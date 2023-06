Arranca el 24 y…

Concluidas las elecciones de ayer en las que Morena arrebata al PRI el Estado de México y la oposición barre a los guindas en Coahuila, ahora arranca la batalla por el 2024. Hoy el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, hablará con las “corcholatas” —Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal— para ponerse de acuerdo en la fecha en la que habrán de reunirse a definir los detalles del mecanismo de selección del candidato presidencial, el cual ya se sabe será una encuesta. Llama la atención, nos comentan, que los guindas no desperdician ni un momento y en alrededor de 10 días estarían lanzando su convocatoria. Y que en la oposición aún no hay nada, salvo la zarandeada al líder panista Marko Cortés por la ocurrencia de pedir a los aspirantes de oposición —a ese confeti— que primero junten un millón de firmas. Uf.

Transición sin sobresaltos

Y fue el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, quien ayer expresó su reconocimiento a la candidata de Morena, Delfina Gómez, por su triunfo en la contienda electoral. Apenas conocidos los resultados de los conteos rápidos que le dan una ventaja de nueve puntos a la abanderada del partido guinda, el mandatario publicó un mensaje en las benditas redes en las que apunta: “Hoy los mexiquenses en un ejercicio de participación democrática, en absoluto respeto y libertad, eligieron a quien dirigirá el rumbo de nuestro estado durante los próximos seis años. Reconocemos a la maestra Delfina Gómez por su triunfo en esta elección y le deseamos el mayor de los éxitos por el bien del Estado de México. El mensaje, nos dicen, anticipa una tersa transición y un cierre de gestión sin sobresaltos que terminará el 15 de septiembre, pues al día siguiente Delfina Gómez asumirá el cargo de gobernadora.

El peso de la osadía

Y nos piden no perder de vista los resultados en Coahuila, porque el candidato del PRI, Manolo Jiménez, de acuerdo con lo que perfilan los conteos rápidos ha vencido por tres a uno al candidato de Morena, Armando Guadiana. Y no sólo eso, sino que Ricardo Mejía, abanderado por el PT, se quedó a sólo cinco puntos de alcanzar al abanderado morenista. Ayer, desde las filas del partido guinda ha quedado claro que la mayor carga de la derrota no caerá en la operación política para la designación del candidato, ni de otra operación, la político-electoral que desplegó el aparato priista en la entidad. El peso principal caerá en el rol del exsubsecretario de Seguridad Ricardo Mejía, a quien ya catalogan como traidor. “Salió peor que los Moreira”, ha dicho Mario Delgado. Y es sabido que desde hace días carga sobre la espalda el abandono del PT —al que, por cierto, deja bien posicionado en la entidad—, y el desprecio presidencial.

Megaproyecto, en la mira

Nos cuentan que habitantes de la unidad Villas del Pedregal están en pie de lucha para impedir que se construya un desarrollo inmobiliario que consta de cuatro torres con un total de 926 departamentos en una zona en donde escasea el agua. Los vecinos temen que la obra provoque un impacto urbano de tal magnitud que se traduzca en mayor desabasto del líquido y en conflictos viales, que ya de por sí son importantes en ese lugar de la alcaldía Coyoacán. La diputada panista Gabriela Salido acusa contradicciones de Seduvi en torno a los permisos para la constructora, lo que ha generado incertidumbre. Dicen los que saben que todas las dudas respecto a proyectos de esta magnitud quedarán resueltas cuando el Congreso apruebe el Programa General de Reordenamiento Territorial, que recibió hace unos días, el cual contiene definiciones precisas. Pendientes.

Certeza sobre el INE

Llamó la atención, nos hacen ver, que nuevamente el rol del INE en las elecciones de ayer fuera celebrado por diversos actores políticos de todos los colores. Y es que además de conseguir que se instalara prácticamente el 100 por ciento de las casillas, lo cual habla de una capacidad técnica en estupendo estado, dio cuenta de sus conteos rápidos —aunque éstos fueron revelados por los institutos locales— para determinar los márgenes de votación de cada candidato y con ello dar las primeras certezas sobre los resultados. Sin miradas inquisitivas encima, fue ahora una comisión de consejeros la que siguió de cerca los procesos electorales en los estados de México y Coahuila. Para muchos es un buen antecedente sobre los comicios del 2024, que serán de una complejidad mayúscula. Para otros, un llamado de atención para que ningún Plan B o similar se interponga en el camino. Ahí el pulso.

El gran Ricardo Rocha

Uno de los grandes periodistas que con oficio, rigor, constancia y, sobre todo, con un estilo propio marcó una época en el periodismo en televisión es Ricardo Rocha. Haber nacido en el barrio de Tepito y entrado a estudiar en la UNAM en 1968 son dos de las vivencias que marcaron su vida personal y profesional, según él mismo reconocía. Sus reportajes sobre la matanza de Aguas Blancas y los desplazados de Acteal son piezas referenciales sobre el periodismo como herramienta de denuncia y de cambio político y social. También son memorables los programas en los que se entremezclaba información, cultura y variedad. Ambos son parte del sello personal de su incesante actividad como comunicador. Rocha falleció ayer a los 76 años y deja una huella indeleble.