Para apoyar a Acapulco

Y fue la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien realizó gestiones con Caminos y Puentes Federales para que en la autopista a Acapulco fuera liberado el paso. Desde ayer la mandataria dio cuenta de lo anterior, con lo cual se busca que la ayuda que empiece a fluir a la entidad llegue con mayor facilidad tanto a la población del puerto como a la que vive en las zonas afectadas por el huracán John en la Costa Grande y en la Costa Chica. “Todo apoyo es primordial en estos momentos. Por eso, les informo sobre la gestión que hicimos ante Capufe para que el paso vehicular por las casetas de la Autopista del Sol sea gratuito en respuesta a la contingencia de John”, informó en las redes. Salgado también consiguió que líneas de autobuses como Estrella de Oro y Costa Line presten viajes humanitarios gratuitos. A éstas les envió un mensaje de agradecimiento “por su apoyo incondicional en estos momentos difíciles”.

Monreal otra vez

Y siguen creciendo las dudas, nos comentan, sobre la explosión que se registró afuera del estadio Carlos Vega Villalva, durante la Feria Nacional de Zacatecas, el lunes pasado. Y es que resulta que la autoridad en principio determinó que la causa del fuerte estallido fue por acumulación de gas que se originó en un puesto de comida. Sin embargo, han aparecido videos y versiones del hecho que ponen en tela de juicio la versión oficial que dio la administración del gobernador David Monreal. Porque resulta que en el lugar lo menos que se aprecia son puestos de comida. En cambio, lo que se ve en las imágenes es una aparente detonación que proviene de un punto en el que se encuentran un camión de la policía estatal en los que se transportan elementos y una camioneta blindada de color blanco. Ha llamado la atención que ante las dudas, el gobernador diga que “lo que es incorrecto es la manipulación” y hasta recordara un viejo video en el que se le ve toquetear a una mujer, que, según él, se manipuló. Uf.

Perfilan triunfo de MC en Guadalajara

Y hablando de temas electorales, uno que ha mantenido en vilo a Jalisco es el de la batalla por el municipio de Guadalajara, donde el triunfo se lo llevó la emecista Verónica Delgadillo, pero el morenista José María Martínez lo ha impugnado una y otra vez hasta llegar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y resulta que en esta instancia, que será la definitiva, el encargado de elaborar la propuesta de resolución, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, ha propuesto, se informó ayer, desechar los alegatos de Chema, lo que confirmaría la victoria de Delgadillo. Lo prolongado que ha sido este litigio, al igual que el que se libra por la gubernatura, en donde quien se llevó el triunfo fue el también emecista, Pablo Lemus, ya ha generado desesperación. Tanto que apenas el domingo pasado unas diez mil personas se movilizaron para reclamar que se respete la votación que se emitió tanto para la alcaldía como para la gubernatura. Así que pendientes.

Y ahora hasta guerra de propaganda

Y fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ayer tuvo que reconocer ante el Presidente López Obrador, y la Presidenta electa Claudia Sheinbaum, que la situación de violencia que aqueja a su entidad no ha sido controlada totalmente. “Hemos estado controlando la violencia que tenemos y está pasando, no ha pasado, no quiero ser irresponsable, todavía hay brotes”, refirió el mandatario morenista, al tiempo que solicitó al mandatario federal que lo siga apoyando y para pedir también a la futura jefa del Ejecutivo lo mismo. Ayer, para variar, la situación de violencia pasó de los enfrentamientos armados a lo que ahora pinta como una batalla de propaganda. Y es que resulta que presuntamente, vía avionetas, fueron diseminadas por Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, decenas de folletos en los que aparecen los nombres y rostros de 19 personajes, entre ellos las cabezas de la organización criminal, y hasta el propio gobernador Rocha, a quienes se les señala de cometer diversos delitos y se pide a la población que los denuncie. Uf.

La bronca que se echaron encima

Vale la pena, nos comentan, echar un ojo a las consideraciones que ha hecho el magistrado Felipe de la Mata sobre la complejidad que tendrá la elección de ministros, magistrados y jueces, la cual, ha referido, no parece una buena idea. Y es que ha puesto el ojo en temas relevantes como geografía electoral, campañas, financiamiento, representantes de casilla, capacitadores electorales, boletas, urnas… Y es que para dimensionar el tamaño de elección resulta que habrá 16 cargos en competencia a nivel nacional —esto es equivalente a una elección presidencial—: nueve ministros de la Corte, dos magistrados de la Sala Superior y cinco magistrados del Tribunal de Disciplina. Otro dato: en la CDMX habrá 200 cargos a elegir, y entonces habrá que ver si se hacen 200 tipos de boletas o se ponen 200 urnas… Y hay muchas cuestiones más por si alguien está trabajando en las leyes secundarias y quiere quebrarse la cabecita el finde.

Vacío opositor

Y fueron los partidos de oposición los que aplicaron aquello de “si sabes contar no cuentes conmigo”. Y es que resulta que PRI, PAN y MC ya anunciaron que no acudirán a la sesión del próximo domingo en la que la mayoría de partidos cuatroteístas avalará la reforma constitucional mediante la cual se adscribe la Guardia Nacional a la Sedena. Es sabido que las bancadas de la oposición votaron en contra de dicha enmienda, aunque finalmente se aprobó porque Morena y aliados cuentan con mayoría calificada en el Senado —tras hacerse de los favores del diputado Miguel Yunes—y en Diputados. Morena fijó el domingo a las 16:00 horas para sesionar en el Senado y a las 19:00 en Diputados para hacer la declaratoria de constitucionalidad. Ello, para permitir que antes de cerrar su administración, Andrés Manuel López Obrador promulgue la reforma sobre la Guardia Nacional y la que también se aprobó en materia indígena. Será pues, con el vacío opositor.