marea está teniendo Acapulco como destino turístico. Y es que de acuerdo con datos del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) el número de pasajeros aéreos en el Aeropuerto Internacional de Acapulco durante los primeros seis meses del año 2023, presenta un crecimiento de 25.5 por ciento respecto al año anterior. Observadores del tema turístico en el país nos hacen ver que un factor que han incidido en el hecho de que este destino de playa, y otros de la entidad, estén nuevamente en la mira de los viajantes es la estrategia de promoción que realiza el gobierno del estado encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Para tener el dato más preciso ese 25.5% por ciento equivale a cien mil pasajeros más. A ello hay que agregar que las tendencias actuales podrían llevar a que el aeropuerto Juan N. Álvarez supere el millón de pasajeros al finalizar el año.

Peloteando la decisión

Con la novedad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se pronunció, como esperaban en el INE, sobre si los recorridos que llevan a cabo las corcholatas son o no actos anticipados de campaña. Y no sólo eso sino que devolvió al INE, y en particular a la Comisión de Quejas, la denuncia presentada por partidos de oposición para que vuelva a estudiar el caso, ahora de manera individualizada y a partir de las pruebas presentadas por los denunciantes y por el propio instituto. Varios consejeros estaban en espera de que el tribunal pudiera delinear una camino de solución al tema, que sería derrotero en los procesos internos que los partidos han anticipado. Ahora tendrán que quebrarse la cabeza y tratar de definir ellos mismos y actuar en consecuencia. El asunto, nos hacen ver, no es para consejeros y magistrados una papa caliente, sino lo que le sigue.

La propuesta de Ríos Farjat

Y claramente destacó ayer, en el debate que se dio ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat, para tratar de superar el problema generado por la omisión del Senado de cumplir con su responsabilidad de nombrar a los integrantes del INAI. La ministra planteó que es viable que, ante la incompleta integración y hasta en tanto la Cámara Alta no designe a las personas faltantes, se establezca como efecto de la sentencia —avalada ayer por la mayoría de los ministros— que el pleno del INAl pueda sesionar válidamente con los cuatro comisionados con que actualmente cuenta. A su propuesta se adhirieron otros integrantes del máximo tribunal, con lo que se ha empezado a delinear una alternativa de solución a lo que hoy se presenta como la imposibilidad de ejercer plenamente un derecho. La salida de Ríos Farjat estará seguramente, nos anticipan, en los argumentos de la nueva resolución que, se dijo ayer, podría votarse en agosto. Pendientes.

Tribunal asfixiado

Preocupante, nos dicen, la situación que refleja el oficio enviado al Congreso capitalino por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en el que pide recursos extra por 90.5 millones de pesos. En el escrito, el organismo advierte que entre sus pendientes está el pago de la nómina, en donde el déficit es de poco más de 34 millones de pesos. Nos alertan que las consecuencias de dejar de pagar salarios serían devastadoras y pondrían al TECDMX en una posición de gran debilidad en momentos en que se avecina un proceso electoral muy complejo, que sin duda generará un sinfín de impugnaciones que este órgano debe resolver. La asfixia económica del Tribunal, nos aseguran, tiene su origen en una serie de recortes que le han sido aplicados en los últimos años. Uf.

Unos movidos, otros dormidos

A pesar de la caída de la página del Frente Amplio por México, que recopila los apoyos de simpatizantes a los aspirantes de la oposición a la Presidencia de la República, algunos de ellos no perdieron el tiempo y ya salieron a las calles a buscar las simpatías. Con sólo 27 días para juntar 150 mil firmas de respaldo, los recorridos por el país no se hicieron esperar. Entre quienes decidieron no desaprovechar la ocasión estuvieron Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid y Santiago Creel, quienes ya se mostraron en pos de la ansiada meta, mientras que de otros no se vieron “ni sus luces”. El tiempo es oro y quien no esté en campo, nos aseguran, difícilmente cumplirá con esa parte del proceso. Por lo pronto ante la falla de la página que se prolongó por 40 horas, a los que aspirantes que ayer se quedaron dormidos les quitaron el argumento para impugnar pues se amplió tres días el margen para obtener los apoyos.