Apoyo a los observadores electorales

Y quienes fueron recibidos por el gabinete de seguridad del Gobierno federal fueron integrantes de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, encabezada por Heraldo Muñoz. Una imagen del encuentro fue difundida ayer por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la cual da cuenta que en el encuentro participaron además los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda; de Gobernación, Luisa María Alcalde y de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, entre otros. Heraldo, quien fue canciller de Chile fue designado en días pasados por Luis Almagro, secretario general de la OEA, para coordinar la tarea de observación. A este último es sabido que la 4T no le tiene el mayor de los aprecios. Sin embargo, el mensaje que se ha mandado con esta reunión es el de que el Gobierno federal toma con total seriedad su trabajo y les brinda apoyo institucional. Ahí el dato.

Mensaje de la embajada

Nos piden no perder de vista los señalamientos que hizo la Embajada de Israel en México, luego de las protestas violentas que encabezaron activistas en favor de Palestina el martes pasado y que dejaron un saldo de 18 policías lesionados. Sobre todo, porque en las manifestaciones, además de una escalada de hostilidad que no se había visto en manifestaciones anteriores —en la acampada de la UNAM prevaleció siempre el orden—, en la representación diplomática registraron expresiones que les encienden alertas. “Reconocemos el derecho inalienable de quienes salieron a las calles el día de ayer a protestar, pero alarma que los mensajes enviados por muchos de los participantes más que apoyar al pueblo palestino, presentan un contenido antisemita o llaman a la aniquilación de Israel y sus 10 millones de habitantes”, advirtió la representación diplomática de Tel Aviv.

Se aferran, pero se las tumban

Y nos cuentan que una batalla jurídico-electoral que se prolongó prácticamente durante todo el tiempo de campañas y que ahora está concluyendo fue la del aspirante Eliseo Fernández, quien había sido designado por Movimiento Ciudadano como candidato al Senado de la República. Sin embargo, por tener una orden de aprehensión se le ha considerado prófugo de la justicia y apenas ayer se refrendó un resolutivo en ese sentido. A Fernández se le ubica como uno de los principales adversarios de la actual gobernadora de Campeche Layda Sansores, a quien por cierto le peleó palmo a palmo la gubernatura en la reciente elección estatal. Tras la primera baja del campechano, porque el resolutivo de ayer no es el primero, el partido fosfo fosfo tuvo que nombrar a un sustituto quien, sin embargo, no asumió, para dar paso de nuevo a Eliseo. Ahora, sin embargo, a MC no le queda más que tener un abanderado alterno. Uf.

Del Zócalo para el mundo

Y fueron ayer los militantes y simpatizantes de Morena y los de los partidos con los que hizo coalición los que al final, al llenar el Zócalo, pudieron aislar a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que ahí mismo se encontraban. Y es que al final los profesores permanecieron en un área importante del lugar, a pesar de que habían ofrecido reubicarse hacia la zona de las joyerías, para dar paso al mitin de cierre de campaña de Morena. Su argumento fue que la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora había acordado reorganizarse, “particularmente en un cuadrante del lado derecho del Palacio Nacional”. El caso es que al final tampoco hubo rispidez ni mayores problemas. Incluso dicen que luego de la actividad política, cuando empezaron a tocar los Ángeles Azules, varios profes le entraron al bailongo. ¿Qué tal?

Coparmex y la extorsión

Y fue la Confederación Patronal de la República Mexicana la que ayer informó que el delito de extorsión cometido contra empresas y negocios ha tenido un repunte de 45 por ciento en los últimos años. Y no sólo eso, sino que en este tema prevalece una cifra negra bastante alta: 96 de cada 100 casos no se denuncian. “El hecho de que no se denuncie provoca una subestimación en las cifras, por lo que podríamos adelantar que la incidencia del delito podría ser casi 10 veces mayor, pero también impide que las autoridades puedan investigar y sancionar a los responsables, es decir, es la antesala de la impunidad”, señaló José Medina Mora, presidente de ese organismo empresarial, que mantiene la idea de visibilizar el problema para hacer notar que sin seguridad jurídica se verán mermadas las potencialidades que ofrece el nearshoring. Ahí el dato.

El caso de Orión Hernández

Y hablando del conflicto entre Israel y Hamas y los efectos que está teniendo en México, ayer se informó que los restos del joven mexicano-francés, Orión Hernández Radoux, llegarán al país. La Cancillería informó que antes de partir se llevó a cabo una ceremonia para despedir los restos del connacional. Hernández se encontraba en calidad de rehén del grupo radical hasta hace unos días cuando se encontró su cuerpo y se supo que pudo haber muerto desde el ataque perpetrado por terroristas el 7 de octubre de 2023. Desde esa fecha se sabía que había acudido al festival de música Nova y, suponiendo que se podría encontrar con vida y en calidad de rehén del grupo extremista, se habían desplegado esfuerzos diplomáticos para tratar de obtener su libertad. La familia del joven requirió la repatriación que finalmente se concretará el día de hoy.