Apoyo en seguridad fluye a Guerrero

Con la novedad de que el Gobierno federal le está cumpliendo a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, el ofrecimiento de darle todo el apoyo a su administración, y no sólo eso, sino que lo hizo en un tema relevante como lo es la seguridad. De lo anterior dio cuenta la propia mandataria estatal, quien ayer atestiguó el arranque del Operativo Refuerzo Guerrero 2021, que tiene el respaldo de la Secretaría de Marina, a cargo del almirante Rafael Ojeda. En la Octava Región Naval, con su sede en Acapulco, Salgado refrendó el compromiso que tendrá su gobierno de ser aliado de “todas las estrategias que tengan como objetivo la paz y el bienestar del pueblo guerrerense”. Por lo pronto, la medida implica el arribo de más personal naval, que se suma a 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero y 100 de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco.

• ¿A poco hay dos INE?

Por un tema de cortesía, nos comentan, el vicecoordinador de la bancada del PAN, José Elías Lixa, propuso en la reunión de la Jucopo de ayer en Diputados que a la comparecencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, que se realizará este viernes, se invitara a los otros 10 consejeros del órgano electoral. El planteamiento provocó posiciones diferenciadas y fue el petista Gerardo Fernández Noroña quien inclinó la balanza al avalar que fueran convocados. Ciertamente esa decisión provocó que se levantaran algunas cejas; sin embargo, lo que anoche llamaba aún más la atención era que después de haber recibido la invitación, cuatro consejeros no se habían sumado a hacer lo que algunos interpretaban como un cierre de filas institucional. ¿A poco en el INE hay dos INE? Uf.

• Apuntes de una buena entrevista

Entre varias entrevistas que a últimas fechas ha dado Ricardo Monreal, aspirante al 2024, vale destacar la que hizo ayer la periodista Mónica Garza. Va el registro de algunos datos: el senador se visualiza como Presidente desde que tenía 8 años, y lleva 44 luchando por el sueño. Recuerda que ha sido tres veces diputado, tres senador, gobernador y alcalde en la CDMX. Pide no satanizar a ningún partido y recuerda su paso por el PRI, el PRD, el PT, MC y ahora por Morena. Acusa recibo de quienes lo señalan de ser promotor de la oposición, pero no se prende: “Soy promotor de la concordia, del acuerdo, soy promotor del consenso. No soy vociferante, no soy extremo, no soy trasnochado, veo al país de manera distinta y soy feliz”. Y ofrece profundizar el proceso de transición que vive el país.

• Propone Viggiano creación del Indeppros

Como para refrescar la agenda del priismo nacional como partido de oposición y de cara a la discusión del Presupuesto, la diputada federal del tricolor Carolina Viggiano presentó una iniciativa en la que propone la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo sus Programas Sociales, a fin de que las personas vulnerables accedan a estos apoyos al margen de los tiempos electorales y de quien ocupe la Presidencia de la República y evitar que se conviertan en moneda de cambio. La propuesta de la legisladora del estado de Hidalgo pretende impulsar la modificación del artículo 26 constitucional, para conformar un organismo autónomo, apartidista y que no tendría costo, ya que se haría con el mismo dinero que está operando la Secretaría de Bienestar.

• La herencia de Orozco

El que mucho olvida, mucho promete... O, ¿cómo era el proverbio?, se preguntan en Aguascalientes, luego de que el gobernador Martín Orozco Sandoval se comprometió a seguir impulsando proyectos que marcarán el futuro de la entidad, como lo hizo con la recién inaugurada Arena San Marcos y su inversión de casi 270 millones de pesos. Nos comentan que nadie duda en la entidad de que las decisiones del mandatario marcarán el futuro de los aguascalentenses, quienes tendrán que cargar una deuda pública de dos mil 500 millones de pesos hasta el 2036, o al menos ése es el monto al que la administración orozquista apunta al llegar al final del sexenio, luego de haber incrementado la deuda pública del estado en casi 40 por ciento en menos de tres años. Uf.

• Respuesta fuerte en Quintana Roo

Quien fue vehemente ayer al dar cuenta de la atención que está dando a los hechos ocurridos en Puerto Morelos, donde se suscitó un tiroteo en pleno espacio vacacional, fue el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. “Es evidente el deseo de dañar los procesos de recuperación de las familias quintanarroenses, por estos grupos irresponsables, de poca valentía, de cobardía, trabajando de esta manera y generando una situación complicada”, refirió. Ha quedado claro, nos comentan, que además del reforzamiento de la seguridad que implica el suceso, el gobierno estatal se concentrará en evitar que haya impunidad en el caso, porque representa, además, dijo el mandatario estatal, un fuerte golpe para el desarrollo de la entidad.